共產黨臉皮非常薄，一旦被美國批評就會製造更多負面宣傳回擊
我們想讓你知道的是
中國網路上關於美國的負面輿論越來越多。這些輿論既有官方媒體主動發布的，也有民族主義自媒體帳號在微博、微信公眾號、百度貼吧等社群網站上的傳播的，還有不少網友自發進行的留言和評論。
文：劉文
僅在過去兩個月中，讓人印象深刻的關於美國的負面新聞，就有俄亥俄州一列運載化學物品的列車發生脫軌事件，田納西州孟菲斯動物園虐待大熊貓，和矽谷銀行破產之後甚囂塵上的美國破產論等多起。
這些輿論都基於一些現實生活中發生的事件，但是對於美國的不少指責卻缺乏事實根據。例如俄亥俄州列車脫軌造成危險化學物質洩漏是事實，美國鐵路安全事故頻發也是事實。自2017年起，美國削減鐵路系統的工作人員，幾大主要鐵路已經有超過22％的崗位被取消，造成了安全隱患。
但中國網路上大量的攻擊言論是針對美國輿論對此事「噤聲」，2月14日，中國外交部發言人汪文斌在記者會上指責媒體對這件事「鮮有提及」。這個指責並不準確。事件發生後，美國的《CBC》、《CNN》、《紐約時報》等多家媒體立刻進行報導。《環球網》在2月4日的文章中引用了《路透社》、《CBS》這兩家媒體報導的內容。《中國日報》中文網則引用了《NBC》、《華盛頓郵報》、《新聞周刊》、《美聯社》等媒體的報導。
關於美國的負面輿論也有日益增多的趨勢。僅《人民日報》就在過去兩個月裡就美國霸權多次發表文章，文章標題分別為〈民主不應是美國搞霸權霸道霸凌的工具〉、〈自我粉飾難掩美式霸權的危害〉、〈美國霸道霸權霸凌嚴重危害世界〉、〈美國科技霸權損害人權阻礙發展〉等。
熊貓曾經一度是中美友誼的象徵，「熊貓外交」開始於由1972年尼克森（Richard Nixon）訪華時毛澤東主席的承諾。前幾年，孟菲斯動物園虐待動物的謠言在網路上傳播時，官方還曾出面闢謠，在中國動物園協會的官網上也能找到〈關於旅美大熊貓樂樂和丫丫的飼養和健康情況的說明〉，文章列出了許多孟菲斯動物園精心照顧熊貓的細節。當同樣的謠言今年再度開始傳播時，官方媒體卻助長了謠言的發酵。
《環球時報》於3月9日發表〈社評：我們不願相信有人會虐待大熊貓〉，在文章中指責「孟菲斯動物園一直沒能有效回應關切。這讓人感受不到它對大熊貓的愛護珍視，而它對中國公眾的心情也缺乏足夠認知。」並認為大熊貓成為「『歇斯底里的新麥卡錫主義』受害者」，這樣的聯想和擔心「不是沒有來由的」，認為網友們「有些激烈的情緒也可以理解」。還提出「巧合一旦多了就不像是巧合了」。
該文章在微博上被許多其他官媒（如「新聞晨報」官方帳號等）轉發，讓「虐待論」在網路上持續發酵。網友們呼籲讓這只熊貓提早回國。
共產黨的臉皮非常薄
《德國之聲》採訪了前美國駐中國外交官高大偉（David Cowhig），他曾於1996年到2012年被派駐在中國工作，現在是一名研究中國的獨立學者。他回憶起自己在中國的那段時間：「那時的氛圍比現在好很多，人們可以看到更多的關於美國的好的一面的報導。」
他認為雖然中國一直擔心其政權被顛覆，但是江澤民並沒有真正搞個人崇拜，胡錦濤則更加不愛炫耀。他回憶起當年，人們可以在中國的媒體上找到一些不同的觀念，特別是關於愛滋病、腐敗、空氣污染等報導，網路論壇上的言論也更加開放。他認為從十年前習近平執政開始，執政黨就開始花越來越多的力氣來控制輿論。
他告訴記者：「在今天，中國對於美國的負面宣傳比以前多得多。而且許多非政府組織已經關停，包括人權律師在內的獨立聲音都被壓制了。一直以來，CNKI等學術期刊和資料庫沒有像大眾媒體那樣受到嚴格審查，但現在情況正在改變。而這一切主要是通過恐嚇來實現的。」
但高大偉不願意用「反美」來概括這樣的輿論宣傳，他認為這些宣傳都和中國自己想要達到的目的相關。「即使裡面有反對美國的元素，但也是為了講出『中國更好』這一觀點。」
「中國的宣傳部門想把美國描繪成一個正在衰落的大國，而將中國描繪成一個正在崛起的大國，準備接替美國世界領導的地位。我認為中國的宣傳人員總是想進行不利於美國的對比——例如晚間的新聞聯播會列出美國死於新冠的人數。」有些宣傳則是對美國抨擊中國的新聞的回應。
他說：「中國共產黨令人驚訝的特點之一就是他們的臉皮非常薄。如果外國媒體或者美國政府批評中國的人權問題或者任何其他問題，他們會很不高興。」他認為國外的氛圍並不是這樣，絕大多數美國人可能從未聽說過中國在俄亥俄州火車脫軌和其他話題上對美國的批評，即使聽說過，他們可能會承認：「是的，我們遇到了一些問題」，也可能會一笑置之。
他認為，即使是中國官方媒體或者中國外交人員在推特等境外的社交平台上發表的言論，也是針對中國人的宣傳——有可能是居住在美國的新移民，尤其是老年人，仍需要依靠中文媒體與中國的朋友和家人保持聯繫。
記者少了，缺乏訊息交流
同時，高大偉也認為習近平執政以來，甚至近五年來，外國媒體對中國的報導也比之前負面很多。他認為，部分原因是，因為這幾年在中國的西方記者變少了。如果有更多的記者，我們可能會看到更多的與普通人有關的故事，和對於中國視角的探究。在缺乏持續不斷的訊息交流時，人們往往會注重抽象的理念和意識形態。
他告訴記者：「在我的外交工作中，我瞭解到我們不應該很快就假設中國的某項行為或者聲明必然對美國懷有敵意，每個國家都存在混亂和官僚主義的複雜性。中國許多省份和地方的政策和行為都與北京的意願背道而馳。」他認為在缺乏派駐在對方國家的記者和外籍人士的實地視角來展現社會的方方面面。美國和中國可能會越來越多地從單一角度抽象地看待彼此。
民眾希望新聞報導能關注民生
Tags：
不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。