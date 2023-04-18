2023/04/18,
教育

「三限六不」又缺乏誘因，陸生來台就讀學位是個好選擇嗎？

「三限六不」又缺乏誘因，陸生來台就讀學位是個好選擇嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

雖然教育部長期表示支持陸生來台，但當前除了對岸官方的管制，我國政策環境也對陸生造成許多「結構性困境」。若回歸留學本質的現實層面，將台灣置於全球留學市場，我們該怎麼做才能成為陸生的最佳留學選擇地？

文：盧宸緯（中華戰略前瞻協會研究員／國家政策研究基金會副研究員）

據報載，近日教育部長潘文忠表示，教育部支持陸生來台就讀的立場始終一致，讓兩岸青年可以透過交流的機會，彼此有更多理解與認識，然中國大陸仍禁止陸生來台就讀，讓兩岸青年少了交流機會，潘部長並對此表達可惜。

然而，筆者認為政府此一回應論述，恐是將陸生來台就讀的議題「過度簡化」為對岸的政治操作，而忽略了陸生在台所面臨的「政策不友善」之長期結構性困境。

陸生在台人數現況：
「研修陸生」緩步恢復，「學位陸生」逐年下跌

究竟，目前在台陸生現況為何？

在「研修陸生」方面，根據移民署的統計，在2022年11月，陸委會宣布研修陸生得依規定申請入境後，至2023年2月底止，共有307位陸生以「研修生」的身份入境。雖然，此一人數與疫情爆發前的108學年度，共計16753位研修陸生的人數相距甚遠，但整體漸有緩步恢復的趨勢。

然而，在「學位陸生」方面，則以106學年度共9462人為高峰，此後逐年遞減。尤其，自109學年度起，以每年近三成的比例減少，至111學年度僅剩3121人。

綑綁陸生的「結構性困境」：
我國隱含「工具性思維」的政策，加重學位陸生來台就讀成本

近年來，政府對陸生來台就學的議題，將論述重點置於「台灣高等教育品質受陸生肯定」及「陸生來台就學滿意度達七成」等，但卻對前述調查僅限於學習環境，而非整體政策環境的想法，以及目前我國仍對學位陸生設有三限六不、無法留台就業等限制，疫情下將陸生返台就讀的資格排序數度延後，持續延長管制期限等不友善措施，避而不談。

此一選擇性的論述，突顯了政府對陸生來台就讀，隱含的「工具性思維」，即偏重陸生來台就讀對我國的幫助，但卻未給予對等、互惠的友善環境與政策條件。

這些限制性措施，對學位陸生構築起什麼樣的就讀門檻？

不同於來台進行短期研修的陸生，對「學位陸生」而言，由於取得學位需一定的就讀時間，大學至少四年，碩士班至少兩年，博士班差異較大，亦多有五、六年不等，乃是長期生活於我國社會脈絡中，因此，我國限制性的政策措施，對學位陸生的綑綁、衝擊與影響，更久、更深。若與同屬境外生群體的外國學生及僑生相較，「學位陸生」遭遇許多「獨有」的限制。

例如在台期間，學位陸生可獲得獎學金的機會相對被限縮，又不得於校外打工或兼職，生活開銷得吃老本或由家人支應，加上畢業後不得留台就業，然回陸後又恐因兩岸當前官方氛圍不佳、當地企業與產業對來台就讀政策脈絡與我國學歷不熟悉，而有所誤解或產生疑慮，面臨就業機會被縮減等。

這些狀況，皆會導致學位陸生在台就讀的整體成本，比起同屬境外生群體的外國學生、僑生，高出許多。

中央社第6屆我是海外特派員校園講座到銘傳
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陸生來台能否重現曙光：
政府應從「全球留學市場」競爭角度，提高陸生來台就讀學位的「性價比」

如同前述，當前陸生來台就讀的阻礙因素，除了對岸官方的管制之外，我國政策環境所設諸多限制，所造成的「結構性困境」，亦是明顯阻礙。

然而，招攬陸生來台就讀學位，本質上屬境外生的「留學」事務性質。若回歸「留學」本質的「現實層面」思考，當前全球人才競逐激烈，主要國家為吸引境外學生就讀，多盡力打造友善就學環境，提高留學就讀的性價比，強化「非我國不可」的誘因。畢竟目前我國對學位陸生提供的是限制重重、不盡友善的就學與生活條件，若置於全球留學市場中來衡量比較，我國如何能勝出，成為陸生的最佳留學選擇地？

事實上，陸委會於2022年7月提出，「政府歡迎陸生來台學習或交流立場與政策始終如一」及「政府也會持續營造陸生在台的友善學習跟生活環境」等承諾，但可惜至今仍未見相關作為；如今教育部潘部長亦表示，「教育部仍會持續努力，與陸委會、海基會、陸聯會等單位仍秉持一貫態度，積極與對岸做更多連結。」

由此可見，當前陸委會與教育部，對陸生來台，似乎正呈現「歡迎」與「積極爭取」的態度。

據此，為了讓陸生來台就讀學位能重現曙光，筆者建議政府除了與陸方持續協商之外，還應跳脫「紓緩少子女化對高教衝擊」的單向度、工具性思維，改從「厚植全球留學市場競爭優勢」的角度，檢視如：與同屬境外生群體的僑外生相較，我國對陸生設有哪些額外限制，如何鬆綁？與其他留學目的國相較，我國可提供陸生哪些具競爭力的誘因？當前兩岸官方互動氛圍不佳，該如何解決陸生對來台就讀的擔憂等面向。

換言之，政府應致力於思考如何完善陸生在來就讀的政策環境，降低陸生來台就讀的成本，並提高陸生來台就讀的誘因，莫讓陸委會及教育部的承諾淪為口號。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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