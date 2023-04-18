蘇丹內亂：喀土穆衝突的來龍去脈

在蘇丹首都喀土穆和該國其他地方爆發的衝突，是該國軍事領導層惡性權力鬥爭的直接結果。

蘇丹凖軍事組織「快速支援部隊」成員和正規軍士兵，在首都的重要戰略地點發生衝突。

以下是你需要知道的訊息。

這場衝突的背景是什麼？

自2021年10月政變以來，蘇丹一直由一個將軍委員會管理，爭端的中心有兩名軍人。

布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）將軍是武裝部隊的首腦，實際上是該國的總統。

還有他的副手兼快速支援部隊領導人達加洛將軍（Mohamed Hamdan Dagalo），也就是赫梅蒂（Hemedti）。

他們在國家未來的方向，以及向文官統治的提議上存在分歧。

其中一個主要的分歧點是將10萬人的快速支援部隊納入軍隊的計劃，以及誰將領導這支新部隊。

為什麼這一切都在周六開始？

在暴力事件發生之前，快速支援部隊的成員被重新部署到全國各地，軍方認為這是一種威脅，局勢緊張數日。

人們曾希望通過談判解決這一問題，但未實現。

目前還不清楚周六早上是誰打響了第一槍，但人們擔心這將使原本已不穩定的局勢進一步惡化。

外交官們敦促雙方停火。

快速支援部隊是什麼？

快速支援部隊成立於2013年，源於臭名昭著的金戈威德民兵組織，該組織在達爾富爾殘酷地擊退了叛亂分子。

從那以後，達加洛建立了一支強大的軍隊，介入了葉門和利比亞的衝突，並控制了蘇丹的一些金礦。

它還被指控侵犯人權，包括在2019年6月殺害120多名抗議者。

在軍隊之外，有如此強大的力量，這一直被視為該國不穩定的根源。

為什麼軍方執政？

這場衝突是2019年長期任職的總統奧馬爾．巴席爾（Omar al-Bashir）被驅逐後，緊張局勢的最新進展。

蘇丹爆發了大規模街頭抗議活動，要求結束他近30年的統治，軍方發動政變推翻他。

但平民繼續要求在走向民主統治的計劃中發揮作用。

Photo Credit: Reuters / BBC News 快速支援部隊領導人達加洛將軍

隨後蘇丹成立了一個軍民聯合政府，但該政府在2021年10月的另一場政變中被推翻。

從那時起，布爾漢和達加洛之間的競爭更加激烈。

去（2022）年12月，蘇丹達成了一項將權力交還平民手中的框架協議，但最終敲定細節的談判失敗了。

目前情況如何？

這場衝突震動了整個國家，據報導有50多名平民死亡。

在蘇丹首都喀土穆，敵對勢力爭奪總統府、國家電視台和軍隊總部，居民們在躲避炮火。

一個醫生組織稱，該市已有25人死亡，其中包括17名平民。

衝突是在提議向文官統治過渡引發緊張局勢之後爆發的。

政府軍和反對派快速支援部隊，都聲稱他們已經控制了機場和喀土穆的其他重要地點，戰鬥持續了一夜。

周日凌晨，靠近喀土穆的恩圖曼和附近的巴赫裏都能聽到重炮聲。目擊者還報告說，靠近紅海的城市蘇丹港有槍聲。

軍方表示，飛機正攻擊快速支援部隊基地，該國空軍告訴人們周六晚上呆在家裡，同時對凖軍事活動進行了全面的空中調查。

喀土穆居民向BBC講述了他們的恐慌和恐懼，其中一人稱，有人向隔壁的房子發射了子彈。

蘇丹一個醫生委員會稱，全國各地的城市和地區至少有56名平民被殺，還表示，數十名軍事人員死亡，其中一些人曾在醫院接受治療。

該委員會稱，至少有595人受傷。

未來會如何？

如果戰鬥繼續下去，可能會進一步分裂國家，加劇政治動盪。

外交官們在敦促緬甸恢復文官統治方面發揮了至關重要的作用，他們將不顧一切地想辦法讓兩位將軍進行對話。

同時，普通蘇丹人將不得不經歷又一個不確定時期。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航