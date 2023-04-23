《我們的知與不知》：歷史是從蘇美開始，而文學也隨之開始
我們想讓你知道的是
作者在書中分別以涵蓋人類「知識」的三大領域——關於空間的知識（物理學、宇宙學）、時間的知識（人類史、考古學），以及關於人類自身的知識（神經科學、認知科學）回答上述問題，帶領讀者瞭解人類知識累積與擴張的歷程，目前的知識版圖以及邊界何在，以及邊界以外的未知領域位在何處。
文：安東尼．克里佛德．格雷林（A. C. Grayling）
歷史——從那時開始至今的信史時期——因此是從蘇美開始，而文學也隨之開始。《吉爾伽美什史詩》對它所處時代以及其後時代的意義，就如荷馬之於希臘人的意義，也如《聖經》之於西羅馬帝國滅亡至文藝復興預示近代開始的那一千年的意義。換言之，就是一個文明自我設想的核心部分，是來自故事、文獻或者「那本書」。
在蘇美語中，「吉爾伽美什」這名字被稱為「比爾伽美什」（Bilgamesh），是描寫某個烏魯克王的一組詩集的主人翁，年代大約為西元前2100年。在接下的幾個世紀裡，這些詩篇以阿卡德語合併修飾，成為各種版本的《吉爾伽美什史詩》，後來靠著在美索不達米亞臺形遺址出土的眾多黏土板和碎片，重新出土並拼湊回原狀。目前為止，該史詩的最佳版本是在尼尼微的亞述國王「亞述巴尼拔」圖書館發現的，年代定為西元前七世紀。我將在附錄二中描述這篇史詩。
後來的神話與故事有太多主題都包含在吉爾伽美什的故事中，以至於可以用一整本書來撰寫這些主題，從杜卡利翁、挪亞到每個傳說中的英雄和巨人殺手，到泰山和毛克利（Mowgli）這類野性主角，又偏到噴火怪獸、殭屍這一系，還有拜訪地底世界或過往去尋找知識，對於夢的心理狀態和性的力量之影射，把吉爾伽美什和恩奇杜（Enkidu）之間友情的主題，連結到阿基里斯和帕特羅克洛斯（Patroclus）、約拿單（Jonathan）與大衛、尼索斯（Nisus）和歐律阿羅斯（Euryalus）——諸如此類，豐富到不計其數。
《吉爾伽美什史詩》是文學的泉源，甚至連技法都能在後來的作品中辨識出來。猜測以下觀點挺有趣的：這篇史詩從非常早先時期就是以書寫文本的形式存在，這就有別於荷馬史詩；後者的風格和架構，在使用需要熟記的成語以及需要即興創作的重複中，體現了其口語起源。
在《吉爾伽美什史詩》的例子中，重複似乎是為了不一樣的目的；舉例來說，在前往胡姆巴巴（Humbaba）森林的旅程中，每一天行進和停下來休息吃飯的篇幅，會在吉爾伽美什的每一個夢境前重複，而且用詞都一樣，但這似乎是要為讀者（而且當文字朗讀出來時，無疑還有更多聽眾）提供一種旅行多麼漫長艱鉅的感覺。在文章的其他部分，其敘事和描繪都沒有荷馬那種口頭朗誦的特色。
有太多是依靠猜測；但毫無疑問的是，《吉爾伽美什史詩》各主題意義深遠的本質，以及它為湧現這史詩之文明的精緻成熟度所提出的證據。
將這些和蘇美與阿卡德世界高超的藝術與建築、進步的經濟，以及在背後支撐的技術與農業結合起來，便會覺得人們直到如此晚近以前都還不知道這幾個上千年的高水準歷史，實在是滿不可思議的。
這些被重拾回來的千年裡還有另一份驚人的文件，就是《漢摩拉比法典》（Code of Hammurabi）。如果問大眾想起遙遠過往時最普遍想起哪個名字，就是這個於西元前18世紀在位的巴比倫王的大名。在這個接續阿卡德帝國的王朝中，他是第六位也是最偉大的國王。他將埃蘭的領土和拉爾薩、馬里（Mari）、埃什南納（Eshunna）等城納入巴比倫的控制之下，並讓美索不達米亞北部的亞述成為朝貢國。
他之所以出名是因為他的《法典》。這不是史上最早頒布的法典——蘇美人有一套關於犯罪造成損失的賠償清冊——漢摩拉比的創新，在於下令違法者除了賠償外還要接受懲罰。他把法條刻在石碑上，並豎立在每個人都能讀到（或者讓人讀給他們）的公共廣場上。日後征服巴比倫的埃蘭人把石碑當作戰利品帶回首都蘇薩（Susa），1901年法國考古學家就是在該地發現石碑的。現在它存放於巴黎羅浮宮。它的一些基本原則概述會放在附錄三。
《漢摩拉比法典》出於好幾個理由都算得上是指點迷津的讀物，特別是打開了一扇窗，讓人看見西元前兩千紀前半的巴比倫生活。當文獻結合考古學家出土的物質文化，就能明顯看出巴比倫王朝是亞摩利人（Amorite）成立的；亞摩利人是游牧人，可能是在西元前三千紀期間從黎凡特進入阿卡德帝國，並定居在美索不達米亞中部地區。
他們的巴比倫小鎮剛開始並不起眼，而該城在那些生產《漢摩拉比法典》的王朝底下的盛世也很短暫，因為到了西元前兩千紀中期，它就被來自安那托利亞的西臺人征服，接著又被來自今日伊朗的札格羅斯山脈加喜特人（Kassites）所征服。《聖經》中的巴比倫比這晚上許多，說起來是一千年以後；到那時候它已是新巴比倫（有時稱作迦勒底〔Chaldean〕）的首都，年代為西元前七世紀晚期，有著它最出名的國王，於西元前857年摧毀耶路撒冷並將以色列人領袖擄走的尼布甲尼撒二世。
到了西元前六世紀，我們就處在19世紀有所發現之前已非常熟悉的歷史範圍內。完整的肥沃月彎記述，包括從西元前三千紀尾聲開始的埃及王朝，根據傳說，美尼斯（Menes）將上下埃及王國合併，成為統一埃及的第一位王。從這一刻開始的埃及歷史，就其物質文化和組織而言都是很傑出的歷史；和美索不達米亞相比，它的不同之處在於處在一條沿著尼羅河的狹窄帶狀上，而在歷史上要過了很久之後，才會結束和美索不達米亞及安那托利亞的分隔狀態；這讓它比較不是個文化交流點，因此沒那麼容易受到那股讓蘇美、阿卡德和後來的文明中心一個個興起的變化影響。
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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