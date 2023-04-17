中大使警告菲美軍事合作危及15萬在台移工，菲朝野要求驅逐出境

（中央社）中國駐菲大使黃溪連說美國欲藉在菲律賓的新據點干涉台海局勢，警告馬尼拉別忘在台菲勞，掀起菲國各界不滿。參議員漢迪夫洛斯批評黃溪連丟臉且不適任，應打包行李回中國。

黃溪連14日表示，美國打算利用菲美「加強國防合作協議」（EDCA）據點干涉台灣海峽局勢，並警告馬尼拉「如果你們真正關心在台灣的15萬名菲律賓勞工，建議菲律賓明確反對『台灣獨立』，而不是允許美國進入台灣海峽附近的軍事基地來火上加油」。

黃溪連這番發言引發菲國各界不滿，認為黃溪連以在台菲律賓勞工安危威脅馬尼拉不得與華府軍事合作。

🇨🇳 Ambassador Huang Xilian: "Philippines is advised to unequivocally oppose ‘Taiwan Independence’ rather than stoking the fire by offering the US access to the military bases near the Taiwan Strait if you care genuinely about the 150,000 Overseas [Filipino] Workers" [in Taiwan]. https://t.co/NYXM3K2s1P pic.twitter.com/A2OdUZgpdQ — David Demes 戴達衛 (@DemesDavid) April 16, 2023

漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）今天發表聲明說：「黃溪連大使這些言論實在太丟臉了。他怎麼敢威脅我們。」

漢迪夫洛斯說，菲律賓永遠不會干涉台灣獨立議題。「我們，在菲律賓，尊重台灣人民的自決權。所有共享這個星球的其他國家都必須捍衛這個權利，包括中國的專制政權。」

她表示，在台灣的菲律賓勞工將繼續留在台灣工作，「我們永遠不會讓北京決定菲律賓家庭的未來。他們的命運不掌握在中國手中」。

漢迪夫洛斯呼籲菲國總統府要求北京盡快召回黃溪連。「如果他不能以尊重和有尊嚴的方式跟我們接觸，他沒有資格成為外交官。」

她表示，黃溪連和中國在西菲律賓海的船隻及人造島嶼「應該一起打包行李離開」。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

左翼政黨「並肩黨」（Akbayan）也發表聲明說，黃溪連呼籲菲律賓反對台獨，以確保15萬菲律賓勞工生命安全，這是「人質劫持者的表態」。

並肩黨表示，黃溪連「竟敢拿我們人民的生命來換取北京在地區的霸權議程！我們呼籲小馬可仕政府立即宣布中國大使為不受歡迎人物，把他驅逐出境」。

並肩黨指出，菲律賓是獨立的主權國家，可以自由地跟其他國家結成同盟和夥伴關係。雖然這些協議及同盟有可議之處，但關於哪些部分對菲律賓有益，「沒有任何外國實體有權向我們發號施令」。

Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian's call to the Philippines to oppose Taiwan's independence in order to secure the lives of 150,000 Filipinos working in the country is the statement of a hostage-taker. pic.twitter.com/SGYfh8qbGB — Akbayan Party (@AkbayanParty) April 16, 2023

菲美兩國2月初商定，在加強國防合作協議原有的5處軍事基地外，新增4處菲律賓戰略據點開放美軍建設權限；並於4月3日宣布，這4座據點包括菲律賓東北部一座機場、一處陸軍軍營及距台灣僅約400公里的海軍基地。

加強國防合作協議使美國軍隊可在菲律賓輪駐，並在菲國基地興建設施。學者認為，這4座據點有3處接近台灣，明顯因應中國可能攻台。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，菲國政壇大老、總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）首席法律顧問安瑞烈（Juan Ponce Enrile）15日說，菲律賓無法與中國抗衡，因此不得不「仰賴美國的實力和軍事力量」。

他表示：「在地理上，我們在他們（中國）旁邊，必須跟他們打交道，我們必須跟他們維持友好關係。但我希望他們不要干涉我們的內政及我們捍衛自己的主權特權。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範