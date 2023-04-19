TNL+ 2023/04/19,
國際

「俄爹虐我千百遍，我對俄爹如初戀」：瓦格納集團在非洲殺害中國礦工，北京不敢吭一聲

「俄爹虐我千百遍，我對俄爹如初戀」：瓦格納集團在非洲殺害中國礦工，北京不敢吭一聲
出現在塞爾維亞街頭的瓦格納集團宣傳畫｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

沒想到派往中非的瓦格納紀律跟他們在烏克蘭的戰友一樣敗壞，對友邦中共的子民施以無差別屠殺，這下可真的是讓俄羅斯和中共糗大了。考量到美國目前仍是中共與俄羅斯雙方的共同威脅，北京選擇了隱忍。

今年3月19日，在非洲的中非共和國爆發中資礦場遭武裝部隊襲擊，並導致九名中國礦工慘遭殺害的意外事件。起初中非當局指控此次襲擊事件是由反政府組織「愛國者變革聯盟」（Coalition of Patriots for Change）發起，可「愛國者變革聯盟」反駁了這項指控，表示襲擊中國礦場的武裝部隊，實際上是中非政府所聘請的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）。

瓦格納集團因為這次俄羅斯對烏克蘭的侵略而威震國際，主要是因為俄羅斯正規軍的表現太不給力，導致普亭必須仰賴這支傭兵集團做為在烏克蘭東部作戰的中流砥柱。長期以來瓦格納集團都被視為俄羅斯的「武裝親衛隊」（Waffen SS），不只是在於該組織內部有大量參加「俄羅斯帝國運動」（Russian Imperial Movement）的法西斯信徒，還在於該組織確實是普亭的私人武裝。

然而瓦格納集團固然是能征善戰，卻也因為成員當中有大量的囚犯、光頭黨、新納粹主義者、極端伊斯蘭主義者還有來自全世界的社會敗類，他們的軍紀十分敗壞。甚至就連許多原本東烏克蘭支持俄羅斯的俄裔群眾，都在領教了瓦格納的暴行之後，轉向成為了烏克蘭政府最堅定的擁護者，可見其形象是有多麼聲名狼藉。

從瓦格納集團大幅度介入中非內戰的情況來看，該集團活動的足跡並不只限於烏克蘭，而是在全球趴趴走，捍衛俄羅斯與普亭的利益。而從瓦格納在東烏克蘭經常無差別洗劫、強姦乃至於燒殺的情況來看，就算他們在中非真的犯下殺害中國人的暴行，筆者也絲毫不感到意外。事實上他們在進攻烏克蘭的過程中，搞不好殺死的中國人也遠不只九個。

事實上全世界最反華的國家當非俄羅斯莫屬，沒有之一。就連中共駐俄羅斯大使館，也提醒到訪俄羅斯的中國人不要在4月20日隨意出門，以免遭遇為希特勒慶生的光頭黨種族主義者。至今為止，俄羅斯境內也不像大多數的歐美國家一般有中國城。可即便如此，中共當局卻始終不敢譴責俄羅斯，甚至還向俄羅斯提供武器零件，這又是為什麼呢？「戰狼」究竟哪裡去了？

GettyImages-1248362178
Photo Credit: GettyImages
瓦格納集團在中非共和國首都，縱火燒毀法資啤酒廠。

介入中非共和國內戰

中非共和國在1959年獲得自治以前，屬於法屬赤道的一部分，並在1960年獲得正式獨立。1998年，中非共和國與中華民國斷交，轉而和中華人民共和國建交，並開始接收北京方面的投資。然而中國的資金並未能協助中非穩定國家社會的穩定，反倒從2004年起爆發了內戰。雖然雙方一度在2007年簽署和平協議，可政府沒有履行分享權力的承諾，導致內戰在2012年重啟。

起初反抗軍尋求法國與美國的協助，卻未能如願。法國甚至出於維繫延續自殖民地時代以來的利益，直到2021年以前都支持政府軍。「愛國者變革聯盟」雖然沒有被貼上恐怖主義的標籤，但美國基於反對伊斯蘭國等恐怖組織的需要，同樣未向反抗軍伸出援手。倒是政府軍，同時從俄羅斯與中共手中得到政治還有軍事上的支持。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。