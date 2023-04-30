《20位心理學大師的人生必修課》：職場戀情可以談嗎？心理學建議先不要
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工作和愛情有相似之處：兩個人彼此在一起的時間越長，相處就會更融洽，相互之間的感覺也會更舒服；在工作中合作時間久了產生的男女之間的感覺，就類似於一對夫妻。這時候，如果一方跨越邊界，將性的因素混進其中，可能會導致兩種結果：
文：遲毓凱
在職場中遇到心儀的人，該試著談一場戀愛嗎？
如果一方跨越邊界，將性的因素混進其中，可能會導致兩種結果：一種結果是，彼此的感情更進一步，並逐漸發展為戀人；另一種結果是，一方的誤判，郎有情，妹無意， 甚至失去一個好的工作夥伴。
- 解惑大師：華生（JOHN BROADUS WATSON研究「行為主義 」心理學家）
- 最佳解方：理智選擇，趨利避害；別輕易開始，但開始了就不後悔。
上學的時候，我們都渴望譜一段青春戀曲，留下一段如梁山伯與祝英台一般的情感記憶。
畢業後進入職場，我們希望有一段刻骨銘心的愛戀，有人甚至渴望「霸道總裁愛上我」的豔遇。
職場戀情， 也叫辦公室戀情， 英文寫作workplace romance，直譯過來是「工作場所浪漫」， 指的是同一組織中兩個成員之間的親密關係。
美國職場調查資料表明，每年的職場戀情以千萬計，近一半（40％～47％）的職場人士經歷過職場戀情；被調查者也表示，職場戀情比過去更為普遍，「 千禧一代」的年輕人越來越認同職場戀情，且84％的人都希望與同事談戀愛。
既然職場戀情如此普遍，那麼，在職場中遇到心儀的人時，我們應不應該奮不顧身地投入一段感情中呢？
對此，心理學有哪些確切的研究和建議呢？
恐懼實驗與職場師生戀
心理學建議先不談，心理學界的職場戀情教訓倒是可以先說一說。
接下來，我要說的就是美國著名心理學家華生的故事。
當年，37歲就當選美國心理學會會長的華生，可謂心理學界的風雲人物。1910年至1919年的近10年間，在心理學家影響力排行榜上，華生高居榜首；在隨後的1920年至1929年，華生的影響力位居次席，居於榜首的是佛洛伊德。
華生當年在心理學界的地位之顯赫、影響之大、氣勢之強勁，可見一斑。
同時，華生還是一位年少英俊、充滿激情與魅力的心理學家。
多年後，有女粉絲還稱讚他：「華生是我見過的最英俊的心理學家！」無論在研究方面還是在愛情方面，華生都是特立獨行、光彩奪目的一個人。
但就是這樣一個人，卻在心理學研究的過程中因職場戀情出了事。
華生的研究主要源自對馮特及其它的心理學的不滿。
他認為，馮特、佛洛伊德等人天天搞的意識、無意識和潛意識，看不到也摸不著，很無聊，要想將心理學變成一門科學，必須拋開這些說不清道不明的研究對象，研究外顯的行為。
由此，華生撐起了行為主義的大旗，有眾多擁護者，年紀輕輕就成了和精神分析學派對抗的領軍人物。
當然，華生不只是說說而已，而是真的做了研究，來證明人的恐懼等一些心理表現不是種族的遺傳本能，也並不是源於佛洛伊德所說的童年經歷，而僅僅是一種養成的行為習慣。
為了證明這一點，他做了一項在心理學史上堪稱石破天驚的研究。
華生找來一個叫「小阿爾波特」的11個月大的孩子，然後為他呈現一隻小白鼠。
小阿爾波特不知所以，便要去摸它，這時「咣噹」一聲，華生在他後面敲了一下鐵棒，把他嚇哭了。
接著，華生又給小阿爾波特呈現小白鼠，他還想摸，華生又敲鐵棒，他又哭。就這樣，華生連續做了幾次。
後來，小阿爾波特一見小白鼠就哭；再後來，他不只看見小白鼠會哭，看見兔子、狗、毛大衣也會哭，甚至看見聖誕老人的白鬍子都哭。
華生通過這個充滿創意但並不人道的實驗，揭示了孩子的恐懼是學習得來的。
也就是說，人是環境的產物。
之後，華生用一段話闡明了人的可塑性：「給我一打健康的嬰兒，如果讓我在由我所控制的環境中培養他們，不論他們的前輩子的才能、愛好、傾向、能力、職業和種族情況如何，我保證能把其中任何一個人訓練成我選定的任何一種專家：醫生、律師、藝術家、富商，甚至乞丐和盜賊。」相對於佛洛伊德提出的帶有陰鬱色彩的童年決定論，華生的研究及言論雖然偏激，但無疑讓人眼前一亮，也給人們帶來無限希望。
因為從本質上講，華生的觀點是一種環境決定論：設置好環境，就可以教育人，並改造社會。
華生由此成為他所在的年代最偉大的心理學家，一點兒也不奇怪。
華生的這項恐懼實驗不僅嚇壞了小阿爾波特，也「嚇壞」了他的妻子。
因為在這項實驗期間，華生天天待在實驗室，結果和自己的實驗助手—一個名叫羅莎莉的漂亮女學生戀愛了，他的婚外情史也由此「東窗事發」。
羅莎莉是一個聰明伶俐且年輕的「白富美」， 出身世家，年輕貌美又有錢。
羅莎莉與華生，一個是單純而又出眾的女孩子，一個是英俊瀟灑且充滿激情的年輕教授，兩人因為實驗天天在一起，相處時間長了，互生情愫毫不奇怪。
華生在學問上揮灑自己激情的同時，未能守住感情的底線，之後和羅莎莉黏在了一起，兩人如膠似漆。
雖然當時華生已經是美國心理學會會長，事業正值上升期，激情滿懷的他有無限可能，但校方依然解雇了他。
華生從此離開了心理學界，只在心理學的江湖留下了一段傳奇。
後來，華生離了婚，因為他是主要過錯方，給了前妻好多錢。
好在羅莎莉確實是真心愛華生，即使他沒了工作，沒了錢，她還是和華生在一起了。
職場戀情愈來越多
男人的激情，可以激發研究靈感，也可以葬送職業前程。
在研究上，華生是偉大的思想家和前行者；在生活中，華生卻做出了錯誤的示範。
如果華生沒有發生那段不倫師生戀，又會怎樣？
歷史不容假設，但我認為，華生在理論上的偏激和冒進，與他在感情上的出軌和「釋放」，是他個人的一體兩面，其內在的邏輯結構是一致的，像華生這種「革命者」的事業和愛情往往都充滿激情而又離經叛道。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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