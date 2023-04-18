「戴高樂主義」錯了嗎？馬克宏的言論不能單純用「向中國屈膝」來解釋
我們想讓你知道的是
法國若想擺脫這樣的困境，有必要微調戴高樂主義，可以繼續秉持獨立自主的精神，但是手法必需改變。畢竟戴高樂執政時，歐洲被鐵幕一分為二，在夏爾．戴高樂的思維中，當時的歐洲等於西歐國家，並不包括在共產集團裡的中歐與東歐國家。
文：王臻明
法國總統馬克宏在結束訪中行程後，在專機上接受記者訪問，提到法國不應該盲目追隨美國，也對歐洲是否有能力干涉台海問題，提出了質疑。這番談話引起眾多批評，認為馬克宏為了商業利益，向中國妥協，嚴重破壞了西方國家的團結。
雖然法國駐美國大使館與法國政府立刻提出澄清，強調法國對台灣問題的立場並沒有改變，也將繼續深化與美國的關係。但馬克宏的立場，其實反應出歐洲國家與美國的矛盾，如歐盟理事會主席米歇爾就支持馬克宏，並強調歐洲不少國家的領袖，其實都與馬克宏有一樣的看法。認為歐洲應該減少對美國的依賴，避免陷入別人的危機中。
馬克宏的這種態度，不能單純用「向中國屈膝」來解釋，這背後有幾個更為深遠的因素。首先是法國在第二次世界大戰結束後所出現的戴高樂主義，一直影響著法國的國防外交走向。所謂的戴高樂主義，指的是戰後法國總統夏爾．戴高樂所主張的路線，認為法國應該有自己的外交、國防政策，不能過份依賴或追隨別的國家。
雖然夏爾．戴高樂帶領了自由法國，與美國與英國同盟，一起擊敗了納粹德國。但夏爾．戴高樂卻認為，要避免法國淪陷的悲劇重演，除了要有強大的國防能力，在外交上也要明哲保身，並率領歐洲走向團結合作，不要成為美國或英國的附庸。
在某種程度上，戴高樂主義間接促成了歐盟的誕生，而法國也在戴高樂主義的影響下，在1966年宣布退出由美國所主導的北約，直到2009年才又重新加入。若以戴高樂主義的思維來看歐盟，這個組織的成立其實是要團結歐洲國家來制衡美國，這也是歐盟與北約之間，有競爭關係的歷史原因。這之前的拙作中，就已有初步的討論。
而歐盟為了取代北約的軍事功能，過去一直在默默建立歐盟軍，並先從區域性的整合開始，希望建立一個擁有統一指揮機構、共同運作的歐洲軍事力量。這從最近的兩則新聞，就可看端倪。
首先是荷蘭陸軍的一個輕型旅，將併入德國的裝甲師中，以統一指揮架構與共享後勤支援。荷蘭陸軍總共只有三個旅，另外兩個早已併入德國國防軍，這也代表未來德國與荷蘭所組成的聯合部隊，可能成為歐盟軍的雛型。
另外同屬北歐國家的丹麥、瑞典、挪威與芬蘭，則要建立聯合防空系統，除了整合防空飛彈，包括這四國空軍的二百餘架戰機，也將納入北約的指揮系統。值得注意的是這個聯合防空系統雖然是建立在北約的架構下，但無疑的北歐版的迷你北約，未來可能進一步整合地面部隊，與在波羅的海的海軍艦艇，成為完整的防衛體系。
如果歐盟最後決定依「歐盟共同安全與防務政策」，擴大歐盟軍的規模與權限。這個迷你版北約，可能會成為歐盟軍空中部隊的架構。
而在前文中提到，歐盟與北約的消長，因為俄烏戰爭出現了極大的變化。憂慮俄羅斯威脅的東歐與中歐國家，更為依賴美國與英國的軍事協助，對德、法等西歐國家的綏靖姑息感到非常不滿，雙方的衝突有可能會越演越烈。馬克宏此次的專訪，立刻受到波蘭、捷克、立陶宛等國的嚴厲批評，就可見一斑。
而且就目前來看，這樣的情勢可能不會隨著俄烏戰爭的結束而有所衰退，反而會變成常態。這樣的不同調，很明顯已蔓延到歐盟的對中政策上。正在全力圍堵中國的美國，也樂於利用東歐、中歐國家，來牽制德、法兩國所主導的歐盟，要求對中國與俄羅斯採取更為強硬的態度。
在這樣的情況下，原本希望能團結歐洲，抵抗美國壓力的戴高樂主義，反而成為撕裂歐洲的原因之一。富裕又安全的西歐國家，不顧面臨武力威脅的東歐與中歐國家，為了自己的商業利益，選擇獨善其身。長期下來將侵蝕這些國家領導歐盟的威信。在俄烏戰爭爆發一年後，德國所面臨的種種責難，已經是再明顯不過的例子。
法國是歐盟裡唯一擁有核武的國家，卻未能展現出支持東歐與中歐國家的明確態度，在歐盟裡的威信也受到考驗。相反的，北約卻因為芬蘭的加入，而擴大到前所未有的規模，北歐的強權瑞典，遲早也會排除反對的聲音，加入北約之中。這一消一長，恐怕不是法國所樂見的。
美國對馬克宏的發言雖然感到不滿，並有多名國會議員揚言從歐洲撤軍，讓歐洲國家自己負責國防安全，但這應該只是一時的氣話。因為削減在歐洲的駐軍其實就是削減自己的影響力，反而正中德、法兩國的下懷。
美國比較可能的作法是調整部署的重心，將更多的資源投注在中歐與東歐國家，甚至要求美軍部隊在轉移到中歐、東歐國家後，德、法兩國所減輕的軍費分攤，都要拿來強化北約在東翼的安全，或是興建在芬蘭、瑞典所新設的軍事基地，以進一步抵禦俄羅斯的武力威脅。美國此舉將進一步拉攏中歐與東歐國家，讓他們在共識決的歐盟中，遂行美國的意志，並持續擴大北約的影響力。
法國若想擺脫這樣的困境，有必要微調戴高樂主義，可以繼續秉持獨立自主的精神，但是手法必需改變。畢竟戴高樂執政時，歐洲被鐵幕一分為二，在夏爾．戴高樂的思維中，當時的歐洲等於西歐國家，並不包括在共產集團裡的中歐與東歐國家。
但現在這些早就獨立自主的中歐與東歐國家，也是歐洲的一部份，有安全需求，這讓戴高樂主義很容易落入獨善其身的批評，此舉勢必不利於維繫歐洲的團結。特別是俄烏戰爭已快速促成美、中新冷戰的爆發，在這一場擴及全球的你爭我奪中，很難有人可以維持中立。
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。