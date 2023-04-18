「戴高樂主義」錯了嗎？馬克宏的言論不能單純用「向中國屈膝」來解釋

文：王臻明

法國總統馬克宏在結束訪中行程後，在專機上接受記者訪問，提到法國不應該盲目追隨美國，也對歐洲是否有能力干涉台海問題，提出了質疑。這番談話引起眾多批評，認為馬克宏為了商業利益，向中國妥協，嚴重破壞了西方國家的團結。

雖然法國駐美國大使館與法國政府立刻提出澄清，強調法國對台灣問題的立場並沒有改變，也將繼續深化與美國的關係。但馬克宏的立場，其實反應出歐洲國家與美國的矛盾，如歐盟理事會主席米歇爾就支持馬克宏，並強調歐洲不少國家的領袖，其實都與馬克宏有一樣的看法。認為歐洲應該減少對美國的依賴，避免陷入別人的危機中。

馬克宏的這種態度，不能單純用「向中國屈膝」來解釋，這背後有幾個更為深遠的因素。首先是法國在第二次世界大戰結束後所出現的戴高樂主義，一直影響著法國的國防外交走向。所謂的戴高樂主義，指的是戰後法國總統夏爾．戴高樂所主張的路線，認為法國應該有自己的外交、國防政策，不能過份依賴或追隨別的國家。

雖然夏爾．戴高樂帶領了自由法國，與美國與英國同盟，一起擊敗了納粹德國。但夏爾．戴高樂卻認為，要避免法國淪陷的悲劇重演，除了要有強大的國防能力，在外交上也要明哲保身，並率領歐洲走向團結合作，不要成為美國或英國的附庸。

在某種程度上，戴高樂主義間接促成了歐盟的誕生，而法國也在戴高樂主義的影響下，在1966年宣布退出由美國所主導的北約，直到2009年才又重新加入。若以戴高樂主義的思維來看歐盟，這個組織的成立其實是要團結歐洲國家來制衡美國，這也是歐盟與北約之間，有競爭關係的歷史原因。這之前的拙作中，就已有初步的討論。

而歐盟為了取代北約的軍事功能，過去一直在默默建立歐盟軍，並先從區域性的整合開始，希望建立一個擁有統一指揮機構、共同運作的歐洲軍事力量。這從最近的兩則新聞，就可看端倪。

首先是荷蘭陸軍的一個輕型旅，將併入德國的裝甲師中，以統一指揮架構與共享後勤支援。荷蘭陸軍總共只有三個旅，另外兩個早已併入德國國防軍，這也代表未來德國與荷蘭所組成的聯合部隊，可能成為歐盟軍的雛型。

另外同屬北歐國家的丹麥、瑞典、挪威與芬蘭，則要建立聯合防空系統，除了整合防空飛彈，包括這四國空軍的二百餘架戰機，也將納入北約的指揮系統。值得注意的是這個聯合防空系統雖然是建立在北約的架構下，但無疑的北歐版的迷你北約，未來可能進一步整合地面部隊，與在波羅的海的海軍艦艇，成為完整的防衛體系。

如果歐盟最後決定依「歐盟共同安全與防務政策」，擴大歐盟軍的規模與權限。這個迷你版北約，可能會成為歐盟軍空中部隊的架構。

而在前文中提到，歐盟與北約的消長，因為俄烏戰爭出現了極大的變化。憂慮俄羅斯威脅的東歐與中歐國家，更為依賴美國與英國的軍事協助，對德、法等西歐國家的綏靖姑息感到非常不滿，雙方的衝突有可能會越演越烈。馬克宏此次的專訪，立刻受到波蘭、捷克、立陶宛等國的嚴厲批評，就可見一斑。

而且就目前來看，這樣的情勢可能不會隨著俄烏戰爭的結束而有所衰退，反而會變成常態。這樣的不同調，很明顯已蔓延到歐盟的對中政策上。正在全力圍堵中國的美國，也樂於利用東歐、中歐國家，來牽制德、法兩國所主導的歐盟，要求對中國與俄羅斯採取更為強硬的態度。

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在這樣的情況下，原本希望能團結歐洲，抵抗美國壓力的戴高樂主義，反而成為撕裂歐洲的原因之一。富裕又安全的西歐國家，不顧面臨武力威脅的東歐與中歐國家，為了自己的商業利益，選擇獨善其身。長期下來將侵蝕這些國家領導歐盟的威信。在俄烏戰爭爆發一年後，德國所面臨的種種責難，已經是再明顯不過的例子。

法國是歐盟裡唯一擁有核武的國家，卻未能展現出支持東歐與中歐國家的明確態度，在歐盟裡的威信也受到考驗。相反的，北約卻因為芬蘭的加入，而擴大到前所未有的規模，北歐的強權瑞典，遲早也會排除反對的聲音，加入北約之中。這一消一長，恐怕不是法國所樂見的。

美國對馬克宏的發言雖然感到不滿，並有多名國會議員揚言從歐洲撤軍，讓歐洲國家自己負責國防安全，但這應該只是一時的氣話。因為削減在歐洲的駐軍其實就是削減自己的影響力，反而正中德、法兩國的下懷。

美國比較可能的作法是調整部署的重心，將更多的資源投注在中歐與東歐國家，甚至要求美軍部隊在轉移到中歐、東歐國家後，德、法兩國所減輕的軍費分攤，都要拿來強化北約在東翼的安全，或是興建在芬蘭、瑞典所新設的軍事基地，以進一步抵禦俄羅斯的武力威脅。美國此舉將進一步拉攏中歐與東歐國家，讓他們在共識決的歐盟中，遂行美國的意志，並持續擴大北約的影響力。

法國若想擺脫這樣的困境，有必要微調戴高樂主義，可以繼續秉持獨立自主的精神，但是手法必需改變。畢竟戴高樂執政時，歐洲被鐵幕一分為二，在夏爾．戴高樂的思維中，當時的歐洲等於西歐國家，並不包括在共產集團裡的中歐與東歐國家。

但現在這些早就獨立自主的中歐與東歐國家，也是歐洲的一部份，有安全需求，這讓戴高樂主義很容易落入獨善其身的批評，此舉勢必不利於維繫歐洲的團結。特別是俄烏戰爭已快速促成美、中新冷戰的爆發，在這一場擴及全球的你爭我奪中，很難有人可以維持中立。