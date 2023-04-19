2023/04/19,
環境

感到「碳焦慮」嗎？到底要集滿多少張好寶寶貼紙，才能當ESG模範生？

感到「碳焦慮」嗎？到底要集滿多少張好寶寶貼紙，才能當ESG模範生？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

小時候我們在學校蒐集好寶寶貼紙，目標明確、路徑清晰，但是現在減碳的國際標準及倡議又多又雜、散落各處，令人眼花撩亂、無所適從，即便是本地的ESG前段班企業，也感受到焦慮。讓我教你使用碳揭露計畫問卷的框架，提供一個整理思緒的方式。

文：羅時芳（因為博士口試委員的一句「你要在管理學院討論環保的重要性，畢業以後找得到工作嗎？」憤而孤單地踏上環境經濟之路。相信金錢買不到的東西有很多，在中華經濟研究院綠色經濟研究中心擔任研究員期間，看到了環境問題及國際趨勢的轉變，希望台灣在世界的舞台不要缺席，讓更多感人的綠色企業故事，揚名國際，發光發熱！同時擔任綠學院綠色帶路人）

最近有一種焦慮叫做「碳焦慮」。

碳焦慮的典型症狀：

「身為公司高階主管，面對越來越多的重要會議開始出現艱澀的專有名詞，如ISO 14064、TCFD、碳抵換、碳定價……讓我感覺好不安。」

「身為公司永續長，產業幾個競爭對手公司，都已經敲鑼打鼓地加入一個高大上的國際倡議，讓我感覺好落後。」

「身為環安衛部門經理，公司預算有限，減碳工作上百項，怎麼做都做不完，讓我感覺好無助。」

即便是本地的ESG前段班企業，也感受到焦慮。小時候我們在學校蒐集好寶寶貼紙，目標明確、路徑清晰，但是現在減碳的國際標準及倡議又多又雜、散落各處，令人眼花撩亂、無所適從。

解決碳焦慮的起點：CDP問卷框架

我們今天試著使用碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，以下簡稱CDP）問卷的框架提供你一個整理思緒的方式。雖然我和綠學院其他幾位綠色帶路人並不認為CDP問卷代表企業ESG，不過為了碳管理溝通上的方便，這樣的參考點仍是非常實用的。CDP問卷有多個模塊，我們可概分為：減碳策略、減碳管理、減碳資金、價值鏈與政策四個模塊。

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羅時芳製作，修改自成創永續
用CDP問卷框架理解複雜的國際標準及倡議
  • CDP問卷模塊一：減碳策略，如同人的大腦

這部分包含四大題組，以質化問題為主，包括公司治理、風險與機會、商業策略與目標績效，向上可以幫忙公司定位在這世界存在的價值，對應到聯合國的SDG指標，如目標12負責任消費和生產、目標13氣候行動；橫向對接至財務面的TCFD（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures）；或各類特定主題的國際知名倡議，如RE100。

  • CDP問卷模塊二：減碳管理，如同人的手腳

這部分包含六大題組，以量化問題為主，包括公司是依據哪個國際標準蒐集碳排放數據？類別一到六排放量分別為多少？是否包含第三方查驗？如依據ISO 14064-1標準來計算碳排放，另外，由於能源使用為減碳的關鍵，在能源部份獨立題組，可以對應到ISO 50001能源管理、綠電使用比例。

  • CDP問卷模塊三：資金來源，如同人的氣血　

這部分與減碳的資金來源有關，由於發展時間不如前兩類題組，對企業來說較為陌生。其一為「碳權與碳中和」，對應到國際標準為採用ISO 14064-2進行減量專案後，並依PAS 2060（未來的ISO 14068）進行碳中和；其二為「內部碳定價」，將企業內部各單位的排碳行為貼上價格標，把績效目標和環境目標綁定在一起，「讓寒氣傳遞到公司的每個人」，企業才能同心同德邁向碳中和。

  • CDP問卷模塊四：價值鏈與公共參與，如同人的社交活動

這部分是評量企業在碳議題與外界互動的廣度與深度，分成兩個部分。

其一為「價值鏈參與」，包括供應商、客戶及投資人。以對供應商管理為例，包括是否要求供應商提供碳排放資訊、提供教育訓練、或調整採購誘因；其二為「公共參與」，包括企業是否參與並影響氣候政策、法律或法規，是否參加國際組織及倡議如Climate Action 100+、Race to Zero Campaign等，在CDP問卷中列舉的國際組織及倡議高達80多個。

產業領導者是要開創新局、不是完成工作清單

CDP問卷或國際標準倡議，是一個工具幫助你持續不間斷地提升自身的透明度（transparency）與可靠度（accountability），不要因為我文章這樣寫，就把上面說的當成公司ESG清單上的一個個待勾選項目，世界這麼亂，我們更要靜心想一想你我心中ESG模範生的樣子。

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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