陶淵明〈桃花源記〉：與「無意間」進入對比，為何漁人最終「必須」離開？

我們想讓你知道的是
我這次重讀〈桃花源記〉，試著換個方式問問題：「為什麼漁人『必須』離開桃花源」？多了「必須」兩個字，答案反而從開放式變成半開放式，既然是必須，那就等於有了個前提：陶淵明是有意讓漁人離開的。也因此，要回答這個答案，就必須從陶淵明的生平，和他所處的時代背景找尋合理的線索。
文：張小琳
〈桃花源記〉是陶淵明勾勒的理想世界，從尋訪桃花源到離開桃花源，寫得韻味悠然。〈桃花源記〉對中國文化的影響可以表現在以下三方面：
第一：「桃花源記」一詞成為文化符號，影響中國人對理想世界的樣貌：是「芳草鮮美，落英繽紛」的景色美，也是「黃髮垂髫，怡然自樂」的風俗美。
第二：文字雖淺白卻緊弛有致，既有尋訪路上的探險，也有進入桃花源後舒張，還有離開桃花源的匆促，以及尋訪不得的失落。文章的節奏感很棒。
第三：文章的結尾營造出悵然若失的餘韻，細讀完真的會掩卷嘆息。
正因如此，短短的〈桃花源記〉，一直是核心古文，一直在核心古文之外為人熟知，一直有各種的研究和延伸。我記得自己曾和學生討論過一個問題：漁人為什麼要離開桃花源？
離開的原因
漁人為什麼要離開桃花源？這是一個開放性的問題，我們可以有各種想法：也許漁人想家，也許他想要帶自己的家人來？
而我這次重讀〈桃花源記〉，試著換個方式問問題：「為什麼漁人『必須』離開桃花源」？
多了「必須」兩個字，答案反而從開放式變成半開放式，既然是必須，那就等於有了個前提：陶淵明是有意讓漁人離開的。也因此，要回答這個答案，就必須從陶淵明的生平，和他所處的時代背景找尋合理的線索。
再繼續討論之前，讓我們先岔出〈桃花源記〉，來討論2020年得到奧斯卡最佳影片的《寄生上流》。
為什麼基婷「必須」死？
《寄生上流》是一部很容易引起討論的電影，電影圍繞著「階級」的議題展開，導演奉俊昊運用大量的物件隱喻抽象的階級差距，再以「氣味」作為起火點和導火線，把劇情推向最高潮。
到了劇情尾聲，管家的丈夫在派對行兇，恰好端著蛋糕的基婷出現，成為枉死刀下的冤魂。
基婷是誰？基婷是代表下層階級金家的女兒。在電影中，她是整個金家最聰明，最有機會突破階級限制，躋身上流的人。這樣的她，卻成為金家在「寄生上流」的過程中，唯一的喪命者。正因此，關於「為什麼死的是基婷」這樣的討論也成為熱點。我自己很喜歡冒牌生的看法，他是這樣說的：
基婷身上的一些特質，與這個家庭有悖，但也是這個家庭缺失並期許的，可以說她是這個家庭與富人階層最相近的一個參照，她隱隱的反而要成為這個家庭的旗幟所在。
戲謔的是，從容不迫的她，毫無徵兆地倒在了血泊之中。她的死，表明這個四口之家已然崩塌，而那階級的幻夢也在這一刻被真正殺死了。（原文：為什麼基婷一定要死）
也就是說，基婷的死是「必須」的，這個必須來自於編劇要藉由基婷的死，來傳達特定概念。基婷的死不是個性決定命運這種有關人物自身特質這類的事情，而是人物服務故事主題的一種表現。雖然基婷的死讓人錯愕又不捨（我覺得她很迷人），但似乎又是種必然。
我們帶著這樣的理解，回到〈桃花源記〉，來看看為什麼漁人「必須」離開？它的離開，是為什麼主題服務呢？
漁人的進入與離開
回到〈桃花源記〉，陶淵明想要說的是什麼呢？陶淵明想說內容有兩層：第一層是桃花源的生活描述其實來自於對現實生活的不滿，關於這部分的討論，我曾經寫過一篇文章（桃花源記：理想世界的建構與思辨）；第二層就是想表達：要進入理想世界的首要條件，就是要「無心機」，這部分的討論可以看〈桃花源記〉的第一段和第三段。
第一段是這麼描寫：
晉太元中，武陵人，捕魚為業，緣溪行，忘路之遠近，忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛，漁人甚異之，復前行，欲窮其林，林盡水源，便得一山，山有小口，彷彿若有光，便捨船，從口入。
