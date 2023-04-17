法國國民議會主席博多黑率團訪台：法國對台政策不變，台灣有事就是世界有事

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前「避免捲入台海危機」的發言在國際造成不小風波，台法關係是否生變備受關注，法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）今（17）日上午率代表團來台，在桃園機場接受媒體訪問時強調，法國對台的政策沒有改變，法國反對中國對台封鎖、支持台海維持現狀，他也對台灣民眾喊話，「我們與你們站在一起，你們會是我們長遠的朋友」，「願法國長存，台灣長存」。

法國國民議會友台小組主席博多黑挺台不遺餘力，4月初中國進行環島戰備警巡和演習期間，博多黑第一時間便推文表示不論現在、明天或未來，他永遠是台灣人的好朋友，並展示他上次來訪與蔡總統的合照聲援台灣；在馬克宏日前發言引發爭議時，博多黑也在推特發文，明確指出法國要求的是「中國降低施壓，並維持現況，而唯一該為威脅現況負責的，是中國」，並附上標籤「說清楚」。

博多黑此行將在台灣停留3天至20日，訪團成員另包括國民議會外委會副主席兼友台小組副主席柯拉波（Mireille Clapot）、外委會副主席艾畢雍（Michel Herbillon）及議員樂格佩（Constance Le Grip ）。

法國訪團今日上午抵台後在桃機簡短發表談話。博多黑表示，友台小組很早就開始在籌備今天的訪問，這次訪台的行程與馬克宏總統日前造成的風波無關。對於再度訪台博多黑表示很很高興，也提到這次在法國期間很榮幸接待台灣立委代表團，並共同出席世界台灣商會聯合總會（世總）第29屆第2次理監事聯席會議。

博多黑直言，「法國與台灣的關係不止在於經貿，比經貿合作更強」，強調法國對台的政策沒有改變，法國支持維持現狀，法國反對（中國對台）封鎖，這一次訪台就是想要展現法國國民議會對台灣的友誼，他也對台灣民眾喊話，「我們與你們站在一起，你們會是我們長遠的朋友」，「願法國長存，台灣長存」。

對於記者提問，法國總統馬克宏在訪中後受訪期間「法國不應捲入台海問題」的發言，法國對台的支持度是否受到影響？博多黑表示，馬克宏的說法是要在歐洲建構戰略自主，而馬克宏在幾天前受訪時也重申，台法關係沒有改變，「對我們來說，法國對台灣的政策沒有改變，台灣有事，就是全世界有事」，博多黑指出，從上週法國派出軍艦航行台灣海峽就可看出，法國政府的立場就是維持現狀，這次訪台就是要展現法國對台政策沒有改變。

Photo Credit: 外交部 法國國民議會友台小組主席博多黑（右4）17日率小組成員抵台，訪團成員包括外委會副主席艾畢雍（右三）、國民議會外委會副主席兼友台小組副主席柯拉波（右二）、及議員樂格佩（右一）。

博多黑一行在台期間將晉見副總統賴清德，拜會立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、數位發展部長唐鳳及經濟部政務次長陳正祺等政府首長，接受立法院游院長及外交部政務次長李淳款宴，另與在台的重要法商及法僑社群互動，並參訪我國相關文經建設。

博多黑主席訪團此行盼就台法（歐）雙邊關係、台海及印太安全情勢、半導體合作、數位網絡安全、潔淨能源等議題與我國相關部會交換意見，探索台法雙邊更深入的合作關係，並在中國結束環台軍演之際，以實際訪台行動表達法國民意對民主台灣的支持。

4月2法國團接連訪台，博多黑之後參議院友台小組主席李察訪台

法國議員團訪台接力，博多黑訪團來台一週後，24日將再有參議院友台小組主席李察（Alain Richard）及其他4名參議員造訪台灣。李察曾於2021年10月率「台灣交流和研究小組」4名參議員訪台，讓中國駐法大使盧沙野十分惱火，向李察發出一封關於台灣、措辭嚴厲的信，讓李察感到相當不滿。

另外，剛結束法國參訪之旅的立法院副院長蔡其昌，回程與博多黑同班機，蔡其昌表示，這次訪法團包含16人，是很大的立委訪問團。去年7月立法院長游錫堃曾率團訪法，今年4月蔡其昌再度訪法，受到法國參議院和國民議會非常熱情的接待，包括參議院和國民議會外委會主席都公開接見，參與世界台商會年會時法國工業部長也親自出席，充分感受到法國國會和行政部門對台的支持。

Photo Credit: 中央社 台灣16位立委組團14日於法國展開國會外交，公開會晤國會上下兩院外委會主席。上午拜會國民議會外交委員會主席布朗吉，在議員博多黑與勒吉帶領下至國民議會會議廳合影。

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核稿編輯：翁世航