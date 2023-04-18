德國最後三座核電廠壽終正寢，全球仍有412個核反應爐在運行

文：Srinivas Mazumdaru

烏克蘭戰爭引發的能源危機迫使德國去（2022）年將該國最後三座核電站的壽命延長了幾個月，超過了原計劃的廢止時間——2022年底。這三座核電站於4月15日壽終正寢。

儘管有輿論呼籲再次推遲關閉這些核電站，但德國政府表示，開弓沒有回頭箭，退核已經鐵板釘釘。與此同時，另外一些國家依然對核能充滿信心，或者至少將其視為應對氣候變化的無碳能源。

根據《世界核工業現狀報告》（WNISR），目前全球41個國家有412個核反應爐在運行。2021年，核電約佔全球發電量的9.8％，低於1996年17.5％的峰值。

目前，核能在世界能源結構中的份額低於可再生能源發電：能源智庫Ember發布的一份報告指出，去年風能和太陽能佔全球發電量的12％，創下歷史新高。大多數核反應爐建於1968年至1986年間，主要分佈在歐洲、美國、前蘇聯和日本。這些反應爐的全球平均年齡為31年。

中國：從國內到海外的核野心

在核電站的建設和營運方面，中國扮演了重要的角色。中國目前營運著57座反應爐，還有21座反應爐正在建設中。迄今為止，中國擁有世界上最年輕的大型核電站群，其中五分之四、總共41個反應爐在過去10年內接入電網。2022年，核電在中國電力結構中的比例大約為5％。

北京的核野心朝著海外發展。不過，目前中國只向巴基斯坦出口了反應爐。目前在這個南亞國家運行的六個機組都是中國設計的。中國的其他國際核電項目，包括在英國和羅馬尼亞的核電站，到目前為止還沒有進入施工階段。

中國還沒有高放射性廢物的儲存處置庫，但目前正打算在戈壁灘上建造。中國的核廢料目前被儲存在國內的各個反應爐現場。

印度：各方支持，進展緩慢

印度目前有19個核反應爐，總淨發電量為6.3百萬瓩。另外還有八個反應爐正在建設中，預計總發電量為6.0百萬瓩。

根據國際原子能機構（IAEA）的數據，2021年印度核電提供了39.8億瓩時的電力，佔總發電量的3.2％，比2020年的40.4億瓩時（佔總發電量的3.3％）略少。

在過去的十年中，印度有三個反應爐上線，有八個反應爐項目正在建設中。印度核反應爐的平均年齡約為20年。

儘管印度各黨派都在財政和政治上對發展核電提供支持，但該國的核電項目卻遭受了嚴重的時間和成本的超額支出。此外，還因土地所有權以及在發生自然或人為災害，導致核電站的安全和安保問題引發爭議和抗議。印度也還沒有為高放射性的核廢料建立最終儲存設施。

日本：福島核災難之後的變化

烏克蘭戰爭和隨之而來的全球能源危機，促使日本政府改變了2011年福島核電站災難後採取的退核政策。那場災難發生後，日本關閉了所有的核反應爐，大多數核反應爐至今仍處於停工狀態。

岸田文雄首相領導的政府現在正在推動一項計劃，以最大限度地利用核能，呼籲由日本核安全監督機構批准的七個反應爐恢復運行。岸田還敦促日本考慮建造具有新安全機制的「新一代」反應爐。

在能源危機中，民意調查顯示日本公眾對核電的看法正在軟化，儘管社會各階層對核電的不信任感仍然很深。

芬蘭：用核電應對氣候變化

芬蘭目前有四個核反應爐，供應全國三分之一的電力。據芬蘭經濟事務部稱，位於奧爾基洛托（Olkiluodon）的第五個反應爐正在建設之中。

近年來，由於對氣候變化的擔憂加劇，芬蘭對核電的支持隨之增加。貿易協會「芬蘭能源」去年進行的一項民意調查顯示，60％的芬蘭人支持核電，創下歷史新高。芬蘭的芬諾能源集團（Fennovoima ）曾與俄羅斯國家原子能公司Rosatom合作過一個核項目，但是在俄羅斯入侵烏克蘭之後的2022年5月終止了合作。目前，芬蘭沒有任何核反應爐項目在進行之中。

與世界上許多其他國家相比，芬蘭在核廢料管理方面領先一步。它目前正在地下深處建造一個核廢料儲存庫，計劃於2025年投入使用。

法國：世界最大的核電依賴國

法國對核能的依賴遠遠超過世界上其他國家，目前營運著56座發電廠，供應全國大約三分之二的電力需求。

這些核電站的平均年齡接近37年，最新一個反應爐於1999年聯網。去年，在檢測到腐蝕問題後，法國當局不得不關閉掉幾個反應爐，使該國核電生產降至30年來的最低點。

儘管存在這些問題，馬克宏（Emmanuel Macron）總統領導的政府希望核電產量，在未來幾年內再次上升到每年350至380兆瓦時之間。法國政府正在推進一項價值520億歐元的計劃，建造六個新的下一代EPR2反應爐。

法國也沒有高放射性廢物的最終儲存庫。

波蘭：終於實施的核電新計劃

波蘭自1980年開始計劃核電站項目，並著手建設兩個反應爐，但在1986年車諾比核電站災難發生後停止。此後，波蘭曾多次嘗試重啟建設，但最終未獲成功。2014年，政府通過了一項建設六個新反應爐的計劃，第一個機組計劃在2024年投入使用。

2021年初，波蘭政府再次為在兩個地方建造六個反應爐的計劃打開綠燈，其中第一個反應爐將於2033年開始運行。

目前燃煤電站提供了波蘭約70％的電力需求，波蘭希望核能將幫助他們逐步淘汰燃煤電站。

美國：核電作為清潔能源的來源

美國目前擁有世界上最大的核電站群——擁有92個商業核反應爐。

根據美國能源訊息署的數據，2022年，核電佔全國電力生產的約18.2％。在過去的十年裡，核電在美國能源結構中的份額一直在下滑——從大約20％下降到現在的18％多一點。在2012年達到約10萬2000兆瓦的峰值後，美國的核能發電量在2021年底下降到9萬5492兆瓦。