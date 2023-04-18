八張圖看世界核能產業報告：數據駁斥核能復興，核電成本增加36%
我們想讓你知道的是
正在興建中的核能反應爐至少有一半遭遇延宕，2021年初計畫併網的16座反應爐，僅有6座如期完成；而在小型模組化反應爐（SMR）的部分，過去數年並沒有取得重大進展，且有證據表明SMR可能面臨重大經濟挑戰。
日前綠色公民行動聯盟（綠盟）公布了《2022年世界核能產業現況報告》摘要的中文版，並邀請學者針對報告提出觀察評析。這份國際報告藉由分析全球核能產業長期發展的實際數據，指出全球核電已過高峰，發電佔比逐年下降，再生能源大幅成長已超越核電。
當中綠盟特別選出六張報告原文中關鍵圖表，與彙整製作兩張表格，讓讀者一目了然世界的能源趨勢。
全球核能發展持續衰退：數據駁斥全球核能復興，呈現最新的全球能源趨勢
《2022世界核能產業現況報告》全面概述核電廠數據，包括有關反應爐運轉、發電和興建的數據。並提供有關核電、風電和太陽能裝置容量與發電量的比較數據。
在《2022年世界核能產業現況報告》指出，2021年核能全球總發電量僅佔9.8%，這是40年來的新低點，也是首次低於10%。核電全球總發電量的比例在1996年達到高峰17.5%後便一路持續下降。
2021年核電發電量雖然增加3.9%，不過仍然略低於2019年的水平，在扣除中國核電成長後的全球核電發電量僅增加2.8%，約當於2017年的水平。
2021年核能全球反應爐裝置容量僅有364GW，相比於2018年的裝置容量396.5GW的高峰，減少32GW，與2020年相比減少0.4GW。
2021年風力發電和太陽光電在全球總發電量的佔比達10.2%，它們所提供的全球電力首次超過10%，並超過核電的貢獻，非水力發電較核電高出30.6%，此一差距正擴大。
2021年全球風力發電量增加266TWh，成長率為17.0%（2020年時為11.9%）。太陽光電發電量增加187TWh，成長率為22.3%（2020年為20.9%）。而核電發電量100TWh，成長率則為3.9%（於2020年下跌4%）。
2021年風力及太陽光電全球發電量合計為 2894TWh（風電：1862TWh、光電：1032TWh）。全球目前都大力發展風力及太陽能為主的再生能源，在趨勢上呈現大幅成長。
截至2022年7月1日止，全球共有33個國家或地區運轉共411座反應爐，相較《2021年世界核能產業現況報告》的統計減少4座，與2002年高峰的438座，減少了27座。
在2022年中，全球共有53座反應爐正在興建中，遠低於1979年的興建高峰234座、也與近十年內的高峰2013年少了16座，其中甚至有5座機組興建計畫後續遭到放棄。
過去的20年，全球共關閉105座機組和啟用98座機組，關閉的反應爐越來越多。
2021年全球正在興建的53座反應爐，自動工起計算的平均工期為6.8年。在15個國家中至少有10個國家，興建中的所有反應爐都經歷為期一年的延宕。
正在興建中的反應爐至少有一半（26座）遭遇延宕，其中14座的延誤次數增加，另有2座則於過去1年中首次出現延誤。
在《2020年世界核能產業現況報告》指出，共有19座反應爐擬於2021年啟動，2021年初時，仍有16座反應爐擬於當年度併網，不過其中僅有6座如期完成，而其他10座反應爐啟動時間則至少延遲到2022年。
全球能源經濟學：全球核電式微，不應以核電迷思排擠再生能源
自《2021年世界核能產業現況報告》發布以來，該年度的氣候變遷、能源安全、核電，乃至於再生能源皆深具意義，氣候變遷成為重大政治議程，而在2021年下半年能源危機已醞釀形成。顯然，烏克蘭事件已於2022年主導相關事件發展，這些事件大幅影響短期和中期能源政策的決策。
美國拉扎德銀行所作的均化能源成本（Levelized Cost of Energy）分析顯示，公用事業規模的太陽光電成本在2009年至2021年間下降了90%，風力發電成本則下降72%，但是新的核電成本卻增加36%。且差距仍持續擴大。
國際再生能源總署預估，風力發電的均化能源成本自2020年至2021年間下降15%，太陽光電則是下降13%。國際再生能源總署並算出全球現有800 GW燃煤電廠之營運成本，高於新的公用事業規模太陽光伏發電與新的陸域風電。
若要邁向淨零，各項淨零路徑研究均顯示風力與光電才是主要的貢獻者，在2050年時合計占比均要達到70%以上，相較之下核電僅佔8%。且國際能源總署亦提出在先進經濟體將不會有核電機組延役或興建新機組的情形、且新興市場與開發中經濟體中亦建置速度延緩，導致2050年核電占比僅達3%時，仍可藉由加速風力與光電裝設，擴大儲能發展，同樣可讓電力系統去碳化。
2021年投資餘非水電再生能源的投資金額達到創紀錄的3660億美元，為電網增加約250 GW的淨容量。這金額是全球投資興建核電廠金額的15倍。
核電廠的投資較前一年度增加約三分之一，達到 240億美元，裝置容量增加8.8 GW。太陽光電投資增加37%，達到2040億美元，2021年太陽光電裝置容量則新增138GW。風力電廠投資則是增加 2.8%，達到1460億美元，2021年風力發電新增裝置容量為92GW。
個別來看，太陽光電投資的金額是核電投資決策金額的8.5倍，而風力投資金額則為核電投資的6倍。
戳破小型模組化反應爐的幻想：全球SMR發展與研究趨勢，澄清SMR的各項迷思
報告從2015年起，開始追蹤小型模組化反應爐（Small Modular Reactors，簡稱SMR）發展，指出過去數年SMR並沒有取得重大進展，且有證據表明SMR可能面臨重大的經濟挑戰。
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！