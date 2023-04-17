印尼證實擬定35萬人撤僑計畫，我外交部批中國威脅引週邊國家不安
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對於近日印尼媒體報導該國政府正為在台灣的35萬印尼人擬定緊急應變計畫，我國外交部回應稱，保護在台公民是各國駐台代表機構重要工作之一，會持續與各國駐台代表機構保持密切聯繫。外交部批評，中國近來肆意升高對台軍事威脅，已造成區域的不穩定。
（中央社）印尼外交部公民保護局主任努格拉哈日前向媒體表示，印尼政府正為在台灣的35萬印尼人擬定一項緊急應變計畫，其中包括如何從台灣及周邊國家撤離印尼公民，以及預測台灣未來的可能情況。
印尼「羅盤報」（Kompas）日前報導，印尼外交部公民保護局主任努格拉哈（Judha Nugraha）14日表示，政府正持續監測台灣的發展，並說：「為了預測各種可能性，已經與駐台北印尼經濟貿易代表處合作，準備好一個緊急應變計畫。」
報導稱，印尼十分關注台海穩定，因為目前有35萬印尼公民在台灣生活，主要是在工廠和漁船上的移工，這也是準備緊急應變計畫的主要原因。
另外，報導也指出，至少有50萬名印尼公民旅居東亞各國，除了台灣還有香港、日本和南韓，因此若台灣及周邊地區爆發戰爭，撤離工作將會非常複雜。
報導稱，2022年從烏克蘭撤離1000名印尼人大約耗費1個月，而烏克蘭撤離印尼公民有很多選擇，但台灣是個海島，唯一的交通是透過海運或空運，但在中國各項軍演中，卻總是演練如何包圍台灣，並切斷進出台灣的海空交通。
過去兩週，印尼媒體相當關注台海情勢升高。「羅盤報」這篇報導也簡述台海最近情勢，並稱「台灣周邊的地緣政治狀況並未緩解，中國多次舉行軍演，其中包括演練對台灣的包圍。同時菲律賓及美國11日至28日則在台灣南方舉行年度『肩並肩』（Balikatan）軍演。」
報導也引述了東協跨政府人權委員會（ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights，AICHR）印尼代表余雲（Yuyun Wahyuningrum）指出，撤離該國公民是政府的責任，東協成員國的政府對是否撤離公民有自己的評估，像是緬甸目前尚未發生大規模的撤離，不像俄烏戰爭或中國爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時有撤離計畫。
余雲指出，東協會繼續努力保護移工，目前正準備兩分有關保護移工的宣言，第一是有關在爆發危機時保護移工，第二是保護漁工。
東協跨政府人權委員會已討論相關宣言，並希望提交到5月舉行的東協峰會上。余雲認為，有必要定義宣言中所提到的危機，像是「台灣情況能否被視為危機？」這問題必須被回答，這樣才能做好保護移工的工作。
另外，報導也指出，台灣周圍的水域和空域對印尼的經濟也相當重要，若戰爭發生，大約830億美元的出口也可能被迫中斷。2021年印尼在該區域的出口值相當於印尼GDP的7%，
報導稱，除東南亞外，印尼出口的中間港口位於中國和韓國，若台灣周邊發生戰爭或情勢升溫，很多直接和間接出口貨物將很難運輸。
我外交部：持續與各國駐台代表處保持聯繫
（中央社）媒體報導印尼政府正在為在台僑民擬定緊急應變計畫，外交部今天表示，中國肆意升高對台軍事威脅，已引起印尼、菲律賓等國高度關切，包括在台僑民是否受到中國武力威脅，並思考具體保護僑民的措施。
媒體報導印尼政府正為在台灣的35萬印尼人擬定緊急應變計畫，外交部發布新聞稿指出， 中國近來肆意升高對台軍事威脅，嚴重危害台海及區域安全與和平穩定，已引起印尼及菲律賓等周邊國家高度關切。
外交部表示，近日中國駐菲大使黃溪連指菲律賓與美國強化安全合作是「干涉」台海局勢，將危及在台15萬菲籍移工，這種威脅已達明目張膽地步，是文明世界所無法容忍的言行。
外交部指出，保護在台公民是各國駐台代表機構重要工作之一，外交部持續與各國駐台代表機構保持密切聯繫，就區域情勢交換意見，並適時提供各國為保護在台公民所需的必要協助。
外交部表示，對於中國駐菲大使以在台菲籍移工安全為由，要脅菲國政府，操作台灣議題，製造恐慌，並企圖掩蓋中國破壞區域和平穩定事實的不當發言，外交部予以嚴正駁斥，並肯定印尼及菲律賓政府對在台印尼及菲籍移工的重視，以及為推動區域和平穩定的各項具體作為。
外交部強調，台灣樂願與印尼及菲律賓等國持續就在台公民保護及其他雙邊合作議題進行討論，深化彼此友好關係，共同維護印太地區的自由開放及和平繁榮。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
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近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
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