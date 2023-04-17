2023/04/17,
印太

中大使警告菲美軍事合作危及15萬在台移工，菲朝野要求驅逐出境

中大使警告菲美軍事合作危及15萬在台移工，菲朝野要求驅逐出境
中國駐菲大使黃溪連（中）。Photo Credit: GettyImages

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對於近來菲美發展迅速，兩國在「加強國防合作協議」（EDCA）下增設美軍駐菲據點，引起了中國駐菲律賓大使黃溪連，他14日警告馬尼拉當局應關心15萬菲律賓移工在台灣的安危，而此番言論引起了菲朝野的不滿，掀起了驅逐黃溪連出境的聲浪。

（中央社）中國駐菲大使黃溪連說美國欲藉在菲律賓的新據點干涉台海局勢，警告馬尼拉別忘在台菲勞，掀起菲國各界不滿。參議員漢迪夫洛斯批評黃溪連丟臉且不適任，應打包行李回中國。

黃溪連14日表示，美國打算利用菲美「加強國防合作協議」（EDCA）據點干涉台灣海峽局勢，並警告馬尼拉「如果你們真正關心在台灣的15萬名菲律賓勞工，建議菲律賓明確反對『台灣獨立』，而不是允許美國進入台灣海峽附近的軍事基地來火上加油」。

黃溪連這番發言引發菲國各界不滿，認為黃溪連以在台菲律賓勞工安危威脅馬尼拉不得與華府軍事合作。

漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）今天發表聲明說：「黃溪連大使這些言論實在太丟臉了。他怎麼敢威脅我們。」

漢迪夫洛斯說，菲律賓永遠不會干涉台灣獨立議題。「我們，在菲律賓，尊重台灣人民的自決權。所有共享這個星球的其他國家都必須捍衛這個權利，包括中國的專制政權。」

她表示，在台灣的菲律賓勞工將繼續留在台灣工作，「我們永遠不會讓北京決定菲律賓家庭的未來。他們的命運不掌握在中國手中」。

漢迪夫洛斯呼籲菲國總統府要求北京盡快召回黃溪連。「如果他不能以尊重和有尊嚴的方式跟我們接觸，他沒有資格成為外交官。」

她表示，黃溪連和中國在西菲律賓海的船隻及人造島嶼「應該一起打包行李離開」。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

左翼政黨「並肩黨」（Akbayan）也發表聲明說，黃溪連呼籲菲律賓反對台獨，以確保15萬菲律賓勞工生命安全，這是「人質劫持者的表態」。

並肩黨表示，黃溪連「竟敢拿我們人民的生命來換取北京在地區的霸權議程！我們呼籲小馬可仕政府立即宣布中國大使為不受歡迎人物，把他驅逐出境」。

並肩黨指出，菲律賓是獨立的主權國家，可以自由地跟其他國家結成同盟和夥伴關係。雖然這些協議及同盟有可議之處，但關於哪些部分對菲律賓有益，「沒有任何外國實體有權向我們發號施令」。

菲美兩國2月初商定，在加強國防合作協議原有的5處軍事基地外，新增4處菲律賓戰略據點開放美軍建設權限；並於4月3日宣布，這4座據點包括菲律賓東北部一座機場、一處陸軍軍營及距台灣僅約400公里的海軍基地。

加強國防合作協議使美國軍隊可在菲律賓輪駐，並在菲國基地興建設施。學者認為，這4座據點有3處接近台灣，明顯因應中國可能攻台。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，菲國政壇大老、總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）首席法律顧問安瑞烈（Juan Ponce Enrile）15日說，菲律賓無法與中國抗衡，因此不得不「仰賴美國的實力和軍事力量」。

他表示：「在地理上，我們在他們（中國）旁邊，必須跟他們打交道，我們必須跟他們維持友好關係。但我希望他們不要干涉我們的內政及我們捍衛自己的主權特權。」

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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