陶淵明〈桃花源記〉：與「無意間」進入對比，為何漁人最終「必須」離開？

文：張小琳

〈桃花源記〉是陶淵明勾勒的理想世界，從尋訪桃花源到離開桃花源，寫得韻味悠然。〈桃花源記〉對中國文化的影響可以表現在以下三方面：

第一：「桃花源記」一詞成為文化符號，影響中國人對理想世界的樣貌：是「芳草鮮美，落英繽紛」的景色美，也是「黃髮垂髫，怡然自樂」的風俗美。

第二：文字雖淺白卻緊弛有致，既有尋訪路上的探險，也有進入桃花源後舒張，還有離開桃花源的匆促，以及尋訪不得的失落。文章的節奏感很棒。

第三：文章的結尾營造出悵然若失的餘韻，細讀完真的會掩卷嘆息。

正因如此，短短的〈桃花源記〉，一直是核心古文，一直在核心古文之外為人熟知，一直有各種的研究和延伸。我記得自己曾和學生討論過一個問題：漁人為什麼要離開桃花源？

離開的原因

漁人為什麼要離開桃花源？這是一個開放性的問題，我們可以有各種想法：也許漁人想家，也許他想要帶自己的家人來？

而我這次重讀〈桃花源記〉，試著換個方式問問題：「為什麼漁人『必須』離開桃花源」？

多了「必須」兩個字，答案反而從開放式變成半開放式，既然是必須，那就等於有了個前提：陶淵明是有意讓漁人離開的。也因此，要回答這個答案，就必須從陶淵明的生平，和他所處的時代背景找尋合理的線索。

再繼續討論之前，讓我們先岔出〈桃花源記〉，來討論2020年得到奧斯卡最佳影片的《寄生上流》。

為什麼基婷「必須」死？

《寄生上流》是一部很容易引起討論的電影，電影圍繞著「階級」的議題展開，導演奉俊昊運用大量的物件隱喻抽象的階級差距，再以「氣味」作為起火點和導火線，把劇情推向最高潮。

到了劇情尾聲，管家的丈夫在派對行兇，恰好端著蛋糕的基婷出現，成為枉死刀下的冤魂。

基婷是誰？基婷是代表下層階級金家的女兒。在電影中，她是整個金家最聰明，最有機會突破階級限制，躋身上流的人。這樣的她，卻成為金家在「寄生上流」的過程中，唯一的喪命者。正因此，關於「為什麼死的是基婷」這樣的討論也成為熱點。我自己很喜歡冒牌生的看法，他是這樣說的：

也就是說，基婷的死是「必須」的，這個必須來自於編劇要藉由基婷的死，來傳達特定概念。基婷的死不是個性決定命運這種有關人物自身特質這類的事情，而是人物服務故事主題的一種表現。雖然基婷的死讓人錯愕又不捨（我覺得她很迷人），但似乎又是種必然。

我們帶著這樣的理解，回到〈桃花源記〉，來看看為什麼漁人「必須」離開？它的離開，是為什麼主題服務呢？

漁人的進入與離開

回到〈桃花源記〉，陶淵明想要說的是什麼呢？陶淵明想說內容有兩層：第一層是桃花源的生活描述其實來自於對現實生活的不滿，關於這部分的討論，我曾經寫過一篇文章（桃花源記：理想世界的建構與思辨）；第二層就是想表達：要進入理想世界的首要條件，就是要「無心機」，這部分的討論可以看〈桃花源記〉的第一段和第三段。

第一段是這麼描寫：

晉太元中，武陵人，捕魚為業，緣溪行，忘路之遠近，忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛，漁人甚異之，復前行，欲窮其林，林盡水源，便得一山，山有小口，彷彿若有光，便捨船，從口入。 （翻譯）

