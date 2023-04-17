鄭州富士康疫情封控、員工「逃亡」後僅剩半，當局引入比亞迪等大廠擺脫依賴

（中央社）河南鄭州富士康歷經去年疫情封控、員工避疫「逃亡」以及蘋果（Apple）公司大幅提升在印度生產總值後，陸媒報導，該廠人數比年前已經少了一半多，鄭州當局也正引進比亞迪（BYD）等大廠以擺脫對富士康的依賴。

《第一財經》14日報導，富士康員工生活區之一的豫康新城是備選宿舍區，旺季時接納其他宿舍區無法安置的員工。當地的商業步行街上現在一片空蕩，幾乎看不到人，兩邊的店鋪，也幾乎都是閉門停業狀態，有些則是掛出了出租、轉讓的訊息。

在富士康鄭州科技園，多名富士康員工說，即便不與高峰期的30多萬員工相比，如今仍在崗的富士康員工數量，也比去年減少了很多，「現在的人比年前少了一半多。」3、4月份向來是用工淡季，但今年的淡季，人又比往年少得多。

員工分析，去（2023）年鼓勵員工回公司工作的「返費」高，今年，富士康在完成訂單交付後，降低了返費，很多人就離職了。另一方面，現在很多工廠的新品還在優化開發階段，用工量也少；第3個原因，則是部分產能轉移到印度等地後，減少了對當地工人數量的需求。

外媒報導，蘋果公司正加速供應鏈移出中國，目前在印度生產近7%的iPhone，相較之下，2021年印度iPhone產量估計僅占其全球產量的1%。

訂單轉移最直接的影響，是富士康鄭州園區的員工數量減少。多名員工表示，目前仍在園區上班的員工，僅剩6、7萬人，這一數量在「五一長假」之後，伴隨著訂單進入旺季，可能會有回升，但往後的返費，可能再也不會像去年那樣，動輒人民幣1、2萬元（約新台幣4.4萬到8.8萬元）了。

報導指出，富士康所在的鄭州航空港區，也在盡可能招商更多企業，以擺脫當地經濟對富士康過度依賴。

4月6日，第一輛「鄭州產」比亞迪汽車在航空港區興港新能源產業園下線。根據規劃，比亞迪將在港區投資近100億元，建設一個年產百萬輛車的新廠。未來的港區，將以新能源汽車龍頭企業為核心，布局全產業鏈，在港區建成新能源汽車產業集群。

日經亞洲：蘋果持續出走中國，尋求在泰國生產MacBook

《日經亞洲》（Nikkei Asia）4月13日報導，隨著蘋果公司（Apple Inc）持續將製造業足跡擴及中國以外地區，這家科技業巨擘正與供應商洽談在泰國製造旗下筆記型電腦MacBook的相關事宜。

直接涉及與蘋果洽談的3家供應商消息人士告訴《日經亞洲》，參與這些洽商的業者在泰國原本就擁有為其他客戶代工的製造廠房，正在討論可能替MacBook組裝及生產元件和模組。

蘋果公司並未立即回應路透的置評請求。

蘋果和其關鍵供應商一直在將生產線移出中國，試圖避免讓生意蒙受與日俱增的美中貿易摩擦所產生的潛在衝擊。

消息人士告訴《日經亞洲》，蘋果一年多來也已在泰國大量生產Apple Watch，進一步凸顯泰國甚至東南亞地區作為中國以外生產基地的替代選項，具有愈來愈重要的地位。

《日經亞洲》稍早報導，蘋果公司計劃今（2023）年上半年開始在越南量產MacBook，是這款旗艦產品首度在中國以外地方生產。

鑑於蘋果和其供應商已花了數十年在中國建立龐大供應鏈，將生產線移出中國並非易事。蘋果執行長庫克（Tim Cook）上個月進行3年來首趟訪中之旅時，肯定蘋果與中國之間的「共生關係」。

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核稿編輯：翁世航