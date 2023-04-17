台海和平穩定成國際焦點，美國仍強調遏制中國或打造「新冷戰」並非目標

文：江今葉（中央社駐華盛頓特派員）

俄羅斯入侵烏克蘭後，台海和平穩定逐漸成為國際政治焦點，從G7、美日韓、美菲等聯合聲明均特別強調可見。其中自是有美方積極施力。儘管不樂見台海戰火喧囂，華府仍尋求與北京往來，如何架設護欄取得平衡，是美國印太戰略的一大挑戰。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）9日結束在中國3天國是訪問返國途中接受媒體訪問，一番「台海衝突無關歐洲、不做美國附庸」的言論掀起波瀾，不僅法國境內砲火連天，國際盟友也紛紛指責馬克宏助長中國氣焰，徒手送給北京瓦解跨大西洋團結目標大禮。

過去對台海維持中立、不多做討論的歐洲國家紛紛表達強烈支持台海和平穩定立場，顯示台海議題逐漸成為國際政治舞台的焦點議題。

這樣的轉變更早之前就已經出現在美國對外政治往來中。

多年來，美國政府基於《台灣關係法》、美中三公報與六項保證的一中政策，一向支持台海和平穩定，反對任何一方片面改變現狀立場。美國也積極透過各方對話讓國際了解中國對台灣多年來的軍事、經濟威嚇，透過各項國際對話將台海安全納入國際聲明。

從2021年4月時任日本首相菅義偉、5月時任韓國總統文在寅訪美後與美國總統拜登（Joe Biden）發布的領袖聯合聲明，以及6月七大工業國集團（G7）領袖峰會公報，都納入台海和平穩定重要性的相關文字可以看見成效。

日前剛發佈的美菲外長與防長2+2對話聯合聲明中，也提到台海和平穩定重要性。立場向來較為親中的菲律賓罕見在與美國的聯合聲明中提到台海和平議題，不僅顯示菲律賓對中國軍事擴張的擔憂，背後美國的施力不在話下。

儘管台海議題成為美中互動核心焦點，但尋求與崛起中霸權往來仍是美國政府重要外交政策，即使是在總統蔡英文過境美國並與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）歷史性會晤後，中共解放軍在台海周遭大規模軍演時，華府儘管坦言台海局勢緊張，仍不放棄與中國接觸。

白宮國安會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）日前在媒體簡報中指出，美方積極密切關注演習，也重申北京不須對蔡總統過境過度反應，但也提到拜登期待在適當時機與中國國家主席習近平對話。

柯比還表示，華府正在積極準備讓美國國務卿布林肯（Antony Blinken）能按幾個月前的計畫前往北京。他並透露，美中正在討論關於美國財政部長葉倫（Janet Yellen）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）應邀訪問中國事宜。

布林肯也在日前的一場記者會上表示，期待在條件成熟時拜訪北京，並強調遏制中國或捲入一場「新冷戰」，不是美國的目標。

在此之前，香港媒體報導，美國國務院亞太副助理國務卿華自強（Rick Waters）3月底訪問香港、上海、北京等地，此行被視為為布林肯訪中鋪路。

布林肯原先預計2月初訪問北京，但出發前夕爆發中國間諜氣球飛越美國領空事件，臨時取消行程。

只是華府嘗試重啟美中高層會談的舉動，收到的卻是中方的冷回。

中國外交部發言人汪文斌11日回應指稱，美方應停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止一邊聲稱要為中美關係加裝護欄，一邊破壞兩國關係的政治基礎。

《金融時報》引述知情人士報導，中方已經告知美方，由於未弄清楚拜登政府將如何處理氣球事件調查報告，中方不準備重新安排布林肯在2月押後的行程。另有知情人士指出，麥卡錫會見蔡總統也是北京不同意布林肯訪中的原因。

白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）日前在華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security, CNAS）活動中指出，美方期望保持與中國的溝通管道暢通，但也坦言，美國正處於美中競爭關係新階段的早期階段。

他表示，中國一直不願參與有關建立信任、或危機溝通與熱線的討論，「我們在為美中關係建立基礎、底部，和護欄的努力尚未成功」，未來幾個月將是觀察美中能否重建建設性外交關係的關鍵時機。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航