中國人甘付數萬美元逃離高壓統治，美國南方邊界湧現4000移民潮

（中央社）你願意為自由付出多少代價？《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，為逃離中共高壓統治，越來越多中國人甘付數萬美元，跋山涉水穿越多國邊界到美國追尋自由，近幾個月人數已超過4000。

《華爾街日報》16日以〈決心逃離中國，數千人踏上漫長險路至美國南方邊界〉（Determined to Flee China, Thousands Take a Long, Dangerous Route to the Southern U.S. Border）為題，講述多名為逃離中國國家主席習近平高壓統治，攜家帶眷跋涉多國，來到美國尋求庇護的中國人故事。

報導說，中國私部門在習近平統治下面臨緊縮被迫裁員，創業家紛紛出走；有些人則擔心習近平進入第3任期後，政治壓迫只會令人更喘不過氣。

在這背景下，報導表示，近期出現大量為追尋自由，選擇冒著被逮捕、溺水與搶劫風險，穿越拉丁美洲，翻山越嶺來到美國南方邊界的中國移民。這些人多為低收入戶、低教育水準及低技能，難以取得美國簽證；其中不少在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間失去工作，或曾經歷政治創傷。

聯合國難民署2022年中統計，全球約有11萬6868名中國人尋求庇護，是習近平就任前2012年底1萬5362人的近8倍。

報導指出，光是今年前3個月，就有3855名中國移民穿越長約60英里（約96公里）、連接南美與中美洲的危險重重叢林「達連隘口」（Darien Gap）；相較之下，2022年整年度僅2005名，2010至2021年間更只有376名。

報導訪問數十名正在路上、或近日透過拉美逃亡路線來到美國的中國人。其中包括30歲的健身教練黃先生。

根據報導，黃先生疫情期間失業2年後，在中國中部一間iPhone工廠找到工作，但後來因合約問題走上街頭，與警衛扭打遭解僱。黃先生事後接到家鄉湖北警察詢問電話，由於他自稱18歲時曾因招妓的不實指控入獄6個月，擔心又被關，開始策劃逃離中國。

黃先生受訪表示，他在中國看不到希望。他說：「若有任何其他方式，誰會願意離家人而去？」

報導指出，黃先生去年12月在網路上看到中國移民記錄自己穿越拉美的逃亡旅程影片，便跟人借了1萬3000美元（約新台幣39萬9425元）。

報導引述黃先生說，逃亡第一個難關是離開中國。疫情期間，中國政府限制護照發行，僅允許海外就學、工作或經商事由申請；為取得護照，黃先生在網路上購買偽造國外大學錄取通知書。他接著拿到土耳其簽證，騙中國海關自己要考察當地餐飲業，才順利出國。

根據報導，抵達伊斯坦堡後，為避免途中遭搶，黃先生賣掉手上iPhone 13，換了一支不起眼的舊手機。

黃先生接著飛到逃亡路徑上唯一允許中國籍人士免簽入境的厄瓜多，再與一名機上結識的中國人賄賂走私販，開車載他們至哥倫比亞，再搭計程車至海岸城鎮內科克利（Necoclí），這是穿越「達連隘口」前的最後一站。

報導說，穿越「達連隘口」耗費數天，須徒步穿越泥濘叢林、水深及胸的河流及陡峭步道，途中鮮少有乾淨水源，且蚊蟲肆虐，部分路段甚至瀰漫「腐臭味」。黃先生說，他認為臭味來自屍體；根據國際移民組織（IOM）數據，去年至少有36人死於「達連隘口」，實際數字可能更高。

通過「達連隘口」後，黃先生再經過多趟海路、陸路行程，才抵達墨西哥。不少人選擇在此支付650美元費用，讓走私販載他們到鄰近美國邊界處，但黃先生用八分之一的價格買了張公車票。不過，公車啟程不久便遭警方攔截，黃先生被抓下車，關了10天。

黃先生仍不死心，獲釋後與路上結識的另外3名中國人合資買了兩台機車，試圖穿越有墨西哥「死亡公路」之稱的101號公路。4人途中遇到一台載著流氓的廂型車，差點被抓走，所幸順利脫逃，但丟了機車。

報導說，最後一名當地華人安排車輛，載4人至美國邊界，他們攀過邊界牆，向美國德州邊境警察自首。黃先生申請庇護後獲釋，等待4月底出席移民法庭聽證會。

根據報導，從中國翻山越嶺至美國，黃先生花了近2個月，估計花費7000至1萬美元走私、交通及住宿等費用；若想選擇較直接或安全路線，例如搭機至墨西哥後，靠人蛇集團賄賂當地海關，持假護照入境，費用則高達6萬美元以上。

雖然路途險峻且所費不貲，但黃先生不是唯一為了自由踏上險途的中國人。

報導說，黃先生在哥倫比亞結識一對同樣希望前往美國的李姓父子，李爸爸是來自廣東的皮革商人，過去10多年來曾參加空污抗議、支持香港民運。

2019年，北京當局逼迫李爸爸刪除社群網站上批評習近平及中共的言論，並兩度抓他去訊問數小時。由於心生畏懼，加上不願兒子在學校接受共產黨教育，李爸爸萌生帶兒子出逃的想法。

雖然李姓父子最後也順利抵達美國，但他們曾在厄瓜多與哥倫比亞邊境附近遭搶，讓16歲的兒子一度喊苦想放棄，但李爸爸告訴他：「自由不是免費的。」

報導指出，去（2022）年10月至今年2月，美國海關與邊境保護局（CBP）在南方邊境一共逮捕4271名中國籍人士，是前一年同期的12倍。