【專訪】國衛院院長司徒惠康：四年拿到史丹福博士學位，目標是串聯台灣醫學中心的研發能量
我們想讓你知道的是
處在外界人眼中硬梆梆的軍事學院，司徒惠康花了不少時間才將兩種衝突的價值觀與體制「融合」，找到了自己的界線——在軍事教育、作戰核心理念與價值，指揮官下命令時，一定是無條件服從，「但在科學的創新，在實驗室裡，永遠要去質疑、挑戰教科書裡現有的知識，才能突破框架。」
文：葉威圻
以合十代替握手，一口一句「麻煩你們、謝謝、辛苦了」的問候，才剛坐定的司徒惠康馬上轉頭對著早過了下班時間的同仁說：「你們趕快回去吧，不用等我，我自己鎖門就好。」平易近人的態度讓人幾乎忘了眼前這位正是國際知名的自體免疫疾病學家、新科中研院院士，國家衛生研究院的新任領導人。
司徒惠康自國防醫學院畢業後，抽籤抽中留校擔任助教。他去了葉明陽教授的實驗室學單株抗體知識、去壽廉教授的實驗室學T淋巴細胞、去病毒實驗室、細菌實驗室……那段時間的接觸與刺激，讓他的視野與格局漸漸開闊，而教學的工作，也幫他扎穩了最基礎的知識。
之後他更申請去了中研院的生醫所。「中研院那時候是全國做分子生物、細胞生物學最前沿的地方，很常請國外的大師來演講，還可以登記一起午餐交流，我在那一年遇見了很多很好的老師。」這一年的國際交流經驗，也讓司徒惠康之後在國外求學時如魚得水。
1992年，他申請到美國攻讀博士，來到了以自由、平等、跳脫學術框架著稱，匯聚全世界天才與菁英的史丹福大學。
沒人要收，四年畢業的不可能任務
「我的同學大多都20幾歲，還有一個20歲就從柏克萊大學畢業，直接跳級唸博士班的。」一個花蓮出身的鄉下小孩，躋身進入這個「天才聚集地」，表現絲毫沒有落人之後。身負軍職的司徒惠康，當時規定最多只有四年就要拿到博士學位，時間一到，不管有沒有畢業都要回台灣。
要挑戰四年就畢業這不可能的任務，司徒惠康比所有人都來得認真。「老外通常都九點十點進實驗室，七八點走，我每天帶兩個便當，早上七點多來，晚上十點十一點左右才離開。」一句話，道盡數年如一日的努力與累積。
當年司徒惠康觀察到，免疫T細胞受到抗原刺激時會大量增殖來抵抗入侵者，並在任務結束後自我凋亡，避免傷害到正常細胞，但這種自我凋亡的機轉並不清楚。因此他設計了一系列實驗，也跟隔壁研究室要來只帶有單一種T細胞的基因轉殖小鼠，用抗原刺激後觀察T細胞的增殖及凋亡狀況，進一步了解T細胞自我凋亡的分子機轉。
口試當天，他不但清楚地說明研究假說跟驗證的實驗設計方式，甚至還報告了幾個月下來累積的數據跟初步成果，五個評審委員一致同意給他一個非常罕見的A+，還破天荒聯名寫信給Dr. McDevitt說：「惠康這個口試專案非常值得繼續研究下去，Hugh你一定要支持他。」
「老師是個很驕傲的人，原本指定我做的題目是他幫我精挑細選的，沒想到居然有五位資深老師，聯合推薦一個台灣來的小子為了資格考試想出來、且只準備幾個月的專案題目！」司徒惠康笑了笑說：「後來我跟他保證兩個題目都會做好，只需要給我一些材料跟經費支持一下。他看我時間分配沒問題，六日都還跑來實驗室加班，就答應了。」
Dr. McDevitt這一個點頭，點出了司徒惠康順利畢業的康莊大道。專題實驗進展得非常順利，曾當過外科實習醫師的他因為手巧，殺老鼠、取器官乾淨俐落，萃取、分析細胞也是信手拈來，實驗的重現性極高，連其他同學的實驗都常請他幫忙動手。「人生果然沒有白走的路，」他笑著說，「老師那時候就覺得我應該可以順利畢業。」
1996年，博班第三年結束前夕，司徒惠康與老師一起將論文投稿到免疫醫學雜誌第一名、Cell出版的《免疫》上並獲得刊登。之後，他又有兩篇論文發表在其他的重量級期刊，四年一到，老師就跟司徒惠康說可以回台灣了。
只花四年就獲得當代免疫學大師認可，拿到史丹福大學的博士學位，這份成就背後沒有任何僥倖。「這個成功經驗讓我覺得只要有足夠的準備，能敏銳的構思好的想法、有好的實驗資源，加上客觀精準的分析，我們台灣也能做出很好的研究。」他分享道。
突破框架的校長，教育重在啟蒙
1997年，司徒惠康回到國防醫學院。在國外的這段期間，他深刻體會到基因轉殖動物的重要性，因此說服了院長整合資源，建立基因轉殖核心設施，大大促進了台灣生物醫學實驗跟技術突破的研究效率。
接下來十年，除了教學以外，他每天心無旁騖地進行實驗，不只深入探討第一型糖尿病等自體免疫疾病的致病機制，也努力開發治療的策略，期待未來能幫助這些病患。
處在外界人眼中硬梆梆的軍事學院，身為做事一板一眼的軍人，司徒惠康又如何在這樣的環境中屢屢衝撞體制、突破框架，達成如此亮眼的科學成就？其實他也花了不少時間才將兩種衝突的價值觀與體制「融合」，找到了自己的界線——在軍事教育、作戰核心理念與價值，指揮官下命令時，一定是無條件服從。「但在科學的創新，在實驗室裡，永遠要去質疑、挑戰教科書裡現有的知識，才能突破框架。」
接任國家衛生研究院，期待更多整合
2018年，司徒惠康從國防醫學院榮退，離開待了38載的學校，接任國家衛生研究院副院長。2022年，他不但獲選為中研院院士，更於12月接任國衛院院長。「國衛院是一個任務導向的單位，專門承接國內最重要的健康相關議題，保有法人的彈性跟研究機構最重要的公信力。」
勇於顛覆傳統的他，現在站在國家的高度去預測未來五到十年內國家可能要面臨的健康議題，並提前提出政策與佈局，好面對全球的衝擊與變化。「例如COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的疫情，我們的感染症與疫苗研究所過去因為做過很多相關的研究，所以在一知道病毒的核酸訊息後，馬上就設計出各種不同的疫苗發展平台。」
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