列車作為電影指涉及觀影場域，「小眾運輸」創發了一種全新的觀看方法
我們想讓你知道的是
我們從一種群體式、車廂化的體驗已過渡到在自家以各種私密的方式與電影共存，而如果承接著上旬的脈絡，我們或許可以這麼說：觀眾們不再往復車廂內，並從既定鋪成的軌道和站點之中脫離，而能夠完全如自定義般的建構觀影模式，自然也能完全規劃自己該前往至何處。
文：勞渴
要為座標立下一個定義或示例通常離不開數學計算的網格及象限、地理學方面的經緯等，但若能將座標從抽象或平面的分類及定位機制抽出，並在日常經驗中取得某種相應的借照，或許能賦予這類計算符碼化的數值以更為具象的實物，進而與我們之間取得更為相應的連結及認同。
「小眾運輸」看似為一個詼諧的雙關用語，利用大眾與小眾之分來代換本具公共利益的傳輸工具，轉化為字面上的某種「獨立群體特有的移動方式」，但其中的「運輸」字眼對我來說蘊含著強大的動態感和座標定位的影射，因此以下將用一些日常覺察和個人腦補來填充「小眾運輸」之於我甚或電影方面的意義：
捷運圖的聯想
當每次看到捷運路線圖時，便能大致勾勒或是想像出整個大台北的地理分布，但這當然並非由於這些路線是經由精確的比例或計算所繪製而成，我們肉眼所直接接收到的是一個被顏色、地名、線條、編號所抽象化的都市空間，藉以替代錯綜雜亂的Google衛星雲圖或傳統地圖。
而這也自然而然地將「被運輸狀態」作用在地與地的移動之中，我們所關注的再也不是「從關渡到信義區要多遠」，而是「從關渡搭到信義區要經過多少站、搭多久時間」，至此空間被身體—外界感知上的連續性和時間性所主導，地與地間的距離能因我們視覺（捷運圖）或心理上（聽音樂、聊天等打發時間的行為）的作用而被隨意縮短或是拉長，亦即生活在這樣的圖像之上，站名（座標）已成為我們再現自身所處或即將前往之地方的定位陳述，而我們也在這些定位之中視個人狀態或需求不斷的游移著。
同時，站名（座標）也能變向的作為個體或群體生活上的經驗敘述【註1】，如在我的定義之下：關渡站是上學的地方，台北101站是消費場域，中山站是藝文集散地等，每個站名皆能使乘客們生成出各種不同的印象或想像，使我們在未抵達之時便能如同在場般親臨。站名已然成了對都市生活空間的指涉，但此種具開放性的「客製化定位」也使座標能從中性的定位分類法之中跳脫而出，而能實質的訴諸於當代社會的日常景況之中。
車廂作為電影的召喚
不知大家是否在小時候有在任何觀光景點體驗過「實境車廂」，它的原理即是利用一個靜止的擬真車廂，並在車窗播放預設好的實景鐵路影片，藉此來達成遊客能如同身歷其境一般，彷若真的乘坐著鐵路並欣賞沿途風景之美。而像這樣子的擬真空間最早可回溯至1904年的遊樂設施Hale's Tours of the World，當時的技術尚不支持全景式的沉浸體驗但也令它的參與方式正如同看電影一般，遊客們盯著前方的一塊放映著鐵路影片的銀幕，被眼前的幻象所信服自己真正身處於一趟旅途的行進之中。
在這些例子中便不難發現形構鐵道經驗的元素不需包含車廂駛過鐵軌所產生的晃動，只需讓人感覺到自己被不間斷的捲動影像所包裹，亦即車窗外的景色不論地點或捲動速率，只要能讓我們在搭乘時有個目光上的視覺投射，便能產生「被運輸」的意象。
在黃邦銓兩部具有高度美學連貫性的《回程列車》和《去年火車經過的時候》中，火車皆作為主要的觀看視界，前者經由窗外景色的不斷更迭來確立自身旅途與故鄉間的距離，後者更是進一步將框中框操作為影格媒介，做為身在車廂內的作者而言，車窗有如之於鏡頭的外觀景窗，可見的視域某種層面上被更具機動性、且阻礙自主捕捉影像的機械所限制。
這般「觀看視窗」的隱喻不只指向拍攝者對於畫框的捕捉，卻同時能更進而帶出具十足反身性的電影機制原貌：每一幀（frame）藉由快速的捲動和光線透射（火車行駛和陽光能見度）以達成動態影像的串連。「窗口／影格」【註2】的視覺主體搭載著具機械、速度感的載體，而列車所行經的軌道更像是膠捲的長度—某種時間延展（Expanded）的物質性轉化。一種電影裝置的化身似乎已與我們的日常景觀相互連動著，並在這脈絡底下更能推回至那段關於起點的神話。
火車的形象自電影誕生的那一刻便有了舉足輕重的地位，主流電影史中的第一部電影《火車進站》便彷若如機緣巧合般的將火車調度為影史上的首個被攝物件，兩個標誌著現代性的產物在原點之上被巧妙地並置，揭示著關於速度感必須經由另一種更為貼近甚至超越肉眼的動態機器方能捕捉之狩獵系統，電影的誕生似乎正是為了與這種愈趨動態感的物質世界做出抗衡與中和，影像本作為人類內在對於外在現實的延伸投射，但當現代性如加速般的席捲至我們所有感官前時，電影的誕生便使我們不致在精神—物質之間的競技之中顯得落於下風。
動態影像所能捕捉的現實其為一塊阻擋著外在渾沌與內在本真相互交融的「幻象屏障」，而若將前述的「窗口／影格」概念拉回其中，似乎就能導出一個問題：身為乘坐在被幻象所包裹住的黑盒子（車廂）的我們，究竟將會被運輸至何方？
小眾，影迷，未知
想要確立所謂「小眾」貌似都必須得先經過一番與「大眾」一詞的對比與爬梳，方能界定出對「小眾」的初步定義，但我認為這兩種詞語並不存在著某種對立，反而可說是互相催生了彼此，例如當我們使用了「大眾」這一表述時，似乎便暗示著與「大眾」相對應的「他者」總是缺席抑或在場【註3】，而那些「他者」在進行各自的文化活動之餘，也會極大的回過頭來影響「大眾」的內涵表述。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/