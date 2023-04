中國人甘付數萬美元逃離高壓統治，美國南方邊界湧現4000移民潮

(中央社)你願意為自由付出多少代價?《華爾街日報》(The Wall Street Journal)報導,為逃離中共高壓統治,越來越多中國人甘付數萬美元,跋山涉水穿越多國邊界到美國追尋自由,近幾個月人數已超過4000。

《華爾街日報》16日以〈決心逃離中國,數千人踏上漫長險路至美國南方邊界〉(Determined to Flee China, Thousands Take a Long, Dangerous Route to the Southern U.S. Border)為題,講述多名為逃離中國國家主席習近平高壓統治,攜家帶眷跋涉多國,來到美國尋求庇護的中國人故事。

報導說,中國私部門在習近平統治下面臨緊縮被迫裁員,創業家紛紛出走;有些人則擔心習近平進入第3任期後,政治壓迫只會令人更喘不過氣。

在這背景下,報導表示,近期出現大量為追尋自由,選擇冒著被逮捕、溺水與搶劫風險,穿越拉丁美洲,翻山越嶺來到美國南方邊界的中國移民。這些人多為低收入戶、低教育水準及低技能,難以取得美國簽證;其中不少在COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情期間失去工作,或曾經歷政治創傷。

聯合國難民署2022年中統計,全球約有11萬6868名中國人尋求庇護,是習近平就任前2012年底1萬5362人的近8倍。

報導指出,光是今年前3個月,就有3855名中國移民穿越長約60英里(約96公里)、連接南美與中美洲的危險重重叢林「達連隘口」(Darien Gap);相較之下,2022年整年度僅2005名,2010至2021年間更只有376名。

報導訪問數十名正在路上、或近日透過拉美逃亡路線來到美國的中國人。其中包括30歲的健身教練黃先生。

根據報導,黃先生疫情期間失業2年後,在中國中部一間iPhone工廠找到工作,但後來因合約問題走上街頭,與警衛扭打遭解僱。黃先生事後接到家鄉湖北警察詢問電話,由於他自稱18歲時曾因招妓的不實指控入獄6個月,擔心又被關,開始策劃逃離中國。

黃先生受訪表示,他在中國看不到希望。他說:「若有任何其他方式,誰會願意離家人而去?」

報導指出,黃先生去年12月在網路上看到中國移民記錄自己穿越拉美的逃亡旅程影片,便跟人借了1萬3000美元(約新台幣39萬9425元)。

報導引述黃先生說,逃亡第一個難關是離開中國。疫情期間,中國政府限制護照發行,僅允許海外就學、工作或經商事由申請;為取得護照,黃先生在網路上購買偽造國外大學錄取通知書。他接著拿到土耳其簽證,騙中國海關自己要考察當地餐飲業,才順利出國。

根據報導,抵達伊斯坦堡後,為避免途中遭搶,黃先生賣掉手上iPhone 13,換了一支不起眼的舊手機。

黃先生接著飛到逃亡路徑上唯一允許中國籍人士免簽入境的厄瓜多,再與一名機上結識的中國人賄賂走私販,開車載他們至哥倫比亞,再搭計程車至海岸城鎮內科克利(Necoclí),這是穿越「達連隘口」前的最後一站。

報導說,穿越「達連隘口」耗費數天,須徒步穿越泥濘叢林、水深及胸的河流及陡峭步道,途中鮮少有乾淨水源,且蚊蟲肆虐,部分路段甚至瀰漫「腐臭味」。黃先生說,他認為臭味來自屍體;根據國際移民組織(IOM)數據,去年至少有36人死於「達連隘口」,實際數字可能更高。

通過「達連隘口」後,黃先生再經過多趟海路、陸路行程,才抵達墨西哥。不少人選擇在此支付650美元費用,讓走私販載他們到鄰近美國邊界處,但黃先生用八分之一的價格買了張公車票。不過,公車啟程不久便遭警方攔截,黃先生被抓下車,關了10天。

黃先生仍不死心,獲釋後與路上結識的另外3名中國人合資買了兩台機車,試圖穿越有墨西哥「死亡公路」之稱的101號公路。4人途中遇到一台載著流氓的廂型車,差點被抓走,所幸順利脫逃,但丟了機車。

報導說,最後一名當地華人安排車輛,載4人至美國邊界,他們攀過邊界牆,向美國德州邊境警察自首。黃先生申請庇護後獲釋,等待4月底出席移民法庭聽證會。

根據報導,從中國翻山越嶺至美國,黃先生花了近2個月,估計花費7000至1萬美元走私、交通及住宿等費用;若想選擇較直接或安全路線,例如搭機至墨西哥後,靠人蛇集團賄賂當地海關,持假護照入境,費用則高達6萬美元以上。

雖然路途險峻且所費不貲,但黃先生不是唯一為了自由踏上險途的中國人。

報導說,黃先生在哥倫比亞結識一對同樣希望前往美國的李姓父子,李爸爸是來自廣東的皮革商人,過去10多年來曾參加空污抗議、支持香港民運。

2019年,北京當局逼迫李爸爸刪除社群網站上批評習近平及中共的言論,並兩度抓他去訊問數小時。由於心生畏懼,加上不願兒子在學校接受共產黨教育,李爸爸萌生帶兒子出逃的想法。

雖然李姓父子最後也順利抵達美國,但他們曾在厄瓜多與哥倫比亞邊境附近遭搶,讓16歲的兒子一度喊苦想放棄,但李爸爸告訴他:「自由不是免費的。」

報導指出,去(2022)年10月至今年2月,美國海關與邊境保護局(CBP)在南方邊境一共逮捕4271名中國籍人士,是前一年同期的12倍。