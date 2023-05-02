財務顧問提醒所得稅常見三大迷思：勞退自提可以節稅？當心損失更多
我們想讓你知道的是
申報扶養，一定可以少繳稅？繳完稅後，你的股利殖利率剩幾%？勞退自提結果可能損失更多？在申報所得稅時當心不要落入常見迷思，讓自己省更多！
每年5月的報稅季即將來臨，好像剛領完年終獎金不久，就又要把錢掏出來繳給政府。然而所得稅的計算相當繁複，不少人為了省麻煩，不會去細看計算過程，可能就會讓荷包失更多血還不自知喔！以下三點，是申報所得稅時，一般大眾容易忽略的迷思。
1. 申報扶養，一定可以少繳稅？
常在報稅期間耳聞，兄弟姐妹間可能為了誰可以申報扶養父母，而鬧得不愉快。但是，申報扶養時，必須把被扶養人的收入也併入計算，才會知道是不是可以省稅喔！如果被扶養人還有其他收入，甚至被扶養人沒有意識到自己還有收入，併入後反而可能會拉高稅率，得不償失。
舉例來說，假設子女和父母的家庭所得淨額都是50萬，分別各自適用5%的稅率。但若是子女申報扶養父母，可能就會讓稅率提高到12%的級距，反而要繳更多稅。
最簡單的方法，就是可以先利用報稅軟體進行試算，來確認扶養的節稅效果。
另外像是兄弟姊妹之間，要決定由誰來申報扶養長輩時，若要讓節稅效益最大化，也可以由不同人申報扶養時的應納稅額總數，選擇繳稅金額最少的方式來申報喔！
2. 存股族注意！繳完稅後，你的股利殖利率剩幾%？
存股是現在的投資顯學，隨手Google就可以找到許多試算股利殖利率的整理，每年收到股息時也都是笑呵呵。但是，股利收入會計入所得，必須在隔年度繳納所得稅，如果忽略了股利的所得稅影響，那麼實際上的股利殖利率，可能沒有想像中高。
目前股利課稅採「合併所得課稅」或「分離課稅」制度，投資人可以選擇對自己有利的方式申報。以下先以「合併所得課稅」制舉例。
舉例來說：小定持有股票100萬元，2022年共領取5萬元股利，稅前殖利率為5%。但若考量所得稅，小定的稅後殖利率，會因為本身的所得稅率而有所不同，如下表：
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小定稅率
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股利繳稅
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稅後股利
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稅後股利率
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5%
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-1,750
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51,750
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5.175%
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12%
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1,750
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48,250
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4.825%
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20%
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5,750
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44,250
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4.425%
|
30%
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10,750
|
39,250
|
3.925%
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40%
|
15,750
|
34,250
|
3.425%
- 股利繳稅 = 50,000 x (小定稅率 – 8.5%)，8.5%為股利可扣抵稅率
- 稅後股利 = 50,000 – 股利繳稅
- 稅後股利率 = 稅後股利 / 1,000,000
從上表可以發現，若稅率低於股利可扣抵稅率，稅後股利率反而提高，但是稅率越高，稅後股利率就下降越多。
以小定的例子來說，若稅率來到40%，則可選擇「分離課稅」，股利直接適用28%的稅率，股利繳稅金額就是14,000元，稅後股利率就是3.60%。
所以，稅率的高低，會大大影響我們的實質稅後報酬率喔！
3. 勞退自提可以節稅？結果可能損失更多
有些人為了降低課稅基準，會選擇自提勞工退休金，國家也為了鼓勵勞工自提，自提金額的部分當年度不計入所得課稅，在退休提取時才依退職金課稅。
