慢活夫妻《慢富》：70％超高儲蓄率背後的真相不在於節省，而是開源的速度

文：慢活夫妻George & Dewi

超高儲蓄率的真相——開源

你是否聽過別人自豪地說：「我每個月儲蓄率都達到70％以上」，不由自主懷疑自己節儉做得不夠徹底，只有30％會不會太低？儲蓄率突破70％當然是件好事，但超高儲蓄率背後的真相是什麼？答案肯定和你想的不一樣。70％以上儲蓄率，是怎麼辦到的？

月薪10萬的工程師主管，儲蓄率70％，每個月可以存70,000元；月薪3萬的行政人員，儲蓄率也是70％，每個月則存下21,000元。這麼簡單的數學絕對難不倒你，但你是否發現哪裡怪怪的？

我們再以月薪10萬的工程師主管和月薪3萬的行政人員為例，這回著重於每月開銷，儲蓄率70％的工程師主管每個月可花30,000元，而同樣70％儲蓄的行政人員每個月只有9,000元。

Photo Credit: 遠流出版

看到這裡，相信你已經發現超高儲蓄率的盲點了，為了更清楚揭開真相，我們來估算一個人的每月生活基本開銷。先撇除變因最大的房租或房貸，假使不買奢侈品也不亂花錢，人的生活基本開銷會落在一個區間，大概是10,000到30,000出頭，所以再怎麼節省都有極限。

Photo Credit: 遠流出版

節省有極限，開源卻沒上限

經過以上計算，相信你應該知道關鍵不在於省錢技巧有多好，而是賺的錢有多少。即使今天你選擇和家人同住，盡量在家吃飯、不外食，每個月花費不超過10,000元真的很難，就算把節儉做到極致，我看每個月花個6,000元也是極限了吧？

然而愈是拚命省錢，愈會犧牲生活品質，甚至犧牲人生最大的財富——健康。健康就好比數字1，其他例如存款、事業、房子則是0，如果沒有這個「1」，就算後面有再多個「0」也是枉然。所以絕對不要為了節省三餐費用，每天只吃麵包、乾麵這種精緻澱粉，久而久之會對你的身體造成負擔。

再回到超高儲蓄率的話題，究竟70％以上儲蓄率是怎麼辦到的呢？其實就是增加每個月賺進來的錢。有沒有發現我用的是「賺進來的錢」而不是「月薪」。因為月薪是掌控在雇主手上，他要不要幫你調薪、發給你多少獎金，不是你可以控制的，但「賺進來的錢」是不是就沒有這個限制呢？

賺錢和開源沒有天花板，日常開銷若抓在平均值的2.5萬，一個月賺到10萬、20萬、100萬的人，儲蓄率分別高達75％、87.5％、97.5％。所以非常鼓勵你多多開源，只要是合法的賺錢管道都可以去試試看，你會發現你也能做到70％的儲蓄率！

Point：高儲蓄率的關鍵不在於節省，而是開源的速度。

書籍介紹

本文摘錄自《慢富：慢慢成為富一代，快快過上自由生活》，遠流出版

作者：慢活夫妻George & Dewi

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真如長輩所說：

「給孝親費才叫孝順」、

「省錢比投資重要」嗎？

比起瘋狂追逐金錢，

你更應該「慢富」！

46個關鍵思維，

慢慢達成時間自由、金錢自由、心靈自由。

沒事狂刷短影音、追劇就調倍速。

客戶：最快什麼時候提案給我？

老闆：最快什麼時候看到結果？

同事：上週才買的飆股昨天賣出就賺了好幾萬～

老爸：現在不買房，以後只會愈來愈貴！

老媽：每天都喝咖啡，怎麼存得了頭期款？

我們的生活充斥著各種「速食文化」和「社會期待」，趕快存錢買房、結婚生子、提早退休，似乎就能成為人生勝利組。但這其實是讓我們愈活愈辛苦，甚至加速遠離財務自由的主因。

在這個急功近利的時代，這本書不會叫你追求高薪工作、跟風買保險、選飆股致富，而是用「慢」的觀點告訴你金錢與財富的真相：

慢慢開源

無論經營副業、不離職創業，或建立被動收入，都是從「小數字」慢慢累積到「大金額」，先有渺小的累積，才有可觀的回報。

慢慢投資

當別人都在找飆股，而你握緊手中的好股票；當別人都在追求短期投報率，而你選擇耐心等待。現在的「慢」，會證明未來的你才是「快」。

慢慢致富

這一生，你最想要的東西真的是金錢嗎？慢下來，才會覺察內心真正渴望的「財富」是什麼。

金錢的累積，是一步步的堆砌。

未來是天堂還是地獄，取決於你現在做了哪些努力。

慢得有效率，才是通往財富自由的捷徑。

Photo Credit: 遠流出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