東晉太元年間，有一個武陵人，靠捕魚維生，一天他沿著溪水划船前行，竟忘記走了多遠的路。忽然遇到一大片桃花林，在兩岸幾百步的範圍內，竟然沒有一棵雜樹，青草芬芳鮮美，落花繁多。漁人覺得十分驚奇，再向前走，想走完這片桃花林。桃花林的盡處，就是溪水的源頭，走到那裡便發現有一座小山，山有個小洞口，好像透著點光亮。於是漁人就離開小船，從洞口進去。

分析這段描寫，首先不能忽略的就是漁人是在「無意間」發現桃花源入口的。從一開始「忘」路遠近，以及「忽」逢桃花林，都說明這種「無意」。

然而只是「無意」還不夠，還需要有探索的慾望，因此陶淵明用四句話勾勒出一片絕美景觀：忽逢桃花林，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛。正是因為桃花林如此純粹美好，讓漁人感到「好奇」，渴望近一步探索，才會繼續前行；而山口的那道光也是一種呼喚，除了強化漁人的好奇之外，我們不妨也將它想像成是對光明世界的追求。

有了「無意」「好奇」之外，進入桃花源的元素就剩最後一個了。陶淵明寫道：便捨船，從口入。最後一個元素就是「捨」，要進入桃花源，必須捨棄原有的謀生工具，對漁人來說，這就是船。

我們不妨整理一下，進入桃花源的三個要素：「無意」，「對純淨，光明的好奇」，「捨」。

漁人在桃花源待了一段時間後，打算告辭。桃花源的人告訴他，這個地方「不足為外人道也」

離開桃花源後，漁人把進入桃花源的要素一一抹去，我們來看第三段：

既出，得其船，便扶向路，處處誌之，及郡下，詣太守，說如此，太守即遣人隨其往，尋向所誌，遂迷不復得路。南陽劉子驥，高尚士也，聞之欣然規往，未果，尋病終，後遂無問津者。 （翻譯）

漁人出來以後，找到他的船，就沿著先前的來路回去，一路上都做了標記。到了郡裡，就去拜見太守，報告自己進入桃花源的經過。太守立即派人隨他前往，尋找先前所做的標記，竟然迷失了方向，再也找不到原來那條路了。南陽有位劉子驥先生，是個清高的人士，聽到這件事後，高興地計劃好一切，打算前去尋找，可惜沒有實現，不久就病逝了。以後就再也沒有人去尋訪這個桃花源了。

首先是「得其船」，對應著第一段的「捨」；接著是扶「向」路，沿著先前的路走，代表沒有好奇，沒有探索，恰可和第一段的「好奇」對應；最後是「處處誌之」，代表刻意，與第一段的「忘」路遠近、「忽」逢桃花林作為對應。

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為什麼漁人「必須」離開

誠如基婷必須離開是因為要完成導演的象徵寓意（晉升上流的破滅），漁人的進入與離開也可以看成是為了對比，藉由前後的對照來強調無心機、相信美好，光明以及願意捨棄名利，正是進入桃花源的鑰匙。

陶淵明為何如此強調這些元素呢？因為理想世界有時是基於對現實世界不滿的投射，陶淵明所處的東晉時代，內部爭權嚴重，比較有名的包涵早期王敦之亂、蘇峻之亂，後期又有孫恩盧循之亂等等，這些內亂往往充滿著心機、混亂以及對名利的慾望。

順此我們也可以討論為什麼太守和劉子驥找不到桃花源？太守找不到桃花源，因為他是名利的代表，又是刻意的尋找（有心機）；劉子驥雖然與名利無關，但他的欣然「規」往，依舊是心機的展現，也因此未能尋訪桃花源。

我們或許也可以再往下追問：劉子驥找不到桃花源可以接受，但為什麼要寫他不久後過世呢？（尋病終）

桃花源的失落，結廬人境的建立

要回應上述問題之前，我們可以先來看看學界對於〈桃花源記〉寫作時間的討論。有一派認為這是陶淵明早期的創作（東晉時期），另一派認為這是陶淵明晚期的創作（南朝宋時期），我自己比較喜歡早期創作的說法。換句話說，我認為應該是先有〈桃花源記〉，才有飲酒詩那句著名的「結廬在人境，而無車馬喧」。