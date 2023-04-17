西班牙女登山家締造極限紀錄，地下70公尺洞穴獨居500天

（中央社）西班牙女登山家佛萊米尼為實驗人體極限，挑戰與世隔絕住在地下70公尺洞穴長達500天，今天重返地面。她在洞中獨自度過2次生日，讀完60本書，並表示還不想出來。

綜合《法新社》與《路透社》報導，現年50歲的佛萊米尼（Beatriz Flamini）戴著墨鏡從西班牙南部摩特里（Motril）附近的一個洞穴爬出來時，面帶微笑適應天光，並擁抱前來迎接她的家人。她進洞穴時才48歲。

As part of an experiment closely monitored by scientists seeking to learn more about the capacity of the human mind and circadian rhythms, Spanish elite mountaineer Beatriz Flamini completed a 500-day challenge living in a cave https://t.co/rPmhMotGjG pic.twitter.com/6xgB2BZ0ku — Reuters (@Reuters) April 14, 2023

佛萊米尼在2021年11月21日展開挑戰。當時全世界仍與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情搏鬥，西班牙還未解除口罩令。她也不知道俄烏戰爭爆發及英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）逝世這些新聞事件。

佛萊米尼參與的實驗，由一群研究人類心理與生理時鐘的科學家監督，包括心理學家、研究人員、洞穴專家及體能教練，目的為了探知與世隔絕和迷失定位，會如何影響人的時間感、大腦運作模式和睡眠。

佛萊米尼的支援團隊表示，她打破了歷來待在洞穴最久的世界紀錄。根據金氏世界紀錄（Guinness Book of Records）官網，獲得認證的「史上困在地下存活最久紀錄」，是2010年有33名智利與玻利維亞礦工在地下688公尺處受困了69天。

佛萊米尼出洞後告訴媒體記者：「我曾有一年半的時間沒跟任何人說話，只跟自己說話。」「我不知道世界發生了什麼事……對我而言現在還是2021年11月21日。」

佛萊米尼住在洞穴期間，支援團隊只會在洞中交換點留下食物，但不與她接觸。她在洞中用人工照明閱讀、畫畫、做運動和織毛帽，一共喝了1000公升的水。她還帶了2台GoPro攝影機到洞中紀錄生活，內容將由西班牙公司Dokumalia製作成一部紀錄片。

挑戰期間她只有一次被迫離開洞穴一週，因為當時在洞中供她在緊急情況時聯絡外界的一個網路路由器故障。但在排除故障期間，她也把自己封閉在一個帳篷裡。

負責佛萊米尼安全的安達魯西亞洞穴學協會（Andalusian Federation of Speleology）人員雷耶斯（David Reyes）表示：「以往有過許多這類挑戰行動，但沒有一次是根據這次所有的規則。獨自一人且完全孤立，不與外界接觸，沒有自然光，沒有時間指標。」

當佛萊米尼被問到，她是否曾想過要按下恐慌警報或離開洞穴，她回答：「從來沒有。事實上我沒想要出來。」「當他們進來找我時，我正在睡覺。我以為發生了什麼事。我說：『已經結束了嗎？不會吧！我還沒讀完我的書。』」

佛萊米尼表示，在洞中期間有困難的時候，例如有蒼蠅入侵；也有「美好時光」。「如果這是你的夢想，而你正在實踐它，有什麼好難過的？」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