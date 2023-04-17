波蘭、匈牙利宣布禁止烏克蘭糧食進口，歐盟：會員國不可擅自採取貿易行動
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在俄羅斯全面入侵烏克蘭封鎖一些黑海港口後，由於物流瓶頸，大量比歐盟生產的穀物更便宜的烏克蘭穀物最終留在中歐國家，影響當地穀物的價格和銷售。供過於求的問題在選舉年度給波蘭執政黨「法律正義黨」帶來政治問題，因為它激怒通常高度支持該黨的農村地區民眾。
供過於求，波蘭、匈牙利禁止從烏克蘭進口穀物與食品
（中央社）波蘭和匈牙利兩國政府15日宣布，將禁止從鄰國烏克蘭進口穀物和其他食品，以保護當地農業。
烏克蘭則對華沙的決定表示遺憾，並稱「單方面的激烈行動，無助加速正面解決各種狀況。」
《路透社》報導，俄羅斯全面入侵烏國並封鎖黑海部分港口後，大量價格低廉的烏克蘭糧食因面臨運輸瓶頸滯留中歐國家，這對當地農產品的價格和銷售造成嚴重影響。
五個東歐國家領導人在上月發給歐盟執行委員會（European Commission）的信中表示，穀物、油籽、雞蛋、家禽和糖等產品的增加規模「前所未見」，因此應考慮對烏克蘭農產品徵收關稅。
供過於求的問題在選舉年度給波蘭執政黨「法律正義黨」（PiS）帶來政治問題，該國的經濟已陷入停滯性通膨（stagflation）。
PiS黨魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）在一場黨代表會議中宣布，「今天，政府決定制定一項法規，禁止（烏克蘭）穀物輸入或進口波蘭，同時也禁止從烏克蘭進口數十種類型的食品。」
他說，遭禁商品清單將納入「從穀物到蜂蜜產品，非常非常多的東西。」卡臣斯基還說，波蘭準備開始與烏克蘭談判，以解決糧食問題。
烏克蘭農業政策與食品部則表示，波蘭的禁令違反現有的雙邊出口協議，呼籲雙方透過談判解決問題。
同日稍晚，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）政府也宣布加入禁令，稱現況會對當地農民造成嚴重影響。
匈牙利並未說明其穀物和食品進口禁令將於何時生效，僅稱禁令將「在6月底到期」。
波蘭禁止從烏克蘭進口穀物食品，過境也不行
波蘭和匈牙利宣布，將禁止從烏克蘭進口穀物和其他食品，以保護當地農業。波蘭發展和科技部長布達（Waldemar Buda）16日說，禁令也將適用於這些產品在波蘭過境。
波蘭和匈牙利15日表示，在大量供應壓低整個地區的價格後，他們決定禁止從鄰國烏克蘭進口穀物和其他食品，以保護當地農業。波蘭的禁令從15日晚上生效。
波蘭發展和科技部長布達推文表示：「禁令是全面的，包括禁止在波蘭過境。」他接著說，將與烏克蘭會談，以建立一個確保貨物只通過波蘭，而不是最終進入當地市場的系統。
烏克蘭農業政策與食品部則表示，波蘭的禁令違反現有的雙邊出口協議，呼籲雙方透過談判解決問題。
在俄羅斯全面入侵烏克蘭封鎖一些黑海港口後，由於物流瓶頸，大量比歐盟生產的穀物更便宜的烏克蘭穀物最終留在中歐國家，影響當地穀物的價格和銷售。
供過於求的問題在選舉年度給波蘭執政黨「法律正義黨」帶來政治問題，因為它激怒通常高度支持該黨的農村地區民眾。
波蘭禁烏克蘭穀物進口，歐盟：不接受單方貿易行動
波蘭和匈牙利為保護本國農業而宣布禁止從烏克蘭進口穀物和其他食品後，歐盟執行委員會發言人16日表示，歐盟成員國採取單方面貿易行動是不可接受的。
《路透社》報導，從俄羅斯入侵烏克蘭並封鎖了黑海部分港口後，大量烏克蘭穀物因物流瓶頸滯留在中歐國家，對當地農民的農產價格與銷售造成衝擊，這是因為來自烏克蘭的穀物價格相較歐盟出產的穀物更便宜。
這項議題在選舉年成為波蘭執政黨「法律正義黨」的政治問題，因為它激怒了波蘭鄉村地區的民眾，這些地區的選民對「法律正義黨」支持度通常較高。
歐盟執委會發言人透過電子郵件聲明指出：「我們知悉波蘭和匈牙利禁止從烏克蘭進口穀物和其他食品。必須強調，貿易政策屬於歐盟的專屬職權，單邊行動是不可接受的。」
聲明還提到：「在這個充滿挑戰性的時期，歐盟內部協調和統一所有決策至關重要。」
波蘭發展和科技部長布達16日表示，15日晚間生效的波蘭禁令也將適用於相關農產品在波蘭過境。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
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全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
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