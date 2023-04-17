2023/04/17,
教育

《特殊教育法》修法，立委提案中央特教預算提高到5%、地方5.5%，潘文忠：增加預算義不容辭

《特殊教育法》修法，立委提案中央特教預算提高到5%、地方5.5%，潘文忠：增加預算義不容辭
教育部長潘文忠｜Photo Credit：中央社

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潘文忠強調：「增加特教預算是義不容辭」，要調整預算比例會有《財政紀律法》的規範，因此需要討論，但教育部一定會支持113年特教預算提升，目前也有幾項方案正在規劃當中。

《特殊教育法》睽違14年將進行大幅修正，近期各黨派立委均提出修法版本，內容主要著墨預算、心理評量、特教評鑑等議題。其中，有多名立委提案提高特教經費在當年度教育經費的佔比，教育部長潘文忠回應，增加特教預算是義不容辭，但調整預算比例會有《財政紀律法》的規範，因此需要再做討論。

現行「特教法」第9條指出，各級政府應從寬編列特殊教育預算，在中央政府不得低於當年度教育主管預算4.5％，在地方政府不得低於當年度教育主管預算5％。對此，立委萬美玲、莊瑞雄、馬文君、陳秀寳等人，均提案應將中央政府特教預算比例從4.5％提高到5％，地方政府則有立委認為應調升至5.5％或6％。

對此，潘文忠在報告時指出，中央政府112年度編列特殊教育預算達131.4億元，比100學年度的82.1億元增加49.3億元，增長幅度約60％，可見特殊教育預算已經逐年增加。而立委提案希望調增比例，與教育部的精神和方向一致，會逐步擴增特殊教育相關的政策項目與預算。

潘文忠：「增加特教預算是義不容辭」

從預算來看，特殊教育經費的確是逐年增加，立委張廖萬堅指出，105年的特教總預算是102.51億，到今（112）年為131.4億。但多名立委也主張特教生人數逐年增加，因此需要從法規上增加預算比例。

立委陳靜敏就提及，從106年到110學年度，特教生人數幾乎平均每年增加3％，而「特教法」第9條目前的修法版本，似乎並沒有因應人數增加提高教育預算。張廖萬堅進一步表示，105年身心障礙生總人數為12萬1000多人，去（111）年為14萬3000多人，資優生的數量也從2萬5000人增加到2萬9000人，特教預算的比例卻呈現減少的趨勢。

一方面特教預算佔教育預算比例逐年減少，另一方面特教預算金額逐年增加，連續兩年分別增加6、7億，張廖萬堅表示，雖然他主張調整到5%，但其實就算沒有在條文中明定，未來也會超過這個比例。現今特教現場面臨諸多問題，包含師生比、特教助理員不足、待遇問題都需要經費，張廖萬堅希望能夠用增加的預算來補足，明定比例是宣示性的意義。

回應立委黃國書的提問時，潘文忠進一步說明，目前特教預算逐年增加，現在教育部正在盤整幾項與特教有關的重要措施，只要預算有要增加，教育部就會逐步擴充，不管是助理人員時數、人數都會核實處理，不會只是要達到「佔比」。

潘文忠強調：「增加特教預算是義不容辭」，要調整預算比例會有《財政紀律法》的規範，因此需要討論，但教育部一定會支持113年特教預算提升，目前也有幾項方案正在規劃當中。

立委提經費分配不均、地方不均問題

除此之外，陳靜敏還指出經費在資優、身心障礙分配不均的問題，他表示，2019年的特教經費111億中，身心障礙的比例佔了96.56％，資優生的經費只佔3.44％，雖然身障生的人數的確是資優生的3倍，但從比例上來看落差還是非常的大，呼籲教育部要在此多費一點心。

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Photo Credit：吳思瑤辦公室

立委吳思瑤則表示，目前地方政府現行特殊教育預算不得低於當年度教育預算的5％，而他所提出的修法版本是要調高到5.5％。吳思瑤解釋，目前全國有13個縣市的特教預算比例超過5.5％，可見這是「現在進行式」，但還有8個縣市低於該比例，全國最低的是基隆市，特教預算比例連5％都不到，只有4.85％，因此呼籲教育部1個月內針對比例落後的縣市提出協力方案。

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核稿編輯：翁世航


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