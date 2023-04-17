鄭州富士康疫情封控、員工「逃亡」後僅剩半，當局引入比亞迪等大廠擺脫依賴
我們想讓你知道的是
中國媒體指出，富士康員工生活區之一的豫康新城是備選宿舍區，旺季時接納其他宿舍區無法安置的員工。當地的商業步行街上現在一片空蕩，幾乎看不到人，兩邊的店鋪，也幾乎都是閉門停業狀態，有些則是掛出了出租、轉讓的訊息。
（中央社）河南鄭州富士康歷經去年疫情封控、員工避疫「逃亡」以及蘋果（Apple）公司大幅提升在印度生產總值後，陸媒報導，該廠人數比年前已經少了一半多，鄭州當局也正引進比亞迪（BYD）等大廠以擺脫對富士康的依賴。
《第一財經》14日報導，富士康員工生活區之一的豫康新城是備選宿舍區，旺季時接納其他宿舍區無法安置的員工。當地的商業步行街上現在一片空蕩，幾乎看不到人，兩邊的店鋪，也幾乎都是閉門停業狀態，有些則是掛出了出租、轉讓的訊息。
在富士康鄭州科技園，多名富士康員工說，即便不與高峰期的30多萬員工相比，如今仍在崗的富士康員工數量，也比去年減少了很多，「現在的人比年前少了一半多。」3、4月份向來是用工淡季，但今年的淡季，人又比往年少得多。
員工分析，去（2023）年鼓勵員工回公司工作的「返費」高，今年，富士康在完成訂單交付後，降低了返費，很多人就離職了。另一方面，現在很多工廠的新品還在優化開發階段，用工量也少；第3個原因，則是部分產能轉移到印度等地後，減少了對當地工人數量的需求。
外媒報導，蘋果公司正加速供應鏈移出中國，目前在印度生產近7%的iPhone，相較之下，2021年印度iPhone產量估計僅占其全球產量的1%。
訂單轉移最直接的影響，是富士康鄭州園區的員工數量減少。多名員工表示，目前仍在園區上班的員工，僅剩6、7萬人，這一數量在「五一長假」之後，伴隨著訂單進入旺季，可能會有回升，但往後的返費，可能再也不會像去年那樣，動輒人民幣1、2萬元（約新台幣4.4萬到8.8萬元）了。
報導指出，富士康所在的鄭州航空港區，也在盡可能招商更多企業，以擺脫當地經濟對富士康過度依賴。
4月6日，第一輛「鄭州產」比亞迪汽車在航空港區興港新能源產業園下線。根據規劃，比亞迪將在港區投資近100億元，建設一個年產百萬輛車的新廠。未來的港區，將以新能源汽車龍頭企業為核心，布局全產業鏈，在港區建成新能源汽車產業集群。
日經亞洲：蘋果持續出走中國，尋求在泰國生產MacBook
《日經亞洲》（Nikkei Asia）4月13日報導，隨著蘋果公司（Apple Inc）持續將製造業足跡擴及中國以外地區，這家科技業巨擘正與供應商洽談在泰國製造旗下筆記型電腦MacBook的相關事宜。
直接涉及與蘋果洽談的3家供應商消息人士告訴《日經亞洲》，參與這些洽商的業者在泰國原本就擁有為其他客戶代工的製造廠房，正在討論可能替MacBook組裝及生產元件和模組。
蘋果公司並未立即回應路透的置評請求。
蘋果和其關鍵供應商一直在將生產線移出中國，試圖避免讓生意蒙受與日俱增的美中貿易摩擦所產生的潛在衝擊。
消息人士告訴《日經亞洲》，蘋果一年多來也已在泰國大量生產Apple Watch，進一步凸顯泰國甚至東南亞地區作為中國以外生產基地的替代選項，具有愈來愈重要的地位。
《日經亞洲》稍早報導，蘋果公司計劃今（2023）年上半年開始在越南量產MacBook，是這款旗艦產品首度在中國以外地方生產。
鑑於蘋果和其供應商已花了數十年在中國建立龐大供應鏈，將生產線移出中國並非易事。蘋果執行長庫克（Tim Cook）上個月進行3年來首趟訪中之旅時，肯定蘋果與中國之間的「共生關係」。
新聞來源
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核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！