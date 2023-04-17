台義關係再深化：台北－米蘭直航後，我國將設立第二個義大利代表處「駐米蘭台北辦事處」
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駐米蘭台北辦事處成立後，將是我國在義大利第二個代表處，我國目前在羅馬設有駐義大利代表處。今年同時是義大利關鍵的一年，義大利政府必須在年底前決定是否與中國續簽一帶一路倡議備忘錄，總理梅洛尼選前曾表示如果她當選將限制中國在義大利與歐洲的擴張。
台灣與義大利外交關係再深化，外交部今（17）日表示，鑒於台義在經貿、文化、教育、科技及旅遊等領域合作交流不斷深化，我國將在義大利北部大城米蘭設立「駐米蘭台北辦事處」，以增進雙邊實質關係，目前正在進行各項籌備作業。
駐米蘭台北辦事處成立後，將是我國在義大利第二個代表處，我國目前在羅馬設有駐義大利代表處，駐義大利大使為前國際合作及經濟事務司司長蔡允中。
外交部表示，全球主要國家多在米蘭設有總領事館，我國外貿協會在米蘭設有貿易中心推廣台灣商品，半導體廠商環球晶圓等台商在米蘭及其鄰近城市亦設有營運據點；尤其長榮航空去（2022）年10月25日開啟台北-米蘭航線，我國設立「駐米蘭台北辦事處」可因應直航帶來的強勁商旅需求，有助促進台義經貿交流的加乘效果。
外交部表示，「駐米蘭台北辦事處」將提供義北8個大區的商務、觀光、僑務、領務及海外國人急難救助服務，也將與我國駐義大利代表處密切配合，全方位增進台義各層面的實質關係，並為國人及旅義僑胞提供更優質的服務。
台灣與義大利的關係
義大利女總理梅洛尼（Giorgia Meloni）去年上任，選前曾表示她所領導的政黨與台灣「因誠摯友誼互相連結」，承諾上任後將推動更多義台雙邊合作。而去年年底，民進黨立委王定宇發起立法院「台灣與義大利國會議員友好協會」，以促進台灣與義大利國會、各級政府單位的聯繫交誼，提升雙邊關係。
義大利《蟻報》（formiche）11日報導，梅洛尼所屬的義大利兄弟黨成員組成義大利代表團，原訂上週訪台，但行程突然遭延後。報導指出，這是與義大利外交部會談後做出的決定，考量「國際緊張局勢和中國與台灣之間的摩擦局勢」，避免在嚴重時期訪台。應是針對4月5日至7日中共在台灣附近的軍事演習。
網路媒體「decode 39」指出，義大利代表團訪台行程原可彰顯梅洛尼在關鍵時刻對中國和台灣的大西洋主義立場。報導指出，義大利政府正對中國影響加強防禦，並在包括台灣在內的重要議題上與美國保持一致。於此同時，義大利外交部次長特里波迪（Maria Tripodi）仍按照原定行程訪中，為參加在海南省舉辦的中國國際消費品博覽會。
今年對義大利來說是關鍵的一年，義大利政府必須在年底前決定是否與中國續簽一帶一路倡議備忘錄，這項備忘錄以5年為限，如果雙方不採取任何動作，就會自動在2024年3月延續。梅洛尼選前曾表示如果她當選將限制中國在義大利與歐洲的擴張，但義大利政壇仍有人擔心未續簽恐造成中國的嚴厲回擊，中國此前已對澳洲（澳洲政府取消維多利亞州與中國簽定的一帶一路協議）、立陶宛（因台灣議題）採取強硬措施。
針對義大利訪團行程延後，外交部表示，義大利國會在國際疫情和緩後重新恢復國際交流，義大利眾議院議員原訂上週組團訪台深化交流，惟因近日亞太地區情勢發展而酌延後訪期，外交部持續與訪團協調適當訪台時機，並將適時對外說明。
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核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/