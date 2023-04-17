在德國必看的「第三台」

來德生活，必看當地電視第三頻道。



第三頻道就是各地的地方電視台。德國共有九家地方公營廣播機構，製作電視和電台節目，同時亦會國家電視一台《ARD》製作和提供節目。而在各自的州份，第三台就屬各自的地方廣播機構。例如在慕尼黑會看到巴伐利亞電視台《BR》、海德堡看到西南廣播聯盟《SWR》、漢堡和基爾皆是北方廣播機構《NDR》範圍。



看地方台，是認識所在地區的妙法，因為第三台都創作了許多高質的節目，深入淺出介紹所在地區。

從採訪各行各業的人、講述當地歷史，到晚間討論地區熱門議題的清談節目，都讓人足不出戶就可探索身處的環境，甚麼值得遊覽，又有甚麼熱話。尤其是跟當地人聊天，講出幾個地方歷史人物和典故，對方都會大吃一驚，驚嘆眼前的亞洲人竟然會知道這些他們從祖父母身上聽來的故事，猶如港人遇見知道望夫石和張保仔典故的西方人，都使人眼前一亮。



在今天年輕人都愛看《Netflix》而不看電視的世代，跟別人說自己愛看第三台，或許有點老套。德國人聽後多會一笑，問你為何愛看這些東西，然而心底卻非常佩服你對當地的了解。看巴伐利亞電視台節目《Wir in Bayern》（我們在巴州），每集都會學到很多人情細故：如何經營牧場、森林幼稚園如何運作、如何煮當地菜色、還有當地的動植物，就是德文所說的「Fauna und Flora」。此外還有許多連當地人都未必會的本地詞彙和諺語，背後是巴州幾百年來的民間智慧。每天看看第三台，德文會越來越地道，擺脫以往死板的教科書語言，不經不覺地把自己變成當地人。



認識一位居德印度朋友，在街上接受第三台訪問，問及對防疫措施看法。第三台找人街訪，都不看膚色，假設不同族裔都可以是當地人。而且不只是德國人，而是那個州或城市的人。黑人和亞洲人都可以是巴符州人，說一口巴符特色德文。朋友侃侃而談，在訪問中都驚覺自己成為了本地人。



各地第三台，都保留了無數該地的歷史。德東的兩個電視台就常回放東德年代的電視節目，好讓當地觀眾重新回到那個年代。年輕人、父母、祖父母，甚至曾祖父母，四代同堂在週末一起看第三台，都勾起數不盡的回憶，是絕佳的家庭對話。眼前的老人一條條的皺紋，都伴隨著自己身邊一草一木的老去。然而韶華會老去，但這城市的建築卻千年如一日。那年歌德、荷杜林、叔本華、俾斯麥所踏足過的地點，馬車駛過的街道，今天仍完好無缺。原來我們這條只有二百人的村落，曾經接待過這麼多的風流人物，冥冥中推動德意志民族前進。



愛看第三台的人，都對身邊的人與事富有感情，在晚間清談節目中聽到別人刻苦奮鬥的故事，都如親歷其境，像是家人的故事，只因提及的地方都是自己熟悉的。看第三台就如見到家人翻閱一本本豐厚的家族相簿，每本都有自己和身邊人的腳印、汗水和淚水。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin