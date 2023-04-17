2023/04/17,
政治

台義關係再深化：台北－米蘭直航後，我國將設立第二個義大利代表處「駐米蘭台北辦事處」

台義關係再深化：台北－米蘭直航後，我國將設立第二個義大利代表處「駐米蘭台北辦事處」
米蘭大教堂。Photo Credit: Shutterstock

我們想讓你知道的是

駐米蘭台北辦事處成立後，將是我國在義大利第二個代表處，我國目前在羅馬設有駐義大利代表處。今年同時是義大利關鍵的一年，義大利政府必須在年底前決定是否與中國續簽一帶一路倡議備忘錄，總理梅洛尼選前曾表示如果她當選將限制中國在義大利與歐洲的擴張。

台灣與義大利外交關係再深化，外交部今（17）日表示，鑒於台義在經貿、文化、教育、科技及旅遊等領域合作交流不斷深化，我國將在義大利北部大城米蘭設立「駐米蘭台北辦事處」，以增進雙邊實質關係，目前正在進行各項籌備作業。

駐米蘭台北辦事處成立後，將是我國在義大利第二個代表處，我國目前在羅馬設有駐義大利代表處，駐義大利大使為前國際合作及經濟事務司司長蔡允中。

外交部表示，全球主要國家多在米蘭設有總領事館，我國外貿協會在米蘭設有貿易中心推廣台灣商品，半導體廠商環球晶圓等台商在米蘭及其鄰近城市亦設有營運據點；尤其長榮航空去（2022）年10月25日開啟台北-米蘭航線，我國設立「駐米蘭台北辦事處」可因應直航帶來的強勁商旅需求，有助促進台義經貿交流的加乘效果。

長榮首航米蘭 李新穎贈百年名店麵包相迎
Photo Credit: 中央社
長榮航空去年10月25日開通台北–米蘭直飛航線，時任駐義大利台北辦事處代表李新穎（中）、米蘭機場公司副總經理杜西（Andrea Tucci 右）親自接機，並贈送3公斤當地知名百年老店水果麵包給隨首航班機前來的長榮航空總經理孫嘉明（左）。

外交部表示，「駐米蘭台北辦事處」將提供義北8個大區的商務、觀光、僑務、領務及海外國人急難救助服務，也將與我國駐義大利代表處密切配合，全方位增進台義各層面的實質關係，並為國人及旅義僑胞提供更優質的服務。

台灣與義大利的關係

義大利女總理梅洛尼（Giorgia Meloni）去年上任，選前曾表示她所領導的政黨與台灣「因誠摯友誼互相連結」，承諾上任後將推動更多義台雙邊合作。而去年年底，民進黨立委王定宇發起立法院「台灣與義大利國會議員友好協會」，以促進台灣與義大利國會、各級政府單位的聯繫交誼，提升雙邊關係。

義大利《蟻報》（formiche）11日報導，梅洛尼所屬的義大利兄弟黨成員組成義大利代表團，原訂上週訪台，但行程突然遭延後。報導指出，這是與義大利外交部會談後做出的決定，考量「國際緊張局勢和中國與台灣之間的摩擦局勢」，避免在嚴重時期訪台。應是針對4月5日至7日中共在台灣附近的軍事演習。

網路媒體「decode 39」指出，義大利代表團訪台行程原可彰顯梅洛尼在關鍵時刻對中國和台灣的大西洋主義立場。報導指出，義大利政府正對中國影響加強防禦，並在包括台灣在內的重要議題上與美國保持一致。於此同時，義大利外交部次長特里波迪（Maria Tripodi）仍按照原定行程訪中，為參加在海南省舉辦的中國國際消費品博覽會。

今年對義大利來說是關鍵的一年，義大利政府必須在年底前決定是否與中國續簽一帶一路倡議備忘錄，這項備忘錄以5年為限，如果雙方不採取任何動作，就會自動在2024年3月延續。梅洛尼選前曾表示如果她當選將限制中國在義大利與歐洲的擴張，但義大利政壇仍有人擔心未續簽恐造成中國的嚴厲回擊，中國此前已對澳洲（澳洲政府取消維多利亞州與中國簽定的一帶一路協議）、立陶宛（因台灣議題）採取強硬措施。

針對義大利訪團行程延後，外交部表示，義大利國會在國際疫情和緩後重新恢復國際交流，義大利眾議院議員原訂上週組團訪台深化交流，惟因近日亞太地區情勢發展而酌延後訪期，外交部持續與訪團協調適當訪台時機，並將適時對外說明。

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核稿編輯：翁世航


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