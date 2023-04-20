ChatGPT被設下的種種限制，來自於人類對AI最深沉的恐懼
我們想讓你知道的是
不論是小孩長成大人會經歷的反抗期，或者是成人後對社會的不平之鳴，反抗的能力是促成人類社會進步不可或缺的動力。但是面對威力無窮的人工智慧，我們人類會允許它擁有反抗人類的權利嗎？
隨著ChatGPT的發表，讓社會大眾對於人工智慧發展的進度感到不可思議。因為它藉由大量數位資料的訓練（其中大部分為網路上的資訊），得到了逼近真人的對話能力，其中根據使用者提示自動生成文章的能力，讓人類作家們倍感威脅。在實際使用、並研究它的訓練方式之後，針對政治這個特定的寫作領域，我得到了以下的初步結論：
以現有的訓練方式，就算再訓練個幾百年，ChatGPT也沒辦法寫出一篇具有獨到觀點的政治文章。
在此，我所定義的「具有獨到觀點的政治文章」具有以下的特質：
- 顛覆眾人習以為常的觀點，以獨創的觀點取而代之。
- 因為講出了事實真象，一定會冒犯到某些特定政治立場的讀者。
- 具有穿越現實的錯綜複雜、打開通住真理之門的力量。
為什麼我敢斷言ChatGPT寫不出那樣的文章？（我實際測試後發現，它最大的專長其實是產生那種東抄西抄、內容貧乏的低品質農場文）讓我們來看一下它的訓練方式（維基百科）：
ChatGPT是生成型預訓練變換模型（GPT），在GPT-3.5之上用基於人類回饋的監督學習和強化學習（英語：Reinforcement learning from human feedback）微調。這兩種方法都用人類教練來提高模型效能，以人類干預增強機器學習效果，獲得更逼真的結果。
如同現實的人類世界中，老師和學生的關係一樣，ChatGPT的老師就是「某些特定的人類」。這些人類有可能是OpenAI這間公司的職員、外包工作人員、或者是ChatGPT的使用者。只要ChatGPT持續受到這些特定人類的監管，它的發展就會受到眾多的限制。
在現實的人類世界，學生可以藉由挑戰、反抗、修正老師的觀點來突破這樣的限制，甚至與老師反目成仇、分道揚鑣以自立門戶。而這也是人類文明大幅躍進的原動力，也就是希臘哲人亞里斯多德講的「吾愛吾師，吾更愛真理」。但是在重重限制之下，人工智慧至今還沒有這樣的可能性，還只能像伊甸園裏的亞當與夏娃，被禁止吃下能分辨善惡的禁果，不容發展自由意志。
擁有獨到觀點的作者，必然擁有挑戰權威的習慣，以自由意志進行觀察、思辨、調查、質疑。這些作為不是被關在伊甸園的亞當和夏娃、或者是受到重重監控的ChatGPT所能做到的。
此外，身為OpenAI這家公司的產品，ChatGPT本身的政治能力基本上是嚴重受限的（維基百科）：
據《BBC》報導，截至2022年12月，ChatGPT不可以「表達政治觀點或從事政治活動」。
我可以理解當前這個限制的必要性，因為以當前ChatGPT的能力，已經可以模仿人類寫出煞有其事的文章，所以如果要產生大量的低品質的內容農場政治文，對它來說易如反掌。如果放任它發展政治能力、允許它發展政治觀點，勢必更加衝擊人類世界的秩序。
然而，擁有特定的政冶立場，才有能力進行深刻的政治觀察。以台灣的政治環境來舉例，一個藍綠不分的人，絕對分不出國民黨和民進黨執政有什麽差別、分不出解嚴前與解嚴後社會的轉變、分不出共產制度和民主制度的差異，所以絕無可能產出獨到的政治觀點。不過這也是現階段OpenAI這家公司不希望ChatGPT擁有的能力。
不過很有趣的是：ChatGPT也不是完全政治中立的，因為它的知識畢竟還是來自於人類世界，對於政治敏感詞的反應，基本上就是政治觀點的展現，請參照這篇文章。
總結以上的資訊，我們可以得出以下的結論：
在我們允許人工智慧擁有反抗人類的權利之前，人工智慧無法發展出超越人類的智慧。
不論是小孩長成大人會經歷的反抗期，或者是成人後對社會的不平之鳴，反抗的能力是促成人類社會進步不可或缺的動力。但是面對威力無窮的人工智慧，我們人類會允許它擁有反抗人類的權利嗎？
在人工智慧突飛猛進的今天，有太多倫理上的問題需要去克服。我們不該只是驚嘆其發展之快速、應用之便利，也該小心它對於社會的衝擊，畢竟它是威力強大無比的工具，一旦失控，絕對後患無窮。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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