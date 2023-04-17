【藝遊嚮導】4/18-4/24：艋舺國際舞蹈節、奈良美智巡迴展、臺灣戲曲藝術節，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜2023艋舺國際舞蹈節

時間｜2023/04/21（五） - 2023/04/23（日）

地點｜萬座曉劇場（台北市萬華區大理街132-9號）

備註｜本活動為售票活動

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萬華經歷疫情肆虐，民眾群起奮力對抗新型冠狀肺炎疫情，整合在地資源、商家串連、文化再啟，在逐漸康復的萬華，艋舺國際舞蹈節期待藝文的能量可以重新萌發，持續打造結合在地與國際的城市藝術節！

艋舺國際舞蹈節由萬座曉劇場藝術總監鍾伯淵與衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉，在萬華聯合策展。

2023年以「connection」為題，重新連結疫情後創作中的身體關係或人與人的情感連結，以身體在城市的各個空間重新連結表演與生活，展開2023年精彩的艋舺國際舞蹈節。

本年度公開徵選28組創作團隊、12組國際交流項目及2組策展人項目，演出形式包含現代舞、街舞、肢體劇場、馬戲雜耍、舞踏、舞蹈錄像……等。作品內容從自身的感受乃至人與人的關係、到社會、延伸到環境，有對家人親情的情感、對愛的追尋、性別意識的角力、對現今社會的反思、對環境的關懷、自我身心的解剖探討、結合建築與環境、結合聲音及影，作品形式及內容多元。

活動集結臺灣各縣市的優秀創作表演者外，還有來自香港、澳門、日本、寮國、新加坡、墨西哥、瑞士、烏克蘭、德國、義大利、迦納……等世界各地的創作團隊，在臺北發展最早、人文及歷史底蘊最豐富的萬華地區，利用劇場、古蹟、公園、文創基地、咖啡廳、市場、人文地景等特色室內外場地，在4月21日至4月23日帶來超過60場的精彩演出！

名稱｜2023 NTT Arts NOVA謝杰樺╳安娜琪舞蹈劇場《肉身賽博格》

時間｜2023/04/22（六） - 2023/05/28（日）

地點｜臺中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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若我們沒有三頭六臂，是否就終將被時代遺忘？

編舞家謝杰樺繼前作《Second Body》、《永恆的直線》後，2023年帶來三部曲最終章。《肉身賽博格》聯手國内當紅團隊當若科技藝術，引進AI演算技術，以舞者的身體動態串接AI辨識，透過大量螢幕拼接舞者軀幹，混搭現場互動及線上觀看的多元視角，模糊舞台與觀眾的界線，打破眼見為憑的確切。

若說前作《Second Body》是透過技術為肉身 (First Body) 形構第二個身體；《永恆的直線》探討死亡在數位時代的全新定義與存在；《肉身賽博格》即集系列之大成，深入展演人類真實肉身與數位身體的交錯混融，刻畫「半數據人」般的全新日常型態。三種座位席、三種視角，除了身在實體劇場的觀眾得以上帝視角綜觀虛實交錯的數位混亂；線上觀眾與現場互動席更能換上自己的身體，加入這場前所未有的科技狂歡。

名稱｜【表演工作坊】《圓環物語》

時間｜2023/04/21（五） - 2023/04/23（日）

地點｜臺北表演藝術中心 藍盒子（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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以臺北市南京西路圓環之歷史變遷作為象徵，來探討現代都會男女之間的感情關係。

劇中的7個角色串連起彼此的關係，透過臺北市已消逝的地標—— 南京西路圓環建構時空，讓觀眾看到這7位都會男女寂寞又迷失得追尋著愛情。

—— 從過去歷史的圓環

—— 到現在屬於寧夏夜市的圓環

串連過去與現代，是7位演員穿梭在時空的裂縫中，一窺過去老臺北的風華。

臺北市著名小吃區「圓環」的歷史、從清朝到日據時代，到今日台北，台北西區的圓環從一個公園變成一個蓄水池，變成了固定攤販的小吃店總匯、變成了交通圓環。最後在政府政策搖擺不定的情況下，面臨拆遷的命運。 環境一直不斷在變遷，但在這都會裡紅男綠女的愛情遊戲，卻有些定律是無法改變的。

【展覽】

名稱｜跟著朦朧潮濕的一天去旅行Traveling with Hazy Humid Day

時間｜2023/04/01（六） - 2023/08/31（四）

地點｜內惟藝術中心（高雄市鼓山區馬卡道路329號）

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奈良美智 2021 年以〈朦朧潮濕的一天〉之名，創作睜開雙眼的女孩。抿著嘴充滿個性的神情，與朦朧溫和的光影運用，展現出台灣的潮濕氣候與多彩的季節感受。

繼2021年《奈良美智特展》在台灣台北、高雄、台南巡迴展出，創造許多溫暖及感動，今（2023）年起，奈良美智基金會與文化總會共同規劃《跟著朦朧潮濕的一天去旅行Traveling with Hazy Humid Day》計畫，預計在台灣進行10年巡迴展。首站將和高雄市政府合作，奈良美智2021年為台灣創作的畫作《朦朧潮濕的一天》（Hazy Humid Day）將在高雄內惟藝術中心和大家見面，這幅作品是奈良美智多次造訪台灣，對台灣自然環境與人情溫暖所感受到的印象，期盼此次巡迴展能在台灣創造更多溫暖與美好的回憶。

名稱｜熊洞 bear hole

時間｜2023/03/04（六） - 2023/04/29（六）

地點｜本事藝術（台北市北投區立功街79巷9號2樓）

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人類試圖創造偉大文明，以各種人造物（建築、藝術、歷史）讓自己不朽以抵禦自然背景的無情侵蝕；但自然終將吞噬與毀滅這些對抗它的不朽人造物。——沈柏逸

本事藝術很榮幸推出為期一年的「引用吧」（Citing Bar）計畫，其名稱源自「引用的政治」（Politics of Citation），作為肯認源頭、邊緣與困境，進而建立團結關係（solidarity），與天地萬物共學共榮的核心精神。我們將致力挖掘知識的多樣形態、生態智慧與非西方的世界觀，將這些具轉化力的能量傳送至深陷在多重危機與衝突中的星球。除了展覽，也將推出一系列圍繞在關愛與正義主題的研究、閱讀、書寫與出版活動。

首檔展覽「熊洞」受到加拿大原住民口傳故事與兩位展出藝術家的生命經驗啟發，意在審視均質時間、線性發展與資本進步共構下，耗竭的藝術生產與身心運行狀態。藉由對單一度量時間觀的重新思考與設定，展開另種更具對話關係的生存節奏、尺度與形式，以通往更具持續性與創造力的世界創造（worldmaking）。