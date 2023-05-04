歐盟戰略自主像是拼裝的「奇美拉」，成為中國分化歐洲的破口
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中國的目的不止於此，而是更進一步支持歐盟主張「戰略自主」，深化與美國之間的矛盾。在美國為烏克蘭和台灣安全困擾之際，馬克宏的論述不只讓美國尷尬，隨後的中國對台軍演更讓大西洋兩岸看似不同的世界，加深大西洋兩岸對安全認知的裂痕，從而實現中國推動多極化的國際體系的目標。
2023年4月，歐洲主要領導人相繼訪問中國，尤其是法國總統馬克宏（Emmanuel Macro）和歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）之間的反差，尤其在全球戰略觀點的差異受到中國不同待遇的回應，更讓歐盟「戰略自主」（Strategic autonomy）的命題備受重視。
馬克宏以中國的「全面戰略夥伴關係」作為不依靠美國的表現，藉以展現歐洲「戰略自主」；馮德萊恩卻是以降低對中國依賴的風險，以及反對中國單方面以武力改變台灣的態度，而被中國以冷眼回應歐洲「戰略自主」。兩人之間待遇的反差，除了主觀的中國嘗試分化意見的因素外，歐洲多元立場的差異也讓中國得以趁隙而入。
「戰略自主」的精神來自法國的戴高樂主義
歐洲「戰略自主」作為歐盟「全球戰略」（European Union Global Strategy）的核心，其概念受到法國的啟發，法國在歐盟層面倡導這一戰略，最終是由馮德萊恩領導的委員會所組成，並且成為歐盟全球戰略的一部分。
法國作為歐盟現今唯一的核武持有國，並且具備核生存能力，具備核戰略意義上的自主條件。究其歷史傳統，法國自普法戰爭後為制衡日後的德國以中歐大國之姿坐擁歐洲心臟地帶，只能積極尋求俄國的合作包圍德國。
即使在二次大戰後法國仰賴美國及盟邦復國，法國仍堅持戴高樂主義，主張法國必須成為獨立的自主強權，強調自主的外交、經濟和軍事立場，發展歐洲人自主的價值觀。法國藉由與蘇聯和中國的來往，從而擴大自身在西方陣營的影響力，制衡由美國主導的北約安全事務，甚至一度退出北約軍事體系，表達不願法國成為美國的扈從者。
「戰略自主」的現實來自俄烏戰爭的壓力
現今歐盟「戰略自主」的源起，最早可追朔至2013年12月的歐洲外長會議，主旨是發展歐洲自主防務能力，增進歐洲的戰略自主權。當時歐洲面臨的主要安全問題，除了非傳統安全和歐洲移民問題，地緣政治更面對烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovich）採取親俄路線的挑戰。
當時烏克蘭企圖凍結與歐盟簽署的「歐盟烏克蘭聯合協議」的準備工作，有助於歐盟與烏克蘭之間建立法律與金融的准入條件，以及共同防務之間的聯繫，使烏克蘭符合哥本哈根標準而邁向歐洲一體化的道路。
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
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家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！