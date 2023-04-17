北科大胡石政獲國家產學大師獎：晶圓製程污染控制權威，研究無塵室30年對國內半導體產業貢獻卓著

台北科技大學講座教授胡石政今（17）日獲頒教育部國家產學大師獎，他投入潔淨室與高科技廠房設施研究長達30多年，期間與30家廠商建立產學合作技術聯盟，北科大指出，他是國內外晶圓製程污染控制的權威，因為對提升國內半導體產業競爭力貢獻卓著，因而得獎。

北科大指出，台灣的半導體設備多半仰賴國外進口，但進口設備很難確切符合實際製程需求，他領導北科大團隊在潔淨控制領域上不斷精進研發，就近協助台灣當地廠商設備及服務。

這10年來，胡石政光是為北科大帶進的產學合作收入、技轉及專利衍生金等，金額就高達2億元，其中最成功的產學合作案，是他和台積電合作的晶圓微小污染控制解決方案，這項專利改善了傳統晶圓載具的缺點、提升產品良率，不僅獲得英特爾、美光採用，還推進到台積電在亞利桑那州的新廠。

Photo Credit：北科大 北科大講座教授胡石政（前排左三）與研究團隊合影。

文章發表的多，在相關領域不怕吃虧

事實上，胡石政也可說是北科大的校友，他在15歲隨父親從台中北上，就讀北科大的前身台北工專的機械工程。後來他讀出興趣，到美國奧本大學取得機械工程碩士，回台後在工研院擔任研究員，90年代台灣半導體產業起飛時，他就於工研院投入潔淨室設計及半導體製程服務，後來胡石政前往英國利物浦大學攻讀博士，1998年回到北科大任教於能源與冷凍空調工程系。

胡石政在升上教授以後，認為「工科應該經世濟民，為什麼不把研究的點子接到市場去？」 因此投入專利開發，為企業研發並提供服務。但他也坦言自己吃過虧，曾有一家美國500大公司找律師跟他談，想盡辦法規避他的專利、要自行商品化，現在他學會鞏固專利，「專利寫得很清楚，文章發表得很多，只要在相關設備領域，一定會找到我的名字。」

產學合作需要時間磨練

北科大能源系教授施陽正與胡石政相識超過30年，他認為產學合作的成功，需要時間的磨練，而胡石政從在工研院開始，就專注於無塵室、半導體領域，一方面勤跑園區了解廠商需求，另一方面是在專業領域的耕耘吸引優秀學生、形成強大的研發團隊。

胡石政多年間指導的140多名碩博士生之中，有上百位進入高科技業擔任廠務工程師，且不只北科大學生，胡石政在校外也定期舉辦潔淨室技術短期訓練課程超過10年，培育超過2500名學員。

目前胡石政正在開發可再生利用的化學濾網，希望再生百次以上仍能擁有同樣效能，這項技術將能大幅減少廢棄物、降低碳排放。同時，也希望先前已經得到專利的微粒及氣流大面積可視化技術 ，可以發揮更大的應用價值。

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核稿編輯：翁世航