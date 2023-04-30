《20位心理學大師的人生必修課》：職場戀情可以談嗎？心理學建議先不要

文：遲毓凱

在職場中遇到心儀的人，該試著談一場戀愛嗎？

如果一方跨越邊界，將性的因素混進其中，可能會導致兩種結果：一種結果是，彼此的感情更進一步，並逐漸發展為戀人；另一種結果是，一方的誤判，郎有情，妹無意， 甚至失去一個好的工作夥伴。

解惑大師：華生（JOHN BROADUS WATSON研究「行為主義 」心理學家）

最佳解方：理智選擇，趨利避害；別輕易開始，但開始了就不後悔。

上學的時候，我們都渴望譜一段青春戀曲，留下一段如梁山伯與祝英台一般的情感記憶。

畢業後進入職場，我們希望有一段刻骨銘心的愛戀，有人甚至渴望「霸道總裁愛上我」的豔遇。

職場戀情， 也叫辦公室戀情， 英文寫作workplace romance，直譯過來是「工作場所浪漫」， 指的是同一組織中兩個成員之間的親密關係。

美國職場調查資料表明，每年的職場戀情以千萬計，近一半（40％～47％）的職場人士經歷過職場戀情；被調查者也表示，職場戀情比過去更為普遍，「 千禧一代」的年輕人越來越認同職場戀情，且84％的人都希望與同事談戀愛。

既然職場戀情如此普遍，那麼，在職場中遇到心儀的人時，我們應不應該奮不顧身地投入一段感情中呢？

對此，心理學有哪些確切的研究和建議呢？

恐懼實驗與職場師生戀

心理學建議先不談，心理學界的職場戀情教訓倒是可以先說一說。

接下來，我要說的就是美國著名心理學家華生的故事。

當年，37歲就當選美國心理學會會長的華生，可謂心理學界的風雲人物。1910年至1919年的近10年間，在心理學家影響力排行榜上，華生高居榜首；在隨後的1920年至1929年，華生的影響力位居次席，居於榜首的是佛洛伊德。

華生當年在心理學界的地位之顯赫、影響之大、氣勢之強勁，可見一斑。

同時，華生還是一位年少英俊、充滿激情與魅力的心理學家。

多年後，有女粉絲還稱讚他：「華生是我見過的最英俊的心理學家！」無論在研究方面還是在愛情方面，華生都是特立獨行、光彩奪目的一個人。

但就是這樣一個人，卻在心理學研究的過程中因職場戀情出了事。

華生的研究主要源自對馮特及其它的心理學的不滿。

他認為，馮特、佛洛伊德等人天天搞的意識、無意識和潛意識，看不到也摸不著，很無聊，要想將心理學變成一門科學，必須拋開這些說不清道不明的研究對象，研究外顯的行為。

由此，華生撐起了行為主義的大旗，有眾多擁護者，年紀輕輕就成了和精神分析學派對抗的領軍人物。

當然，華生不只是說說而已，而是真的做了研究，來證明人的恐懼等一些心理表現不是種族的遺傳本能，也並不是源於佛洛伊德所說的童年經歷，而僅僅是一種養成的行為習慣。

為了證明這一點，他做了一項在心理學史上堪稱石破天驚的研究。

華生找來一個叫「小阿爾波特」的11個月大的孩子，然後為他呈現一隻小白鼠。

小阿爾波特不知所以，便要去摸它，這時「咣噹」一聲，華生在他後面敲了一下鐵棒，把他嚇哭了。

接著，華生又給小阿爾波特呈現小白鼠，他還想摸，華生又敲鐵棒，他又哭。就這樣，華生連續做了幾次。

後來，小阿爾波特一見小白鼠就哭；再後來，他不只看見小白鼠會哭，看見兔子、狗、毛大衣也會哭，甚至看見聖誕老人的白鬍子都哭。

華生通過這個充滿創意但並不人道的實驗，揭示了孩子的恐懼是學習得來的。

也就是說，人是環境的產物。

之後，華生用一段話闡明了人的可塑性：「給我一打健康的嬰兒，如果讓我在由我所控制的環境中培養他們，不論他們的前輩子的才能、愛好、傾向、能力、職業和種族情況如何，我保證能把其中任何一個人訓練成我選定的任何一種專家：醫生、律師、藝術家、富商，甚至乞丐和盜賊。」相對於佛洛伊德提出的帶有陰鬱色彩的童年決定論，華生的研究及言論雖然偏激，但無疑讓人眼前一亮，也給人們帶來無限希望。

因為從本質上講，華生的觀點是一種環境決定論：設置好環境，就可以教育人，並改造社會。

華生由此成為他所在的年代最偉大的心理學家，一點兒也不奇怪。

華生的這項恐懼實驗不僅嚇壞了小阿爾波特，也「嚇壞」了他的妻子。

因為在這項實驗期間，華生天天待在實驗室，結果和自己的實驗助手—一個名叫羅莎莉的漂亮女學生戀愛了，他的婚外情史也由此「東窗事發」。

羅莎莉是一個聰明伶俐且年輕的「白富美」， 出身世家，年輕貌美又有錢。

羅莎莉與華生，一個是單純而又出眾的女孩子，一個是英俊瀟灑且充滿激情的年輕教授，兩人因為實驗天天在一起，相處時間長了，互生情愫毫不奇怪。

華生在學問上揮灑自己激情的同時，未能守住感情的底線，之後和羅莎莉黏在了一起，兩人如膠似漆。

雖然當時華生已經是美國心理學會會長，事業正值上升期，激情滿懷的他有無限可能，但校方依然解雇了他。

華生從此離開了心理學界，只在心理學的江湖留下了一段傳奇。

後來，華生離了婚，因為他是主要過錯方，給了前妻好多錢。

好在羅莎莉確實是真心愛華生，即使他沒了工作，沒了錢，她還是和華生在一起了。

職場戀情愈來越多

男人的激情，可以激發研究靈感，也可以葬送職業前程。

在研究上，華生是偉大的思想家和前行者；在生活中，華生卻做出了錯誤的示範。

如果華生沒有發生那段不倫師生戀，又會怎樣？

歷史不容假設，但我認為，華生在理論上的偏激和冒進，與他在感情上的出軌和「釋放」，是他個人的一體兩面，其內在的邏輯結構是一致的，像華生這種「革命者」的事業和愛情往往都充滿激情而又離經叛道。