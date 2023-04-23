【電影】《鈴芽之旅》：簡單的「我出發了」、「我回來了」，對日本311受災戶來說卻是種救贖

文：素還真

（本文含有部分劇透）

《鈴芽之旅》動畫的創作背景

這部 《鈴芽之旅》 動畫電影是新海誠的三部災難電影的其中一部，雖然《天氣之子》寫作當下沒有看過，《你的名字》時間久遠也忘記得差不多了，不過重新進了電影院看完 《鈴芽之旅》後覺得......嗯～還是很有新海誠的味道，微微的電波感，也就是讓觀眾有點不懂的意涵。

圖片來源：《鈴芽之旅》

《鈴芽之旅》在進電影院之前就沸沸揚揚，原因是其故事的背景原型是日本2011年3月11日的大地震，記得當時的自己是大二（欸透露年紀了），遠在台灣的自己對於日本當時的地震災情其實完全沒有辦法感受，頂多透過年幼時的921大地震來想像地震天災那種大自然的毀滅力量。

據說許多日本311受災戶的觀眾對於動畫中的地震警示仍感到非常不舒服，親身經歷過那種家人的生離死別以及自己的生死存亡，可能都還有創傷後壓力症候群（PTSD），但是12年後的今天新海誠終於再次將當時的受災戶的傷痛搬上大螢幕，運用最擅長的動畫電影，嘗試撫慰傷痛，包含電影中角色常說出的「我出發了」以及「我回來了」。

圖片來源：《鈴芽之旅》

故事世界觀：地震、萬物皆有靈

日本在文化上來說，可以說是一個充滿神靈的國度，根據CHEAP的影片中分享的，過去的中國也曾有許多關於妖怪或神靈的小說或紀載，像是山海經、聊齋等等紀載神靈的書，但因為中國這塊神州大地上，自古就是中央集權的體制，一定要展現出主流體制打贏邪魔歪道的故事，導致中國的妖怪常常被綁手綁腳，最後只能被傳統社會主流的一方擊敗或收服，比方說西遊記沒有妖怪打得贏孫悟空。

但是日本的妖怪文化就不同了，因為日本是一個好山好水好無聊......欸不是，是山川水源樹林茂密，地震和火山等有各種大自然災害的國家，所以自古就對大自然充滿著敬畏，認為萬物皆有靈，石頭都可以加以敬拜。在這樣充滿著生靈氣息的日本文化，自然在《鈴芽之旅》上更加得運用自如。

故事中的男主角宗像草太除了是一位長髮帥哥之外，還是一位自古代代相傳的「關門師」，使命是關閉那些在日本各地失落的門？用隱藏在心中的鑰匙啊......不對，是家族獨有的鑰匙關上這一扇扇門。

這些門代表的是人們對於這片土地的遺忘，自然而然就出現這些門，還會從門裡面的「常世」出現災難，常世的相對就是我們現存的「現世」，也就是所謂的現象界。常世應該可以說是法界，也就是不存在物質世界的另一個世界。

圖片來源：《鈴芽之旅》

動畫中的 的男主角草太跟女主角鈴芽在各地出現的門進行封印，各地區從門裡面出現的災難是蚯蚓的形象，日本的傳說關於地震是地底有鯰魚在震動，所以引發地震，跟我們台灣的地牛翻身一樣的意思，而蚯蚓則是新海誠在別的小說裡面看到的形象所構想。

圖片來源：《鈴芽之旅》

有意思的地方是，在封印各式各樣的門的過程中，男主角總是念一串咒語，內容不外乎就是敬畏土地神靈，其實過程中我個人體會到需要學會所謂的「感恩」。封印過程草太告訴鈴芽想像這片土地人們的思念，藉此來封印這些門，這些門正是因為這片土地被人們所遺忘而出現，展現出一種對萬物的感恩與愛護，否則就會產生神明的憤怒，大自然的災害。

圖片來源：《鈴芽之旅》

其實跟現世我們所遇到的情況沒有兩樣，還記得神童阿南德常告訴我們要愛護自然等，否則大自然便會反撲人們，這些無形力量的累積，存在於人們的意念、對自然的破壞，以及各種生靈的殘殺所累積，到了一定程度便會引發自然災害，不管是地震、火山，甚是是病毒。

角色深度與劇情：節奏過於緊湊

接下來說到角色與劇情部分，大家對於《鈴芽之旅》的評價很高，畢竟有很多可以探討的隱藏意涵在裡面，不過正是因為如此，短短的兩小時電影裡面就塞入了大量的訊息內容在裡面，讓觀眾基本上沒有辦法第一時間看懂在說什麼，基本上需要事後的腦補，或者是需要二刷、三刷才知道到底隱藏著那些內容。而我則是看了別人的影片介紹才知道，原來有這麼多隱藏要素。

一部作品的好壞其實很難定義，像《鈴芽之旅》這樣的集大成之作確實內容質量非常高，比較像是藝術品，但是卻對於觀眾來說不是這麼友好，部落格來說叫做缺乏讀者意識，看電影的觀眾來說就是缺乏觀眾意識吧？

圖片來源：《鈴芽之旅》

本作來說，鈴芽第一時間在腳踏車上就一見鍾情眼前的帥哥，接下來奮不顧身的奔波日本各地，想要解救成為要石的男主角。雖然故事尾聲演出原來以前小時候在常世就曾經見過男主角，所以現在才會一見鍾情，不過這種邏輯實在是太牽強，觀眾都還不知道你為什麼會喜歡草太，妳就先喜歡了？完全沒法代入情感，沒法解釋為何這麼奮不顧身的想要解救 草太，只因為是帥哥，小時候見過而已嗎？感情描述真的很薄弱。

再來是在鈴芽的旅途過程中，遇見了許多當地的日本人民，有旅館業的朋友、有媽媽桑、有草太的帥哥朋友，每一位基本上都沒有過問為何鈴芽的行蹤這麼詭異，都是用直覺就相信鈴芽要幹得是一件大事。雖然也是個槽點，不過日本動漫的文化過去到現在就是如此，只要小孩子堅持自己的想法，動漫中的大人最終會妥協，說一些「真拿你沒辦法」之類的話。

圖片來源：《鈴芽之旅》

或許跟日本人有所謂給小孩子零用錢的文化有所關聯，他們認為小孩子其實也有自己的想法，可以支配運用自己的金錢，而因為尊重小孩子的這種想法，所以展現在動漫中就是無條件相信眼前的人或晚輩的情況。《鈴芽之旅》 中，就是阿姨不太過問鈴芽亂跑的理由，還無條件支持，雖然最後還是有波折，其他旅途認識的朋友同樣沒有過問太多。