蘇丹瀕臨內戰邊緣，政府軍與武裝團體同意設人道走廊，東非3總統計劃調解

戰機掠過蘇丹首都坦克上街，東非3總統計劃調解衝突

（中央社）蘇丹近日衝突已造成包括3名聯合國工作人員在內至少56位平民喪生、約600人受傷。肯亞總統魯托（William Ruto）辦公室表示，東非政府間發展組織計劃派肯亞、南蘇丹、吉布地總統調解交戰方。

《半島電視台》（Al Jazeera）報導，魯托辦公室在推特發文指出：「政府間發展組織（IGAD）決心派（南蘇丹）總統馬亞爾迪特（Salva Kiir Mayardit）、總統魯托、（吉布地）總統蓋雷（Ismail Omar Guelleh）儘早對衝突方進行調解。」

儘管政府軍宣布開設為期數小時的人道走廊進行傷患後送並且因應人道需求，首都喀土穆（Khartoum）的激戰今天持續進入第2天。

政府軍和武裝準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）的戰役引發國際間強烈抗議和區域憂心，鄰國埃及和查德已經關閉邊界。

目擊者表示，震耳欲聾爆炸聲和猛烈砲火憾動人口稠密的喀土穆北郊和南郊建築物，坦克發出轟隆聲響駛過街道，頭頂則有戰鬥機呼嘯而過。

昨（16）日夜幕降臨後戰鬥持續，民眾躲在家中，擔心可能會持續很久的衝突恐怕會讓國家深陷亂局，使得由平民領導、令人期已久的民主過渡為之落空。

2021年政變奪權的蘇丹軍事將領之間前天起爆發戰鬥，兩個敵對陣營昨天繼續交戰。

蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）及其副手、快速支援部隊指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）互相爭奪權力數週後，暴力於前天凌晨引爆，雙方互控對方挑起戰鬥。

偏向爭取民主的獨立醫師團體蘇丹中央醫師委員會（Central Committee of Sudan Doctors）指出，衝突已經造成至少56位平民罹難、約600人受傷，另有「數十名」安全部隊成員殉職。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天對當前蘇丹衝突予以譴責，要求立即為殺戮事件伸張正義。

古特瑞斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在聲明中指出，古特瑞斯對於衝突造成「平民死傷，包括在北達佛州（North Darfur）有3名世界糧食計劃署（World Food Programme）工作人員喪生、兩人身受重傷，予以強烈譴責」。

他並要求「應該立刻將有責任的那些人繩之以法」。

與此同時，法國外交部在聲明中指出，「（巴黎）重申竭盡全力停止戰鬥、避免事態升級的呼籲」，並且要求保護和尊重人道工作人員。

世界糧食計劃署昨天宣布暫停在蘇丹的工作。

世界糧食計劃署執行主任辛蒂．馬侃（Cindy McCain）在聲明中說：「針對瞬息萬變安全形勢進行檢討的同時，我們被迫暫時停止在蘇丹的所有行動。」

In video: Sudanese army secures Port Sudan, future site of a Russian naval base.

It seems, for now, that America blew its load and is losing. pic.twitter.com/txdmEz8ouk — Korobochka (コロボ) 🇺🇸✝️🇷🇺 (@cirnosad) April 16, 2023

蘇丹瀕內戰邊緣，政府軍與武裝團體同意設人道走廊

（中央社）蘇丹政府軍與武裝團體「快速支援部隊」激戰進入第2天後，政府軍昨天宣布，他們同意聯合國提議開設安全的人道走廊，用於疏散傷者等目的。

《法新社》報導，蘇丹政府軍還提到，人道走廊開設時間將從格林威治標準時間14時起維持3個小時。

快速支援部隊（Rapid Support Forces）也發布聲明說，已經同意開設人道走廊，儘管他們聲稱開設時間會持續4個小時。

2021年政變奪權的蘇丹軍事將領之間從昨天起爆發戰鬥，昨天兩個敵對陣營繼續交戰，造成包括3名聯合國（UN）工作人員在內逾50位平民死亡，引發各國擔憂。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航