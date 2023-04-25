2023/04/25,
醫療

《如果活到80歲》：如何挑選好醫師，可說是跨越80歲屏障的最主要關鍵

《如果活到80歲》：如何挑選好醫師，可說是跨越80歲屏障的最主要關鍵
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

大家應該選什麼樣的醫師比較好呢？最簡單的判斷方法就是試著和醫師討論用藥問題。如果醫師完全不理會你的感受，依然堅持「這藥很好，繼續服用就對了」，或是反過來勸你「如果不想死的話，就必須持續用藥」。大家還是遠離那間醫院比較好。

文：和田秀樹

一招問出醫師是否認真診療

如何挑選好醫師、能否和醫師有良好的互動，可說是跨越八十歲屏障的最主要關鍵。

那麼，大家應該選什麼樣的醫師比較好呢？最簡單的判斷方法就是試著和醫師討論用藥問題。

基本上，用藥的目的是讓身體變好；如果吃了藥，身體反而變差，此藥就是不好的藥。如果減少藥量能讓身體變好，那麼，減少服藥就是正確做法。

此時，如果醫師完全不理會你的感受，依然堅持「這藥很好，繼續服用就對了」，或是反過來勸你「如果不想死的話，就必須持續用藥」。大家還是遠離那間醫院比較好。

而在患者這方，也必須坦誠以對，將真實情況告知醫師，不能只是按照醫囑乖乖服藥，卻不給予任何回饋，或是擅自減少藥量。例如，「吃了這種藥之後，身體感覺特別疲累」或是「頭總是暈暈的」，確實告知用藥後的感覺。

如果對方是個做事認真的醫師，聽到你這樣說之後，應該就會積極回應。

例如，「是嗎？可能那種藥不適合你」、「那就換別種藥試試吧！」或是「那就減少藥量看看吧」。能這樣回覆你的醫師就是好醫師。

面對不願聆聽、單方面要求病患「持續服藥」的醫師，大家不妨試著這樣提問：「那麼，目前是否有數據證明，持續吃這種藥，就能活得更久呢？」

天底下應該不存在那樣的數據。如果對方仍堅持己見，並表示「動物實驗有這樣的成果」或是「海外有這樣的論文發表」，那就接著這麼問：「（日本）國內曾做過大規模的比較調查嗎？」

基本上，日本和歐美的飲食生活、體質都不相同，且日本人要比歐美人更加長壽，兩者明明無法相提並論，卻拿動物實驗或是國外數據出來說嘴。堅持這種說法的醫師，就等於是在宣告「我根本不了解這類病症的臨床治療」，講得再直接一點，這樣的醫師並沒有認真診療患者。

如果你的醫師在面對上述提問時，突然變得結結巴巴，或是立刻目露凶光，企圖阻止你發問——請千萬不要把寶貴的身體交給對方，反則你的晚年將注定搭上一台通往地獄的巴士。

書籍介紹

本文摘錄自《如果活到80歲：隨心所欲，不留遺憾！日本精神科權威的幸齡樂活提案》，方言文化出版

作者：和田秀樹
譯者：羅淑慧

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本書作者和田秀樹是日本精神科權威，亦是臨床經驗超過35年的熟齡精神醫學專家。

《如果活到80歲》是和田醫師出版於2022年3月的暢銷力作，上市當日便空降日本亞馬遜總榜冠軍，年底已加印25刷，成為該年度最多人讀過的書，銷量至今已突破60萬冊。

何以如此？若從感性面來看，這其實是一封寫給全日本高達810萬人的「團塊世代」，最深情的情書。

所謂團塊世代，係指生於1947～1949年二戰末，「戰後嬰兒潮」第一代。之所以用「團塊」來比喻這個世代，是因為當時人們為了改善生活，緊密地聚在一起，默默地辛勤勞動，支撐起日本社會和經濟。

自2007年起，全日本的團塊世代相繼退休。然而，在社會發展與公共衛生的進步之下，長壽已成常態；退休後的團塊世代，幾乎是從離開公司的那一刻，便在晚年生活、年金、醫療保險等方面，面臨嚴峻挑戰。

和田醫師指出：「過去，80歲給人的印象是『人生的終點』。但在人生百年的時代裡，真正的終點卻是在遙遠的20年之後。」

儘管活到100歲已不是稀奇之事，但人們的平均健康壽命，卻離百歲還有段距離：男性72歲；女性75歲。這是因為年過80之後，大部分人不是臥床不起，就是需要長期照護。有的老人家甚至遭到家人虐待，或是陷入連自己是誰都不知道的癡呆狀態。

當長壽已成常態，任何人都需要以全新的方式迎接百歲時代。若你本身已屆四十不惑，此書正是你提前準備幸齡樂活的最佳提案；如果家中奉養年邁雙親，本書便是最符合現實的新世代孝道。

《如果活到80歲》_立體書封300dpi
Photo Credit: 方言文化

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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