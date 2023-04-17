《超級瑪利歐兄弟電影版》全球突破6億美元，超越《名偵探皮卡丘》成為影史票房最佳電玩改編電影

改編自日本任天堂遊戲公司知名電玩的《超級瑪利歐兄弟電影版》票房持續長紅，目前全球票房已累積6.77億美元，此成績不但超越了《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的4.74億美元，成為今年度全球票房冠軍，也超越《魔獸：崛起》的4.39億美元、《名偵探皮卡丘》的4.49億美元，成為影史票房最佳的電玩改編電影，而且《超級瑪利歐兄弟電影版》僅上映兩週左右，此紀錄還會不斷推高。

Photo Credit: 環球影業

《超級瑪利歐兄弟電影版》是 由照明娛樂（Illumination）、任天堂和環球影業共同合作的動畫電影，找來曾執導卡通影集《少年悍將GO！》、《電影少年悍將GO！》的亞倫霍瓦斯（Aaron Horvath）和麥可傑勒尼克（Michael Jelenic）擔任導演，配音團隊則皆是知名演員，包含克里斯普瑞特（Chris Pratt）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、塞斯羅根（Seth Rogen）、 傑克布萊克（Jack Black）等人。

從票房來看，守週末就能看出觀眾對《超級瑪利歐兄弟電影版》的支持與熱愛，《超級瑪利歐兄弟電影版》首週末在美國的復活節週末開出了2.04億美元。

除了美國的國際票房則在70個地區上映， 包括墨西哥（274萬美元）、英國和愛爾蘭（1960 萬美元）、德國（1400萬美元）、中國（1200萬美元）、法國（1040萬美元）、西班牙（860萬美元）和澳洲（830萬美元），總共收下1.73億美元，台灣部分則是經過清明連假，累積約9210萬新台幣（約302萬美元）。

美國加上國際市場的票房，總共累積3.77億美元， 遠遠超出本片原先的預期數字，除了超越《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的首週末票房，成為今年度最佳開票成績之外，也打破了《冰雪奇緣2》的首週末3.5億美元紀錄，成為最熱賣的動畫電影。

進入第二個週末之後，《超級瑪利歐兄弟電影版》的熱度持續，票房收入自首映以來僅下降41%，到目前為止，《超級瑪利歐兄弟電影版》在北美票房收入為3.47億美元，全球票房收入為6.78億美元，早就已經超越《魔獸：崛起》、《名偵探皮卡丘》等作的票房，獨居影史電玩改編電影最佳票房，而照此票房累積速度，《超級瑪利歐兄弟電影版》也有望成為今（2023）年第一部全球票房破10億美元的電影。

來自分析公司 Comscore的資深分析師保羅德加拉貝迪安（Paul Dergarabedian）對此現象表示：「觀眾的熱情反應在第二個週末，讓 《超級瑪利歐兄弟電影版》非常容易就 在充斥新片的市場中佔據主導地位。」

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核稿編輯：翁世航