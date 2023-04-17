【藝遊嚮導】4/18-4/24：艋舺國際舞蹈節、奈良美智巡迴展、臺灣戲曲藝術節，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
曾為疫情重災區的萬華，用艋舺國際舞蹈節重新連結疫後人與人的情感。奈良美智為台灣創作的畫作《朦朧潮濕的一天》也將在高雄內惟藝術中心和大家見面。鬼才導演亞瑞阿斯特結合《小丑》瓦昆菲尼克斯的《寶可鱷夢》帶你直視內心最深恐懼。跨界鋼琴大師邁可森這次帶著歐洲樂團來台共同演出經典曲目。2023臺灣戲曲藝術節讓英雄穿越時空與你相會！
【表演藝術】
名稱｜2023艋舺國際舞蹈節
時間｜2023/04/21（五） - 2023/04/23（日）
地點｜萬座曉劇場（台北市萬華區大理街132-9號）
備註｜本活動為售票活動
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萬華經歷疫情肆虐，民眾群起奮力對抗新型冠狀肺炎疫情，整合在地資源、商家串連、文化再啟，在逐漸康復的萬華，艋舺國際舞蹈節期待藝文的能量可以重新萌發，持續打造結合在地與國際的城市藝術節！
艋舺國際舞蹈節由萬座曉劇場藝術總監鍾伯淵與衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉，在萬華聯合策展。
2023年以「connection」為題，重新連結疫情後創作中的身體關係或人與人的情感連結，以身體在城市的各個空間重新連結表演與生活，展開2023年精彩的艋舺國際舞蹈節。
本年度公開徵選28組創作團隊、12組國際交流項目及2組策展人項目，演出形式包含現代舞、街舞、肢體劇場、馬戲雜耍、舞踏、舞蹈錄像……等。作品內容從自身的感受乃至人與人的關係、到社會、延伸到環境，有對家人親情的情感、對愛的追尋、性別意識的角力、對現今社會的反思、對環境的關懷、自我身心的解剖探討、結合建築與環境、結合聲音及影，作品形式及內容多元。
活動集結臺灣各縣市的優秀創作表演者外，還有來自香港、澳門、日本、寮國、新加坡、墨西哥、瑞士、烏克蘭、德國、義大利、迦納……等世界各地的創作團隊，在臺北發展最早、人文及歷史底蘊最豐富的萬華地區，利用劇場、古蹟、公園、文創基地、咖啡廳、市場、人文地景等特色室內外場地，在4月21日至4月23日帶來超過60場的精彩演出！
名稱｜2023 NTT Arts NOVA謝杰樺╳安娜琪舞蹈劇場《肉身賽博格》
時間｜2023/04/22（六） - 2023/05/28（日）
地點｜臺中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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若我們沒有三頭六臂，是否就終將被時代遺忘？
編舞家謝杰樺繼前作《Second Body》、《永恆的直線》後，2023年帶來三部曲最終章。《肉身賽博格》聯手國内當紅團隊當若科技藝術，引進AI演算技術，以舞者的身體動態串接AI辨識，透過大量螢幕拼接舞者軀幹，混搭現場互動及線上觀看的多元視角，模糊舞台與觀眾的界線，打破眼見為憑的確切。
若說前作《Second Body》是透過技術為肉身 (First Body) 形構第二個身體；《永恆的直線》探討死亡在數位時代的全新定義與存在；《肉身賽博格》即集系列之大成，深入展演人類真實肉身與數位身體的交錯混融，刻畫「半數據人」般的全新日常型態。三種座位席、三種視角，除了身在實體劇場的觀眾得以上帝視角綜觀虛實交錯的數位混亂；線上觀眾與現場互動席更能換上自己的身體，加入這場前所未有的科技狂歡。
名稱｜【表演工作坊】《圓環物語》
時間｜2023/04/21（五） - 2023/04/23（日）
地點｜臺北表演藝術中心 藍盒子（台北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
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以臺北市南京西路圓環之歷史變遷作為象徵，來探討現代都會男女之間的感情關係。
劇中的7個角色串連起彼此的關係，透過臺北市已消逝的地標—— 南京西路圓環建構時空，讓觀眾看到這7位都會男女寂寞又迷失得追尋著愛情。
—— 從過去歷史的圓環
—— 到現在屬於寧夏夜市的圓環
串連過去與現代，是7位演員穿梭在時空的裂縫中，一窺過去老臺北的風華。
臺北市著名小吃區「圓環」的歷史、從清朝到日據時代，到今日台北，台北西區的圓環從一個公園變成一個蓄水池，變成了固定攤販的小吃店總匯、變成了交通圓環。最後在政府政策搖擺不定的情況下，面臨拆遷的命運。 環境一直不斷在變遷，但在這都會裡紅男綠女的愛情遊戲，卻有些定律是無法改變的。
【展覽】
名稱｜跟著朦朧潮濕的一天去旅行Traveling with Hazy Humid Day
時間｜2023/04/01（六） - 2023/08/31（四）
地點｜內惟藝術中心（高雄市鼓山區馬卡道路329號）
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奈良美智 2021 年以〈朦朧潮濕的一天〉之名，創作睜開雙眼的女孩。抿著嘴充滿個性的神情，與朦朧溫和的光影運用，展現出台灣的潮濕氣候與多彩的季節感受。
繼2021年《奈良美智特展》在台灣台北、高雄、台南巡迴展出，創造許多溫暖及感動，今（2023）年起，奈良美智基金會與文化總會共同規劃《跟著朦朧潮濕的一天去旅行Traveling with Hazy Humid Day》計畫，預計在台灣進行10年巡迴展。首站將和高雄市政府合作，奈良美智2021年為台灣創作的畫作《朦朧潮濕的一天》（Hazy Humid Day）將在高雄內惟藝術中心和大家見面，這幅作品是奈良美智多次造訪台灣，對台灣自然環境與人情溫暖所感受到的印象，期盼此次巡迴展能在台灣創造更多溫暖與美好的回憶。
名稱｜熊洞 bear hole
時間｜2023/03/04（六） - 2023/04/29（六）
地點｜本事藝術（台北市北投區立功街79巷9號2樓）
備註｜本活動為售票活動
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人類試圖創造偉大文明，以各種人造物（建築、藝術、歷史）讓自己不朽以抵禦自然背景的無情侵蝕；但自然終將吞噬與毀滅這些對抗它的不朽人造物。——沈柏逸
本事藝術很榮幸推出為期一年的「引用吧」（Citing Bar）計畫，其名稱源自「引用的政治」（Politics of Citation），作為肯認源頭、邊緣與困境，進而建立團結關係（solidarity），與天地萬物共學共榮的核心精神。我們將致力挖掘知識的多樣形態、生態智慧與非西方的世界觀，將這些具轉化力的能量傳送至深陷在多重危機與衝突中的星球。除了展覽，也將推出一系列圍繞在關愛與正義主題的研究、閱讀、書寫與出版活動。
首檔展覽「熊洞」受到加拿大原住民口傳故事與兩位展出藝術家的生命經驗啟發，意在審視均質時間、線性發展與資本進步共構下，耗竭的藝術生產與身心運行狀態。藉由對單一度量時間觀的重新思考與設定，展開另種更具對話關係的生存節奏、尺度與形式，以通往更具持續性與創造力的世界創造（worldmaking）。
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！