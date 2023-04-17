數位部2024啟動「災難漫遊計畫」，砸60億強化戰時通訊

數位部擬4年砸60億建置災難漫遊，強化戰時通訊韌性

（中央社）為強化戰時通訊韌性，數位部預計投入新台幣60億元，自2024年起啟動為期4年的「災難漫遊計畫」，以利萬一遇到戰爭等緊急狀況時，國內電信業者能相互辨識彼此客戶，互相支援行動通訊，確保語音通訊無阻。

以近期俄烏戰爭為例，烏克蘭有電信商基地台遭攻擊斷網，民眾仍可連到其他仍持續運作的基地台，進行跨網漫遊，確保基礎通訊不中斷，這就是「災難漫遊」（Disaster Roaming）的概念。事實上，在數位部尚未成立前，國家通訊傳播委員會（NCC）已開始與各電信業者討論可行性，目前則由數位部承接這項業務評估。

數位部韌性建設司司長鄭明宗告訴《中央社》記者，電信漫遊多屬於商業行為，一種是訊號涵蓋不隸屬時才會有漫遊，例如國際漫遊，是跨地理上的漫遊，用戶到另一個區域，透過身分辨識，可以使用另一區域的電信服務。另一種是訊號涵蓋重疊時的服務漫遊，例如，偏鄉地區可能A業者訊號涵蓋較差，可以跟B業者簽約，讓B業者在特定區域提供給A業者用戶服務。

至於緊急狀況發生時的「災難漫遊」，近似於訊號涵蓋重疊時的服務漫遊類型。鄭明宗表示，概念上即國內不同電信業者間可以承認彼此客戶，假如國內A、B業者基地台已經受到破壞，既存C業者基地台仍可運作，就可以辨識A、B業者客戶，提供其訊號做語音通訊，進行跨網漫遊；烏克蘭對抗俄羅斯入侵戰爭中，已經有啟動類似災難漫遊機制前例。

鄭明宗表示，相關計畫主要是搭配全民防衛動員令啟動時進行，國內電信業者要能互相辨識彼此客戶，計畫主要是電信業者端要做調整，民眾使用的終端設備手機、平板並不需要特別更新。

根據數位部規劃，2024年到2027年將執行4年期「支持數位韌性之跨業者行動網路接取及備援用戶資料庫架構研究及驗證」計畫，希望提升緊急狀況時的網路連結備援韌性，4年預算規劃達60多億元，國科會已先匡列2024年科技預算經費約2500萬元。

數位部表示，目前台灣內部還沒有行動通訊網路全區漫遊，只有偏遠地區3G語音漫遊服務，在4年期計畫前，今年也將規劃概念性驗證跨業者的小規模漫遊，透過「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，以非同步軌道衛星作為基地台的後傳鏈路，進行漫遊測試。

Photo Credit: 軍聞社提供 via 中央社 數位部預計投入新台幣60億元，自2024年起啟動為期4年的「災難漫遊計畫」，以利萬一遇到戰爭等緊急狀況時，國內電信業者能相互辨識彼此客戶。圖為國軍備戰週時雲豹甲車行駛於路上。

數位部開放低軌衛星概念驗證申請，盼吸引國際業者

（中央社）數位部表示，為強化通訊韌性，開放受理非同步軌道衛星概念性驗證（PoC）計畫申請至4月底止，16個技術試驗點有望今（2023）年底前實際執行，希望透過PoC計畫吸引國際低軌衛星業者跟國內法人合作。

為了強化通訊韌性，數位部3月底公告「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」開放申請補助，經費近新台幣5.4億元。

數位部長唐鳳說明，計畫透過非同步軌道衛星（包含中軌道跟低軌道衛星），規劃陸續在國內縣市約700餘處和3個國外站點，設置衛星設備，確保緊急狀況下通訊仍可順暢傳遞。

數位部韌性建設司司長鄭明宗向《中央社》記者解釋，計畫目的是驗證技術可行，並非是提供給一般民眾購買用的通訊服務，驗證項目包含災防告警訊息、災難漫遊服務、衛星結合網際網路效能等。

鄭明宗表示，計畫的目的是確保戰時緊急狀況發生時，政府指揮體系還是可以溝通調度，在有限的衛星頻寬下，中央、各縣市包含離島等指揮中心可通話、視訊會議等，民眾仍可接收到政府推播的災防告警訊息等。

至於計畫的申請對象，鄭明宗解釋，主要針對法人或學術機構做補助，主要考量有二，第一，因應緊急狀況，衛星設備宜由政府掌控，透過補助法人，主管機關在緊急狀況發生時，相對比較容易指揮調度接收端衛星設備。第二，業者可能不容易跨公司整合，相較之下，法人比較可以中立第三方角色，合作建構多元的非同步軌道衛星系統。

國際上有許多潛在低軌通訊衛星業者，除了首富馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX低軌衛星網路星鏈（Starlink）發展最為成熟外，其餘還有英國通訊商OneWeb、加拿大衛星通信公司Telesat、美國亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的低軌道衛星連網計畫Kuiper等。

根據規劃，PoC提出解決方案必須是國際上正式商用且有實績的低軌道（LEO）衛星系統，不過如果台灣境內還沒有LEO衛星系統可提供接取服務時，可以在數位部同意後調整建置站與行動通訊基地台數，並使用中軌道（MEO）衛星系統替代。

不過，鄭明宗強調，希望這次PoC計畫也可以吸引國際業者跟台灣的法人合作測試，這部分跟商用頻率要求登記為電信事業、外資持股不得超過49%的限制不同，國際業者若前來跟法人合作，相關網路等並不需落地。

在計畫試驗點位置部分，鄭明宗表示，會針對各縣市平均分布試驗點位置，並優先針對還沒有備援機制且地緣政治風險更高的離島地區，或具有重要設施的地區進行布建。第一階段規劃國內至少9個行動通訊基地台的低軌道衛星後傳鏈路（backhaul）、國內至少21個與國外至少1個衛星熱點，使台灣各區皆有至少1種以上的備援機制，預計今年底前其中約16個試驗點就會落地執行。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航