（翻譯）
東晉太元年間，有一個武陵人，靠捕魚維生，一天他沿著溪水划船前行，竟忘記走了多遠的路。忽然遇到一大片桃花林，在兩岸幾百步的範圍內，竟然沒有一棵雜樹，青草芬芳鮮美，落花繁多。漁人覺得十分驚奇，再向前走，想走完這片桃花林。桃花林的盡處，就是溪水的源頭，走到那裡便發現有一座小山，山有個小洞口，好像透著點光亮。於是漁人就離開小船，從洞口進去。
分析這段描寫，首先不能忽略的就是漁人是在「無意間」發現桃花源入口的。從一開始「忘」路遠近，以及「忽」逢桃花林，都說明這種「無意」。
然而只是「無意」還不夠，還需要有探索的慾望，因此陶淵明用四句話勾勒出一片絕美景觀：忽逢桃花林，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛。正是因為桃花林如此純粹美好，讓漁人感到「好奇」，渴望近一步探索，才會繼續前行；而山口的那道光也是一種呼喚，除了強化漁人的好奇之外，我們不妨也將它想像成是對光明世界的追求。
有了「無意」「好奇」之外，進入桃花源的元素就剩最後一個了。陶淵明寫道：便捨船，從口入。最後一個元素就是「捨」，要進入桃花源，必須捨棄原有的謀生工具，對漁人來說，這就是船。
我們不妨整理一下，進入桃花源的三個要素：「無意」，「對純淨，光明的好奇」，「捨」。
漁人在桃花源待了一段時間後，打算告辭。桃花源的人告訴他，這個地方「不足為外人道也」
離開桃花源後，漁人把進入桃花源的要素一一抹去，我們來看第三段：
既出，得其船，便扶向路，處處誌之，及郡下，詣太守，說如此，太守即遣人隨其往，尋向所誌，遂迷不復得路。南陽劉子驥，高尚士也，聞之欣然規往，未果，尋病終，後遂無問津者。
（翻譯）
漁人出來以後，找到他的船，就沿著先前的來路回去，一路上都做了標記。到了郡裡，就去拜見太守，報告自己進入桃花源的經過。太守立即派人隨他前往，尋找先前所做的標記，竟然迷失了方向，再也找不到原來那條路了。南陽有位劉子驥先生，是個清高的人士，聽到這件事後，高興地計劃好一切，打算前去尋找，可惜沒有實現，不久就病逝了。以後就再也沒有人去尋訪這個桃花源了。
首先是「得其船」，對應著第一段的「捨」；接著是扶「向」路，沿著先前的路走，代表沒有好奇，沒有探索，恰可和第一段的「好奇」對應；最後是「處處誌之」，代表刻意，與第一段的「忘」路遠近、「忽」逢桃花林作為對應。
為什麼漁人「必須」離開
誠如基婷必須離開是因為要完成導演的象徵寓意（晉升上流的破滅），漁人的進入與離開也可以看成是為了對比，藉由前後的對照來強調無心機、相信美好，光明以及願意捨棄名利，正是進入桃花源的鑰匙。
陶淵明為何如此強調這些元素呢？因為理想世界有時是基於對現實世界不滿的投射，陶淵明所處的東晉時代，內部爭權嚴重，比較有名的包涵早期王敦之亂、蘇峻之亂，後期又有孫恩盧循之亂等等，這些內亂往往充滿著心機、混亂以及對名利的慾望。
順此我們也可以討論為什麼太守和劉子驥找不到桃花源？太守找不到桃花源，因為他是名利的代表，又是刻意的尋找（有心機）；劉子驥雖然與名利無關，但他的欣然「規」往，依舊是心機的展現，也因此未能尋訪桃花源。
我們或許也可以再往下追問：劉子驥找不到桃花源可以接受，但為什麼要寫他不久後過世呢？（尋病終）
桃花源的失落，結廬人境的建立
要回應上述問題之前，我們可以先來看看學界對於〈桃花源記〉寫作時間的討論。有一派認為這是陶淵明早期的創作（東晉時期），另一派認為這是陶淵明晚期的創作（南朝宋時期），我自己比較喜歡早期創作的說法。換句話說，我認為應該是先有〈桃花源記〉，才有飲酒詩那句著名的「結廬在人境，而無車馬喧」。
Tags：
先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。