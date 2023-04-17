美國南達科他州州長挺擁槍：我2歲孫女已經擁有獵槍和步槍

（中央社）美國南達科他州州長、有可能成為2024年美國總統候選人的諾姆，在全國步槍協會（National Rifle Association）的活動中告訴民眾，她近兩歲的孫女「已經」擁有獵槍和步槍。

《獨立報》（The Independent）報導，諾姆（Kristi Noem）14日在印第安納州舉行的全國步槍協會立法行動研究所（NRA-ILA）領袖論壇上說：「我想讓你們放心。」

諾姆（Kristi Noem）的演說：

South Dakota Governor Kristi Noem has reassured supporters that her 2-year-old granddaughter has a pony named sparkles.



…and a shotgun and rifle. 😳



These clowns are literally training kids how to be mass-shooters while buying them the weapons to do it.



Welcome to America,… pic.twitter.com/JeI0gqUoiS — Ryan Shead (@RyanShead) April 15, 2023

包括諾姆在內，一群明（2024）年有望角逐總統和已經宣布參選的人都在這次論壇上發表演說。不過就在幾天前，一名槍手用AR-15類型半自動步槍在肯塔基州路易維爾（Louisville）市中心一間銀行殺害6人。

活動講者們主要是反對民主黨提出的緊急槍枝改革措施，包括民主黨在路易維爾攻擊事件以及田納西州納希維爾（Nashville）一所學校內大規模槍擊後，力主恢復的突擊武器聯邦禁令。納希維爾槍擊事件造成3名9歲兒童和3名成年員工喪生。

諾姆還在演說中簽署行政命令，禁止州政府機構與「歧視」槍枝相關企業的銀行合作，全國步槍協會領導人拉皮耶（Wayne LaPierre）在一旁見證。

諾姆說，這項行政命令「將保護上帝賦予的持有和攜帶武器的權利，不被金融機構侵犯」。

在諾姆25分鐘的演講中，她批評民主黨國會議員和美國總統拜登政府在國家槍枝暴力氾濫期間，為打擊威力強大槍枝擴散所做的努力。

她說：「為什麼自由派和拜登想要我們的槍呢？因為這會使他們更容易侵犯我們所有其他權利。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航