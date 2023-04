美國3月就業、通膨數據公布，CPI趨勢放緩，聯準會5月再度升息機率有多高？

美國3月就業、通膨、會議紀要公佈之後,市場擔憂核心通膨未降、聯準會經濟研究人員提及輕度衰退可能,這會讓貨幣政策再度面臨經濟、通膨的兩難嗎?

美國Q2通膨放緩動能,逐漸自商品轉向服務項目

美國3月CPI季調年增4.99%(前5.99%),大幅放緩且低於市場預期,除了能源年變動-6.38%(前4.96%)成為最大負貢獻外,我們可以觀察到服務行業普遍的年增有所放緩,包括交通運輸年增13.8%(前14.57%)、醫療健保1.5%(前2.34%)、休閒娛樂4.85%(前4.96%),整體服務排除住房年增6.05%(前6.91%),月變動-0.08%(前0.24%)更是首度翻負,顯示通膨下降動能有望逐漸從商品轉向佔比更高的服務。

Photo Credit: 財經M平方

以下為 M平方整理本次通膨數據的兩大重點。

重點1:服務通膨顯著下降,就業結構好轉有助於持續放緩

我們認為從最新2~3月就業市場數據來看,除了非農月增進一步放緩朝向長期平均外,家庭調查的勞動力人口上升至1.667億,月增長48萬人,再度創下歷史新高,並帶動勞參率回升至62.6%(前62.5%),顯示在國際解封、移民人口快速移入的挹注下,美國勞動供給明顯增加,使得2月JOLTS職位空缺 創下2022年新低,並且下降集中在專業技術、教育醫療、休閒娛樂等供需較為緊張、薪資年增較高的服務行業。

整體就業市場供需緊張結構有所好轉,帶動薪資年增進一步放緩至4.24%(前4.62%)的同時,預計也將支持服務通膨放緩的趨勢延續。

Photo Credit: 財經M平方

重點2:商品、房租兩大通膨隱憂年增難再大幅上行

不過本次核心CPI季調年增5.6%(前5.53%)仍處高檔,使得市場擔憂房租年增仍持續創高,不利於核心通膨的下滑,此外,未來能源、商品通膨的反覆也是觀察重點。

我們認為在近期OPEC意外減產之後,CPI能源項目確實高機率在4月回升,但是觀察WTI油價2022年Q2均價約落在100美元 / 桶以上,同時核心商品(新車、二手車)Q2也均有高基期壓抑,預計能源、核心商品年增上半年並不具備延續性上升的動能。另外,權重最高的房租項目月增率則自0.76%放緩至0.56%,即便以近1年的平均月增率0.65%估算,年內CPI房租項目年增也難再度大幅上行,因此上半年通膨放緩趨勢應無疑慮。

Photo Credit: 財經M平方

Photo Credit: 財經M平方

5月聯準會會議之前的CPI報告公佈後,市場將焦點轉向3月會議紀要,本次聯準會經濟研究工作人員首度提及美國今年晚些時候,可能發生輕度衰退(mild recession)的預估,這會影響到聯準會委員態度、5月是否再度升息嗎?本次紀要重點摘要及我們的觀點如下。

1. 經濟部分

市場關注的美國年內輕度衰退(mild recession)預測,我們可以發現預估的前提,建立在銀行業危機之後,信貸緊縮可能開始影響到經濟活動。(原文:Given their assessment of the potential economic effects of the recent banking-sector developments, the staff's projection at the time of the March meeting included a mild recession starting later this year, with a recovery over the subsequent two years.)

而從高頻的商業銀行貸款數據來看,信貸緊縮在商業房地產、商業貸款、汽車貸款中開始出現小幅的滑落,而民眾信用卡循環貸款、住宅貸款則支撐在相對高位,觀察聯準會委員3月SEP預測,美國2023年GDP僅小幅調降一個百分點至0.4%(前0.5%)來看,今年高機率見到經濟增速低於長期平均,但信貸緊縮效果不確定性仍高,可藉由商業銀行高頻數據追蹤,是否有超出預期的衰退程度。

Photo Credit: 財經M平方

2. 通膨與貨幣政策部分

聯準會委員普遍仍強調通膨遠高於2%長期目標,雖然銀行業危機有可能導致企業、家庭的信貸條件緊縮,並對經濟、就業、通膨帶來壓力,但是考量到信貸緊縮影響的不確定性,現在就自信地評估信貸緊縮對經濟活動、通膨的影響程度還為時過早,關鍵仍是繼續密切追蹤事態發展,並更新對信貸緊縮實際影響、預期影響的評估。

(原文:Participants noted that it was too early to assess with confidence the magnitude of the effect of a credit tightening on economic activity and inflation, and that it was important to continue to closely monitor developments and update assessments of the actual and expected effects of credit tightening. )

而在討論貨幣政策前景時,委員普遍認為通膨仍然過高、就業市場也依舊緊張,並強調如同聲明稿所述,預計一些額外的緊縮可能是適當的,不過許多委員(Many)表示銀行業危機降低了他們對足夠限制性政策利率區間的評估,並且認為應該要關注信貸狀況、信貸流動變化及金融狀況對經濟的影響,有許多委員(Several)表示有鑑於經濟前景的高度不確定性,適當的貨幣政策立場需要保持靈活性、選擇性(flexibility and optionality)。