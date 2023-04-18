猶太作家：逃離納粹之後，我在瑞士拘禁營內被像痲瘋病人般對待

文：Mathieu van Berchem

翻譯：郭倢

歷史學家維維奧卡（Annette Wieviorka）說：「每每談到他在瑞士的流亡生活，我父親的口吻總是讚許和積極的。」這位史學家的最新著作《墓穴》（Tombeaux）講述了她的家族故事。 書中的流亡故事發生在二戰時的瑞士拘禁營。

1942年8月。 維維奧卡一家正在法國尼斯的「自由區」避難。 8月16日，維希政府發起圍捕猶太人行動之後，一家人感到威脅步步逼近。維維奧卡的父親、當時21歲的艾比（Aby）、他的弟弟莫尼（Méni）和好友Jacob Pakciarz決定非法逃往瑞士。

他們從尼斯出發，坐火車到上薩瓦省的克呂斯（Cluses），然後搭汽車到塔南日（Taninges）。在那裡，他們在一名引渡者的帶領下，徒步爬上了海拔近2000公尺的庫克斯山口（col de Coux）。他們的目標：悄悄進入瑞士邊境，前往瓦萊州的尚佩里（Champéry）村。奧地利和法國雙國籍作家斯珀伯（Manès Sperber）在兩個星期前完成了同樣的跋涉，他花了兩天時間，最終成功抵達尚佩里。

法國歷史學家維維奧卡｜Photo Credit: GettyImages

藏身於老織布廠

他們成功進入了瑞士境內，但絕不能在瓦萊州逗留。艾比、莫尼和Pakciarz知道，如果潛入者留在邊境附近，瑞士可以將其遣返。瑞士政府剛剛簽署了一項法令，規定所有沒有簽證的外國人必須被遣返，「即便遣返後他們可能面臨重大困境，如生命或身體健康受到威脅。」

三個年輕人於是坐火車到了蘇黎世，在那裡，以色列人協助組織Entraide Israélite建議他們去警察局備案。 10月16日，他們被關進Hinwil附近的Girenbad拘禁營。 這裡是一個「暫住營地」（Aufanglager），由軍事當局管理。 「在那裡，難民在等待檔案建立期間，要完成一些家政勞務，但不能工作。」維維奧卡介紹。

在這個蘇黎世高地的迷人村莊里，350名逃離納粹統治的歐洲裔猶太人被安置在一座老織布廠裡。 「莫尼非常驚訝」維維奧卡在書中回憶道，「在他看來，猶太人就要講意第緒語，而且是左翼人士。然而，在這個僅僅因猶太人身份而聚集於一處的群體中，有人不會說意第緒語，有人是地痞流氓，甚至是皮條客。」

被像痲瘋病人般對待

2001年，另一名受拘者弗蘭克爾（Boris Fraenkel）告訴我們，拘禁營的物質條件「非常一般」。 「我們睡在稻草上，午餐和晚餐吃的是稀稀的玉米糊，營中不能淋浴。 人們只能通過打牌和下棋消磨時光，此外，還要多少有些不情願地參加家務勞動，內容經常是削馬鈴薯皮。 總而言之，被關押的人要想出各種事情來打發時間。」

關於拘禁營，人們的看法不一。艾比對那裡有著良好的回憶，莫尼則不然。而作家斯珀伯更是對營中狀況進行了嚴厲的批判。斯珀伯在他的回憶錄中這樣描述那裡的生活：「最糟糕的是士兵、軍士和大部分軍官對逃難者們說話時不屑一顧、蔑視至極的語氣。毫無疑問，這支部隊收到的命令是：像對待痲瘋病人一樣對待我們。」

作為維也納知名學者、心理學家和對史達林（ Joseph Stalin） 持批判態度的前共產黨員，當時37歲的斯珀伯決定行動起來，把自己的知識傳授給營中的年輕猶太人。授課計劃：每晚舉辦講座，然後展開「深入討論」。

弗蘭克爾說：「在斯珀伯的組織下，這裡形成了一所真正受歡迎的大學。一所廣義的文化學校，我在那裡發現了藝術、政治和文學的世界。我的大學沒有書本。」除了講座之外，斯珀伯還管理著一個由紅十字會贊助的小型圖書館。

猶太男高音

斯珀伯身邊有很多志同道合者。「我的左舖是Franz Fein，優秀的盎格魯－撒克遜文學翻譯家……我的右舖是維也納老鄉Fritz Saxl，律師和藝術史發燒友。」斯珀伯在回憶錄中記述道。

還有戈爾德曼（Lucien Goldmann），他專門研究法國大劇作家拉辛（ Jean-Baptiste Racine） ，後來成為日內瓦大學發展心理學家皮亞傑（ Jean Piaget） 的弟子。「艾比會模仿戈爾德曼的樣子，微駝著背，手掌托著本書，在營地裡走來走去。」維維奧卡寫道。

1942年10月的一天，一個身材矮小，身高只有1.5公尺的男子，來到這個隱身在Girenbad的、令人難以置信的「歐洲文化集中地」 。 這個人就是施密特（Josef Schmidt），人稱「猶太卡魯索」或「袖珍卡魯索」。

說到這位精英男高音歌唱家，我們現在仍然會時不時在老電影，比如，《一首傳遍世界的歌》（Ein Lied geht um die Welt）中看到他的身影。施密特 在德國歌劇界嶄露頭角時，希特勒已經上台。 由於猶太身份，他在德國被禁演。 施密特在遊遍歐洲各地之後，最終逃往瑞士。

那一年他38歲。 11月，這位歌唱家因病痛被送至蘇黎世住院治療。 醫生認為他是「裝病」，把他送回了拘禁營。 兩天後，他因心臟病發作而亡。維維奧卡指出， 施密特的猝死在「 營友」中引起極大震動。