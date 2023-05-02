2023/05/02,
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財務顧問提醒所得稅常見三大迷思：勞退自提可以節稅？當心損失更多

財務顧問提醒所得稅常見三大迷思：勞退自提可以節稅？當心損失更多
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

申報扶養，一定可以少繳稅？繳完稅後，你的股利殖利率剩幾%？勞退自提結果可能損失更多？在申報所得稅時當心不要落入常見迷思，讓自己省更多！

每年5月的報稅季即將來臨，好像剛領完年終獎金不久，就又要把錢掏出來繳給政府。然而所得稅的計算相當繁複，不少人為了省麻煩，不會去細看計算過程，可能就會讓荷包失更多血還不自知喔！以下三點，是申報所得稅時，一般大眾容易忽略的迷思。

1. 申報扶養，一定可以少繳稅？

常在報稅期間耳聞，兄弟姐妹間可能為了誰可以申報扶養父母，而鬧得不愉快。但是，申報扶養時，必須把被扶養人的收入也併入計算，才會知道是不是可以省稅喔！如果被扶養人還有其他收入，甚至被扶養人沒有意識到自己還有收入，併入後反而可能會拉高稅率，得不償失。

舉例來說，假設子女和父母的家庭所得淨額都是50萬，分別各自適用5%的稅率。但若是子女申報扶養父母，可能就會讓稅率提高到12%的級距，反而要繳更多稅。

最簡單的方法，就是可以先利用報稅軟體進行試算，來確認扶養的節稅效果。

2023報稅季又到了！財務顧問提醒常見的3個所得稅迷思-2
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另外像是兄弟姊妹之間，要決定由誰來申報扶養長輩時，若要讓節稅效益最大化，也可以由不同人申報扶養時的應納稅額總數，選擇繳稅金額最少的方式來申報喔！

2. 存股族注意！繳完稅後，你的股利殖利率剩幾%？

存股是現在的投資顯學，隨手Google就可以找到許多試算股利殖利率的整理，每年收到股息時也都是笑呵呵。但是，股利收入會計入所得，必須在隔年度繳納所得稅，如果忽略了股利的所得稅影響，那麼實際上的股利殖利率，可能沒有想像中高。

目前股利課稅採「合併所得課稅」或「分離課稅」制度，投資人可以選擇對自己有利的方式申報。以下先以「合併所得課稅」制舉例。

舉例來說：小定持有股票100萬元，2022年共領取5萬元股利，稅前殖利率為5%。但若考量所得稅，小定的稅後殖利率，會因為本身的所得稅率而有所不同，如下表：

小定稅率

股利繳稅

稅後股利

稅後股利率

5%

-1,750

51,750

5.175%

12%

1,750

48,250

4.825%

20%

5,750

44,250

4.425%

30%

10,750

39,250

3.925%

40%

15,750

34,250

3.425%
  • 股利繳稅 = 50,000 x (小定稅率 – 8.5%)，8.5%為股利可扣抵稅率
  • 稅後股利 = 50,000 – 股利繳稅
  • 稅後股利率 = 稅後股利 / 1,000,000

從上表可以發現，若稅率低於股利可扣抵稅率，稅後股利率反而提高，但是稅率越高，稅後股利率就下降越多。

以小定的例子來說，若稅率來到40%，則可選擇「分離課稅」，股利直接適用28%的稅率，股利繳稅金額就是14,000元，稅後股利率就是3.60%。

所以，稅率的高低，會大大影響我們的實質稅後報酬率喔！

3. 勞退自提可以節稅？結果可能損失更多

有些人為了降低課稅基準，會選擇自提勞工退休金，國家也為了鼓勵勞工自提，自提金額的部分當年度不計入所得課稅，在退休提取時才依退職金課稅。

的確，勞退自提可以降低稅負，但是考量勞退基金報酬率與自行投資的差距後，越年輕、稅率越低的勞工，自提的節稅效果可能不如自行投資獲得的收益。

所以，越接近退休年紀、稅率越高的勞工，就可以考慮自提來節稅，但實際在何時開始自提最有利，還是需要更仔細的計算喔！

前9月實質經常性薪資年減0.07%（1）
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同場加映溫馨提醒：婚姻懲罰稅已經取消囉！

不曉得大家是否還留有一個印象，就是夫妻合併申報所得稅時，會比兩人婚前各自繳稅的總和還多？這樣的所得稅制，彷彿是在懲罰結婚的夫妻，在需要鼓勵年輕人結婚、生育的年代，被戲稱為「婚姻懲罰稅」。

舉例來說，夫妻各自單身時分別適用12%的稅率，但是結婚後合併收入的結果，稅率就可能跳到20%。

如果還有留有這樣的印象，定方財務顧問提醒大家，這樣的稅制已經修正囉！現在夫妻申報所得稅時，報稅軟體會自動試算夫妻收入合併或分開時的情況，選擇應納稅額較低的算式，做為申報的結果。也就是說，印象中的「婚姻懲罰稅」，已經成為歷史囉！

納稅是國民應盡的義務，提醒大家還是要準時申報，避免受罰。看著辛苦上班賺來的血汗錢要繳稅給政府，這樣的感覺我們也都懂。但若是想少繳點稅，還是要依循合法的方式，千萬不能心存僥倖，才不會因小失大喔！

本文由定方財務顧問授權轉載，歡迎點此立即預約30分鐘免費線上諮詢

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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