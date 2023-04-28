《一流的貓系工作術》：組織中有四種動物類型，你是典型的「貓系工作者」嗎？

文：仲山進也

組織中的四種動物類型

在本章中，我將以自己的方式，試著整理出與「組織中的狗」形成鮮明對比的「組織中的貓」之工作方式，以及與老虎和獅子相關的生態情事。另外，由於這些是以我這個生物學外行人的粗略印象所做的思考統整，會有部分習性與實際的動物生態不相同，這部分請別見怪。

那麼，就讓我們深入挖掘一下這個以動物來比喻「在組織中的工作方式」的分類圖吧。

以組織中心為目標工作的，是左側的狗和獅子。反之，想要在組織中也能自由行事的，是右側的貓和老虎。

Photo Credit: 木馬文化出版

在此提到了「自由」一詞。實際上，這就是讓狗派和貓派容易形成隔閡的關鍵詞。因此，以下我將先提及自由的定義。

說到「在組織中自由行事」，很多人想到的都是不到公司、而是在自己喜歡的場所工作；或者不在早上起床也沒關係；只做自己喜歡的工作、不做自己不喜歡的工作等等。在某種意義上來說，這些也被解讀為「隨心所欲、恣意而為」。

當然，如果公司裡都是這樣子的人，很難經營下去。所以照常理來說，人們肯定會認為：「說什麼想要在組織中也能自由行事？ 也太不像話了吧！ 」

結果，越來越多人認為「工作就是一件不自由又伴隨自我犧牲的事」。於是，便誕生出越來越多眼神已死的上班族。

如此一來，世上的人們都會被壓得喘不過氣來。為此，讓我們試著以不同的角度來思考看看「隨心所欲、恣意而為」的意思吧。

首先，若我們去查詢自由的反義詞，就會找到「拘束、束縛、統治、強制」等詞彙。無論是哪一個詞彙，都帶有「約束任性妄為之人」的含意，沒什麼別的延伸解釋。

接著，來查查「自由」的意思吧。我們可以看到它的意思是「遵循自己的意志」，或者「自己有其理由」。因為自己「想要去做」，或者自認「有其意義」而做，這些都與任性妄為不同，也並不一定會伴隨著自我犧牲。因此，將自由定義為「自己有其理由」是十分合適的。

這麼考慮的話，自由的反義詞就是「他由」（這是我新造的詞）了。

其他人叫你去做你才去做。也就是說，這個情形是因為別人有其理由，你才為此開始行動。

另外，即使是因為其他人叫你去做才開始行動，但若你自己為其賦予意義，認為是「自己想做」，或者「有其意義」的話，那也可以稱為是「自由」吧。

多數上班族的工作，都是以「他由」為開端的。大部分的情況下，都是在上司發出指示後才開始執行工作。不過，如果是由自己來解讀其意義，將「他由」轉變為「自由」的話，也可以說這是在「自由地工作」。

與此相對，那些無論怎麼想都不覺得有意義的「百分之百是被吩咐去做的工作」，就是真正的「他由工作」。

換言之，當組織發布指令時，就算無法將其轉變為「自由」，也能甘願接受、履行職務的人，便是「狗派」。

相反的，當無論怎麼想都覺得手上工作是「他由工作」時，便會若無其事地忽略它、或者想辦法在不做任何行動的狀況下就解決它，並認為「必須忠於自我行事」的人，便是「貓派」。當然，實際上也有自由行事的狗派，以及因他由而苦悶行事的貓派。

因此，可以說自由並非「隨心所欲、恣意而為」，而是「自己有其理由」。

只要能理解這一點就行了！

發現狗和貓的不同之處後，我們再回來看看組織中的四種動物類型圖。接下來登場的，是獅子和老虎。

這兩者的共同點，是表現力的高度。並非說狗和貓的表現力「低下」（圖表上標示的也是「普通」），不過獅子和老虎取得的，是任誰都看得出來的、既突出又巨大的成果。

獅子是統率群體的核心人物，也就是所謂的「老大」。

他們在金字塔式階級制度的頂點掌握大權，帶領組織前行。雖然一旦咆哮起來總讓人覺得可怕，但他們還有重情重義、很會照顧人的一面，所以也十分受眾人敬仰。他們就是至今人們對「理想的傑出領導者」會有的形象。

相較之下，老虎給人的感覺就不太像「老大」。

他們不會穩踞在組織中央不動，而是非常喜歡待在工作現場。他們也愛好平行對等的關係，平時會在組織的邊界周遭徘徊。與獅子擔負著主流業務的情況對比，老虎多半處於「非核心的位置」。

這裡所說的「邊界」，是指各種事物交雜在一起的混亂狀態。老虎會把在那裡發現的、想到的待解決問題帶走，並著手處理這些問題。因此，與其說他們是像獅子一樣「將群體好好地整合在一起」，倒不如說他們更像是在「把大家混雜在一起」。

老虎不善於面對僵硬固著的組織，他們的「統整方法」，就是透過打亂、鬆散整體結構，將分散四處的人事物重新編排、連接起來。

正因如此，在獅子周圍大多進行的是「慎重嚴謹」的工作；而在老虎周遭則大多是以「大家一起鬧哄哄地討論，同時反覆試驗、摸索」的方式展開工作。

了解狗、貓、老虎、獅子大致上的差異後，讓我們更進一步理解這四種類型的詳情吧。

四種類型的契合度

這四種動物類型，彼此各有不同的「契合度」。

Photo Credit: 木馬文化出版

縱向關係

狗對獅子心懷敬畏，因此無論獅子說什麼，狗都會聽獅子的話。

貓對老虎心懷憧憬，因此他們經常想著：「好想成為那樣的人啊。我有辦法成為那樣的人嗎？ 」若讓貓來參與老虎著手成立的專案企畫，他們就會幹勁十足地投入執行。

橫向關係

獅子和老虎對彼此抱持著敬意。這是因為他們能理解，由於每個人的資質都存在差異，所以無論是各自能發揮長處的行事作風，還是擅長的職務與責任都各不相同。他們彼此都認為對方「正在替自己做那些自己做不到的事情」。