TNL+ 2023/05/04,
國際

歐盟戰略自主像是拼裝的「奇美拉」，成為中國分化歐洲的破口

歐盟戰略自主像是拼裝的「奇美拉」，成為中國分化歐洲的破口
Photo Credit: GettyImages

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中國的目的不止於此，而是更進一步支持歐盟主張「戰略自主」，深化與美國之間的矛盾。在美國為烏克蘭和台灣安全困擾之際，馬克宏的論述不只讓美國尷尬，隨後的中國對台軍演更讓大西洋兩岸看似不同的世界，加深大西洋兩岸對安全認知的裂痕，從而實現中國推動多極化的國際體系的目標。

2023年4月，歐洲主要領導人相繼訪問中國，尤其是法國總統馬克宏（Emmanuel Macro）和歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）之間的反差，尤其在全球戰略觀點的差異受到中國不同待遇的回應，更讓歐盟「戰略自主」（Strategic autonomy）的命題備受重視。

馬克宏以中國的「全面戰略夥伴關係」作為不依靠美國的表現，藉以展現歐洲「戰略自主」；馮德萊恩卻是以降低對中國依賴的風險，以及反對中國單方面以武力改變台灣的態度，而被中國以冷眼回應歐洲「戰略自主」。兩人之間待遇的反差，除了主觀的中國嘗試分化意見的因素外，歐洲多元立場的差異也讓中國得以趁隙而入。

「戰略自主」的精神來自法國的戴高樂主義

歐洲「戰略自主」作為歐盟「全球戰略」（European Union Global Strategy）的核心，其概念受到法國的啟發，法國在歐盟層面倡導這一戰略，最終是由馮德萊恩領導的委員會所組成，並且成為歐盟全球戰略的一部分。

法國作為歐盟現今唯一的核武持有國，並且具備核生存能力，具備核戰略意義上的自主條件。究其歷史傳統，法國自普法戰爭後為制衡日後的德國以中歐大國之姿坐擁歐洲心臟地帶，只能積極尋求俄國的合作包圍德國。

即使在二次大戰後法國仰賴美國及盟邦復國，法國仍堅持戴高樂主義，主張法國必須成為獨立的自主強權，強調自主的外交、經濟和軍事立場，發展歐洲人自主的價值觀。法國藉由與蘇聯和中國的來往，從而擴大自身在西方陣營的影響力，制衡由美國主導的北約安全事務，甚至一度退出北約軍事體系，表達不願法國成為美國的扈從者。

「戰略自主」的現實來自俄烏戰爭的壓力

現今歐盟「戰略自主」的源起，最早可追朔至2013年12月的歐洲外長會議，主旨是發展歐洲自主防務能力，增進歐洲的戰略自主權。當時歐洲面臨的主要安全問題，除了非傳統安全和歐洲移民問題，地緣政治更面對烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovich）採取親俄路線的挑戰。

當時烏克蘭企圖凍結與歐盟簽署的「歐盟烏克蘭聯合協議」的準備工作，有助於歐盟與烏克蘭之間建立法律與金融的准入條件，以及共同防務之間的聯繫，使烏克蘭符合哥本哈根標準而邁向歐洲一體化的道路。

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