在德國必看的「第三台」
我們想讓你知道的是
認識一位居德印度朋友，在街上接受第三台訪問，問及對防疫措施看法。第三台找人街訪，都不看膚色，假設不同族裔都可以是當地人。而且不只是德國人，而是那個州或城市的人。
來德生活，必看當地電視第三頻道。
第三頻道就是各地的地方電視台。德國共有九家地方公營廣播機構，製作電視和電台節目，同時亦會國家電視一台《ARD》製作和提供節目。而在各自的州份，第三台就屬各自的地方廣播機構。例如在慕尼黑會看到巴伐利亞電視台《BR》、海德堡看到西南廣播聯盟《SWR》、漢堡和基爾皆是北方廣播機構《NDR》範圍。
看地方台，是認識所在地區的妙法，因為第三台都創作了許多高質的節目，深入淺出介紹所在地區。
從採訪各行各業的人、講述當地歷史，到晚間討論地區熱門議題的清談節目，都讓人足不出戶就可探索身處的環境，甚麼值得遊覽，又有甚麼熱話。尤其是跟當地人聊天，講出幾個地方歷史人物和典故，對方都會大吃一驚，驚嘆眼前的亞洲人竟然會知道這些他們從祖父母身上聽來的故事，猶如港人遇見知道望夫石和張保仔典故的西方人，都使人眼前一亮。
在今天年輕人都愛看《Netflix》而不看電視的世代，跟別人說自己愛看第三台，或許有點老套。德國人聽後多會一笑，問你為何愛看這些東西，然而心底卻非常佩服你對當地的了解。看巴伐利亞電視台節目《Wir in Bayern》（我們在巴州），每集都會學到很多人情細故：如何經營牧場、森林幼稚園如何運作、如何煮當地菜色、還有當地的動植物，就是德文所說的「Fauna und Flora」。此外還有許多連當地人都未必會的本地詞彙和諺語，背後是巴州幾百年來的民間智慧。每天看看第三台，德文會越來越地道，擺脫以往死板的教科書語言，不經不覺地把自己變成當地人。
認識一位居德印度朋友，在街上接受第三台訪問，問及對防疫措施看法。第三台找人街訪，都不看膚色，假設不同族裔都可以是當地人。而且不只是德國人，而是那個州或城市的人。黑人和亞洲人都可以是巴符州人，說一口巴符特色德文。朋友侃侃而談，在訪問中都驚覺自己成為了本地人。
各地第三台，都保留了無數該地的歷史。德東的兩個電視台就常回放東德年代的電視節目，好讓當地觀眾重新回到那個年代。年輕人、父母、祖父母，甚至曾祖父母，四代同堂在週末一起看第三台，都勾起數不盡的回憶，是絕佳的家庭對話。眼前的老人一條條的皺紋，都伴隨著自己身邊一草一木的老去。然而韶華會老去，但這城市的建築卻千年如一日。那年歌德、荷杜林、叔本華、俾斯麥所踏足過的地點，馬車駛過的街道，今天仍完好無缺。原來我們這條只有二百人的村落，曾經接待過這麼多的風流人物，冥冥中推動德意志民族前進。
愛看第三台的人，都對身邊的人與事富有感情，在晚間清談節目中聽到別人刻苦奮鬥的故事，都如親歷其境，像是家人的故事，只因提及的地方都是自己熟悉的。看第三台就如見到家人翻閱一本本豐厚的家族相簿，每本都有自己和身邊人的腳印、汗水和淚水。
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
我們想讓你知道的是
中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！