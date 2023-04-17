TNL+ 2023/04/17,
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德國議員在英國——賀候絲

德國議員在英國——賀候絲
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89年在西柏林居住的賀候絲，說過圍牆倒塌是影響她生命的大事。那年她親眼見證這時刻。不知道假若她選擇留在德國，今天會否在德國政壇出一分力？

在德土生土長的賀候絲（Wera Hobhouse），是英國少有的德裔國會議員。

這位女士生於1960年的漢諾威，有少量猶太血統。她在德國西部的明斯特大學修讀美術，又曾到巴黎進修這科目。及後她回到德國，在西柏林自由大學取得美術和歷史學位。就在圍牆倒下的1989年，她嫁了位英國人，然後一起到利物浦定居。她在那裡開了家畫廊，其後亦當過老師和電台廣播人。

賀候絲本姓von Reden，有「von」前綴的人多有貴族背景。她在二千年代開展政治生涯，曾加入保守黨，當選過地區議會議員，及後因為不滿議會處理石棉污染建築用地問題而轉投自民黨。她以自民黨員身分兩度在該選區連任。退任地區議員後，她遷往英格蘭南部的巴斯（Bath），並競選2015國會卻敗選。兩年後她再度出選，終於贏得議員席位。

巴斯對港人而言毫不陌生，因為她的議席正是彭定康當年的國會議席。1992年，這位前港督敗給自民黨的Don Foster，Foster一直任議員到2015年退休。自民黨派出賀候絲出選卻敗給保守黨，但後者取得議席後兩年又敗給賀候絲。這位女將為自民黨取回坐了23年的席位，對該黨意義重大。

賀候絲立場親歐盟，反對退歐。幾年前英國公投退歐，德國電視台亦以德文訪問她，講述立場和國內現況。同時她亦關注女性受暴力對待和氣候議題。政制上，她倡導以比例代表制選舉國會，取代現有勝者全取的單議席單票制。

89年在西柏林居住的賀候絲，說過圍牆倒塌是影響她生命的大事。那年她親眼見證這時刻。不知道假若她選擇留在德國，今天會否在德國政壇出一分力？我在英國唸書時，大學保守黨學生組織主席是位在德國長大的英國學生。他說，要是他在德國，可能會加入自民黨（FDP），因為這黨在德國政治光譜裡與保守黨最相近，都支持自由經濟和個人責任。

聽著賀候絲一口英式英文，聽不到半點德國痕跡，就知道她十分融入英國。幾百年前，來自漢諾威的王子來英擔任國君，今天也有來自同一城市的賀候絲為民請命。德國人對英國人有愛有恨，幾百年的交流史有這樣一位人物，亦是段奇緣。

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