的確，勞退自提可以降低稅負，但是考量勞退基金報酬率與自行投資的差距後，越年輕、稅率越低的勞工，自提的節稅效果可能不如自行投資獲得的收益。
所以，越接近退休年紀、稅率越高的勞工，就可以考慮自提來節稅，但實際在何時開始自提最有利，還是需要更仔細的計算喔！
同場加映溫馨提醒：婚姻懲罰稅已經取消囉！
不曉得大家是否還留有一個印象，就是夫妻合併申報所得稅時，會比兩人婚前各自繳稅的總和還多？這樣的所得稅制，彷彿是在懲罰結婚的夫妻，在需要鼓勵年輕人結婚、生育的年代，被戲稱為「婚姻懲罰稅」。
舉例來說，夫妻各自單身時分別適用12%的稅率，但是結婚後合併收入的結果，稅率就可能跳到20%。
如果還有留有這樣的印象，定方財務顧問提醒大家，這樣的稅制已經修正囉！現在夫妻申報所得稅時，報稅軟體會自動試算夫妻收入合併或分開時的情況，選擇應納稅額較低的算式，做為申報的結果。也就是說，印象中的「婚姻懲罰稅」，已經成為歷史囉！
納稅是國民應盡的義務，提醒大家還是要準時申報，避免受罰。看著辛苦上班賺來的血汗錢要繳稅給政府，這樣的感覺我們也都懂。但若是想少繳點稅，還是要依循合法的方式，千萬不能心存僥倖，才不會因小失大喔！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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當這個世界越轉越快，心態和腳步的調整也要加緊跟上， 擁抱千禧世代精神，迎接世界變化！
我們想讓你知道的是
誕生於1980年到2000年之間的千禧世代在出生、成長直到成年的過程中，面對了許多獨特的挑戰。
千禧世代生活在網路、全球化、創新科技的時代，在他們出生、成長直到成年的過程中，其實面對了許多上一代人沒有經歷過的獨特挑戰！而面對殘酷的世界，更需要留給自己多一些時間，好好陪伴自己與自己對話。
樂當斜槓青年！他人眼中的缺點，也是致勝關鍵
在生活中、工作上，越來越頻繁的與各種文化、人種接觸交流，地球村早已不是口號，而是發生在身邊的日常。千禧世代的人們，是這波文化浪潮中首當其衝的一群人，也因爲這樣，千禧世代需要能夠靈活地面對挑戰和轉變；「斜槓青年」是許多千禧世代的工作選擇，也是他們嚮往的人生，他們之所以選擇斜槓，是爲了追求更自由的、現代的、多元的、自我風格的生活型態！
千禧世代擁有較高的自我意識，因為他們知道自己想要的是什麼，所以會更主動跨領域學習，對收到的任務也會提出許多不同的見解，發揮獨有的個人特質與專長。
面對上一世代的舊標準看待現在的年輕人，千禧世代要學會善用創新思維，把他人認爲的「缺點」，轉化爲自己獨有的價值，不斷成長和進步。
當虛擬社交成日常，更要把時間留給自己！
生長於高度數位化的時代，千禧世代的他們享受到了科技進步帶來的種種好處，例如網路的興起、便利的交通、更多元快速的金融或教育服務等等，每天上網、打開社交媒體APP已經成了他們生活中不可或缺的一部分。
當然，社交媒體給了他們更多的便利，讓他們可以輕鬆地與朋友、家人和同事保持聯繫，分享生活的點滴，地域的限制也就此打破。在社交媒體上分享是他們表達自己和展示自己的方式之一！但是，你知道嗎？社交媒體也有可能會讓他們產生焦慮、比較心理和時間浪費等問題，這些都會對自己的生活產生負面影響。過度使用社交媒體可能會影響自己的睡眠質量，而不良的飲食習慣也會對身體和心理健康產生負面影響。因此需要學會保持良好的作息和飲食習慣，這樣才能夠讓自己的身體和心理健康保持良好的狀態。
在眼花繚亂的社群貼文面前，他們意識到自己的真實感受和需要，開始學會尊重和優先滿足自己的需求，不一味地取悅他人，甚至犧牲自己。給自己正向的評價和鼓勵，不要過分自責或自我批評，學會給自己獎勵，可以是一個小小的禮物、一個放鬆的假期、一個美食晚餐等，讓自己感受到被重視和愛。
對投資理財抱持保守觀念沒關係，先投資自己吧！
在現代經濟環境中，千禧世代面臨著越來越多的經濟挑戰。為了克服這些挑戰，投資自己是一個非常重要的策略。
投資自己並不一定意味著必須投入大量的金錢。相反，透過進修、學習新技能和知識、培訓以及建立人脈關係等方式，激發你的創造力和想像力。嘗試建立積極的思維方式可以讓自己更樂觀、自信和充滿希望，從而激勵自己追求夢想和目標。有意識地培養自我管理和自我控制能力可以更好地掌握自己的情緒和行為，從而更好地應對挑戰和壓力。
選擇投資自己的時間和精力，往更好的自己邁進，不僅滿足當前職場的要求，在競爭激烈的市場中更具競爭力，也能保持自己的獨立性和自主性。
接踵而來的挑戰，重視使命感，共好是願景！
環境的變化往往是不可逆的，在地球資源即將用盡、自然破壞規模越來越大的今天，千禧世代的他們必須正視問題，並且積極找出面對氣候變遷、自然災害和生態破壞的解決方案。
隨著公衆的期望在改變，比起其他世代，千禧世代不會選擇對文化差異、性別平等和族群歧視等社會議題視而不見，而是勇於表現自己的社會價值觀，他們更在意環保，更有社會責任感。
利己也利他的時代正在來臨，根據一項名為《全球千禧研究》的調查，該研究採訪了全球數萬名年輕人，結果顯示千禧世代希望對社會產生積極影響，並且他們普遍傾向於支持與自己價值觀一致的企業。
千禧世代的他們需要面對許多複雜的挑戰，也因此發展出許多正向的特質，比起坐在辦公室抱怨，千禧世代更願意起身改變。屬於千禧世代的你，其實並不孤單，中國人壽早已做好萬全準備，隨時接住你的目標和需求，並希望能夠陪伴著你們一起實現這些夢想，你的願望，我來陪練。