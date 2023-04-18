猶太作家：逃離納粹之後，我在瑞士拘禁營內被像痲瘋病人般對待
我們想讓你知道的是
關於拘禁營，人們的看法不一。艾比對那裡有著良好的回憶，莫尼則不然。而作家斯珀伯更是對營中狀況進行了嚴厲的批判。斯珀伯在他的回憶錄中這樣描述那裡的生活：「最糟糕的是士兵、軍士和大部分軍官對逃難者們說話時不屑一顧、蔑視至極的語氣。毫無疑問，這支部隊收到的命令是：像對待痲瘋病人一樣對待我們。」
文：Mathieu van Berchem
翻譯：郭倢
歷史學家維維奧卡（Annette Wieviorka）說：「每每談到他在瑞士的流亡生活，我父親的口吻總是讚許和積極的。」這位史學家的最新著作《墓穴》（Tombeaux）講述了她的家族故事。書中的流亡故事發生在二戰時的瑞士拘禁營。
1942年8月。維維奧卡一家正在法國尼斯的「自由區」避難。8月16日，維希政府發起圍捕猶太人行動之後，一家人感到威脅步步逼近。維維奧卡的父親、當時21歲的艾比（Aby）、他的弟弟莫尼（Méni）和好友Jacob Pakciarz決定非法逃往瑞士。
他們從尼斯出發，坐火車到上薩瓦省的克呂斯（Cluses），然後搭汽車到塔南日（Taninges）。在那裡，他們在一名引渡者的帶領下，徒步爬上了海拔近2000公尺的庫克斯山口（col de Coux）。他們的目標：悄悄進入瑞士邊境，前往瓦萊州的尚佩里（Champéry）村。奧地利和法國雙國籍作家斯珀伯（Manès Sperber）在兩個星期前完成了同樣的跋涉，他花了兩天時間，最終成功抵達尚佩里。
藏身於老織布廠
他們成功進入了瑞士境內，但絕不能在瓦萊州逗留。艾比、莫尼和Pakciarz知道，如果潛入者留在邊境附近，瑞士可以將其遣返。瑞士政府剛剛簽署了一項法令，規定所有沒有簽證的外國人必須被遣返，「即便遣返後他們可能面臨重大困境，如生命或身體健康受到威脅。」
三個年輕人於是坐火車到了蘇黎世，在那裡，以色列人協助組織Entraide Israélite建議他們去警察局備案。10月16日，他們被關進Hinwil附近的Girenbad拘禁營。這裡是一個「暫住營地」（Aufanglager），由軍事當局管理。「在那裡，難民在等待檔案建立期間，要完成一些家政勞務，但不能工作。」維維奧卡介紹。
在這個蘇黎世高地的迷人村莊里，350名逃離納粹統治的歐洲裔猶太人被安置在一座老織布廠裡。「莫尼非常驚訝」維維奧卡在書中回憶道，「在他看來，猶太人就要講意第緒語，而且是左翼人士。然而，在這個僅僅因猶太人身份而聚集於一處的群體中，有人不會說意第緒語，有人是地痞流氓，甚至是皮條客。」
被像痲瘋病人般對待
2001年，另一名受拘者弗蘭克爾（Boris Fraenkel）告訴我們，拘禁營的物質條件「非常一般」。「我們睡在稻草上，午餐和晚餐吃的是稀稀的玉米糊，營中不能淋浴。人們只能通過打牌和下棋消磨時光，此外，還要多少有些不情願地參加家務勞動，內容經常是削馬鈴薯皮。總而言之，被關押的人要想出各種事情來打發時間。」
關於拘禁營，人們的看法不一。艾比對那裡有著良好的回憶，莫尼則不然。而作家斯珀伯更是對營中狀況進行了嚴厲的批判。斯珀伯在他的回憶錄中這樣描述那裡的生活：「最糟糕的是士兵、軍士和大部分軍官對逃難者們說話時不屑一顧、蔑視至極的語氣。毫無疑問，這支部隊收到的命令是：像對待痲瘋病人一樣對待我們。」
作為維也納知名學者、心理學家和對史達林（Joseph Stalin）持批判態度的前共產黨員，當時37歲的斯珀伯決定行動起來，把自己的知識傳授給營中的年輕猶太人。授課計劃：每晚舉辦講座，然後展開「深入討論」。
弗蘭克爾說：「在斯珀伯的組織下，這裡形成了一所真正受歡迎的大學。一所廣義的文化學校，我在那裡發現了藝術、政治和文學的世界。我的大學沒有書本。」除了講座之外，斯珀伯還管理著一個由紅十字會贊助的小型圖書館。
猶太男高音
斯珀伯身邊有很多志同道合者。「我的左舖是Franz Fein，優秀的盎格魯－撒克遜文學翻譯家……我的右舖是維也納老鄉Fritz Saxl，律師和藝術史發燒友。」斯珀伯在回憶錄中記述道。
還有戈爾德曼（Lucien Goldmann），他專門研究法國大劇作家拉辛（Jean-Baptiste Racine），後來成為日內瓦大學發展心理學家皮亞傑（Jean Piaget）的弟子。「艾比會模仿戈爾德曼的樣子，微駝著背，手掌托著本書，在營地裡走來走去。」維維奧卡寫道。
1942年10月的一天，一個身材矮小，身高只有1.5公尺的男子，來到這個隱身在Girenbad的、令人難以置信的「歐洲文化集中地」。這個人就是施密特（Josef Schmidt），人稱「猶太卡魯索」或「袖珍卡魯索」。
說到這位精英男高音歌唱家，我們現在仍然會時不時在老電影，比如，《一首傳遍世界的歌》（Ein Lied geht um die Welt）中看到他的身影。施密特在德國歌劇界嶄露頭角時，希特勒已經上台。由於猶太身份，他在德國被禁演。施密特在遊遍歐洲各地之後，最終逃往瑞士。
那一年他38歲。11月，這位歌唱家因病痛被送至蘇黎世住院治療。醫生認為他是「裝病」，把他送回了拘禁營。兩天後，他因心臟病發作而亡。維維奧卡指出，施密特的猝死在「營友」中引起極大震動。
斯珀伯的講座並沒有因此而停止。很難想像這些課程是竟是在營地食堂進行的。窗外是蘇黎世高地的丘陵和鄉村風景；屋子裡，有的人在嬉鬧，而有的人則專心聽講。「由於噪音震耳，我們聚到屋子的盡頭講課。」斯珀伯寫道，「同屋玩耍的營友們，抱怨我們佔了他們的地方，說我們的講座干擾了他們玩耍。」
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。