北科大胡石政獲國家產學大師獎：晶圓製程污染控制權威，研究無塵室30年對國內半導體產業貢獻卓著
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這10年來，胡石政光是為北科大帶進的產學合作收入、技轉及專利衍生金等，金額就高達2億元，其中，他和台積電合作的晶圓微小污染控制解決方案，改善了傳統晶圓載具的缺點、提升產品良率，不僅獲得英特爾、美光採用，還推進到台積電在亞利桑那州的新廠。
台北科技大學講座教授胡石政今（17）日獲頒教育部國家產學大師獎，他投入潔淨室與高科技廠房設施研究長達30多年，期間與30家廠商建立產學合作技術聯盟，北科大指出，他是國內外晶圓製程污染控制的權威，因為對提升國內半導體產業競爭力貢獻卓著，因而得獎。
北科大指出，台灣的半導體設備多半仰賴國外進口，但進口設備很難確切符合實際製程需求，他領導北科大團隊在潔淨控制領域上不斷精進研發，就近協助台灣當地廠商設備及服務。
這10年來，胡石政光是為北科大帶進的產學合作收入、技轉及專利衍生金等，金額就高達2億元，其中最成功的產學合作案，是他和台積電合作的晶圓微小污染控制解決方案，這項專利改善了傳統晶圓載具的缺點、提升產品良率，不僅獲得英特爾、美光採用，還推進到台積電在亞利桑那州的新廠。
文章發表的多，在相關領域不怕吃虧
事實上，胡石政也可說是北科大的校友，他在15歲隨父親從台中北上，就讀北科大的前身台北工專的機械工程。後來他讀出興趣，到美國奧本大學取得機械工程碩士，回台後在工研院擔任研究員，90年代台灣半導體產業起飛時，他就於工研院投入潔淨室設計及半導體製程服務，後來胡石政前往英國利物浦大學攻讀博士，1998年回到北科大任教於能源與冷凍空調工程系。
胡石政在升上教授以後，認為「工科應該經世濟民，為什麼不把研究的點子接到市場去？」 因此投入專利開發，為企業研發並提供服務。但他也坦言自己吃過虧，曾有一家美國500大公司找律師跟他談，想盡辦法規避他的專利、要自行商品化，現在他學會鞏固專利，「專利寫得很清楚，文章發表得很多，只要在相關設備領域，一定會找到我的名字。」
產學合作需要時間磨練
北科大能源系教授施陽正與胡石政相識超過30年，他認為產學合作的成功，需要時間的磨練，而胡石政從在工研院開始，就專注於無塵室、半導體領域，一方面勤跑園區了解廠商需求，另一方面是在專業領域的耕耘吸引優秀學生、形成強大的研發團隊。
胡石政多年間指導的140多名碩博士生之中，有上百位進入高科技業擔任廠務工程師，且不只北科大學生，胡石政在校外也定期舉辦潔淨室技術短期訓練課程超過10年，培育超過2500名學員。
目前胡石政正在開發可再生利用的化學濾網，希望再生百次以上仍能擁有同樣效能，這項技術將能大幅減少廢棄物、降低碳排放。同時，也希望先前已經得到專利的微粒及氣流大面積可視化技術 ，可以發揮更大的應用價值。
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核稿編輯：翁世航
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！