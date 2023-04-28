《一流的貓系工作術》：組織中有四種動物類型，你是典型的「貓系工作者」嗎？
我們想讓你知道的是
10項共同特性Ｘ23種工作方式＝成為一流的貓系工作者！作者採訪十多名就職於銀行、各類企業，甚至是公家機構中的虎型上班族，為「隱藏的貓」提供適合的工作方式。許多過時的價值與組織如今亟待重新編制、轉型，不受束縛的貓型人更可能成為創造公司新價值的變革人才，享受自由工作的樂趣，並取得出色成果！
文：仲山進也
組織中的四種動物類型
在本章中，我將以自己的方式，試著整理出與「組織中的狗」形成鮮明對比的「組織中的貓」之工作方式，以及與老虎和獅子相關的生態情事。另外，由於這些是以我這個生物學外行人的粗略印象所做的思考統整，會有部分習性與實際的動物生態不相同，這部分請別見怪。
那麼，就讓我們深入挖掘一下這個以動物來比喻「在組織中的工作方式」的分類圖吧。
以組織中心為目標工作的，是左側的狗和獅子。反之，想要在組織中也能自由行事的，是右側的貓和老虎。
在此提到了「自由」一詞。實際上，這就是讓狗派和貓派容易形成隔閡的關鍵詞。因此，以下我將先提及自由的定義。
說到「在組織中自由行事」，很多人想到的都是不到公司、而是在自己喜歡的場所工作；或者不在早上起床也沒關係；只做自己喜歡的工作、不做自己不喜歡的工作等等。在某種意義上來說，這些也被解讀為「隨心所欲、恣意而為」。
當然，如果公司裡都是這樣子的人，很難經營下去。所以照常理來說，人們肯定會認為：「說什麼想要在組織中也能自由行事？ 也太不像話了吧！ 」
結果，越來越多人認為「工作就是一件不自由又伴隨自我犧牲的事」。於是，便誕生出越來越多眼神已死的上班族。
如此一來，世上的人們都會被壓得喘不過氣來。為此，讓我們試著以不同的角度來思考看看「隨心所欲、恣意而為」的意思吧。
首先，若我們去查詢自由的反義詞，就會找到「拘束、束縛、統治、強制」等詞彙。無論是哪一個詞彙，都帶有「約束任性妄為之人」的含意，沒什麼別的延伸解釋。
接著，來查查「自由」的意思吧。我們可以看到它的意思是「遵循自己的意志」，或者「自己有其理由」。因為自己「想要去做」，或者自認「有其意義」而做，這些都與任性妄為不同，也並不一定會伴隨著自我犧牲。因此，將自由定義為「自己有其理由」是十分合適的。
這麼考慮的話，自由的反義詞就是「他由」（這是我新造的詞）了。
其他人叫你去做你才去做。也就是說，這個情形是因為別人有其理由，你才為此開始行動。
另外，即使是因為其他人叫你去做才開始行動，但若你自己為其賦予意義，認為是「自己想做」，或者「有其意義」的話，那也可以稱為是「自由」吧。
多數上班族的工作，都是以「他由」為開端的。大部分的情況下，都是在上司發出指示後才開始執行工作。不過，如果是由自己來解讀其意義，將「他由」轉變為「自由」的話，也可以說這是在「自由地工作」。
與此相對，那些無論怎麼想都不覺得有意義的「百分之百是被吩咐去做的工作」，就是真正的「他由工作」。
換言之，當組織發布指令時，就算無法將其轉變為「自由」，也能甘願接受、履行職務的人，便是「狗派」。
相反的，當無論怎麼想都覺得手上工作是「他由工作」時，便會若無其事地忽略它、或者想辦法在不做任何行動的狀況下就解決它，並認為「必須忠於自我行事」的人，便是「貓派」。當然，實際上也有自由行事的狗派，以及因他由而苦悶行事的貓派。
因此，可以說自由並非「隨心所欲、恣意而為」，而是「自己有其理由」。
只要能理解這一點就行了！
發現狗和貓的不同之處後，我們再回來看看組織中的四種動物類型圖。接下來登場的，是獅子和老虎。
這兩者的共同點，是表現力的高度。並非說狗和貓的表現力「低下」（圖表上標示的也是「普通」），不過獅子和老虎取得的，是任誰都看得出來的、既突出又巨大的成果。
獅子是統率群體的核心人物，也就是所謂的「老大」。
他們在金字塔式階級制度的頂點掌握大權，帶領組織前行。雖然一旦咆哮起來總讓人覺得可怕，但他們還有重情重義、很會照顧人的一面，所以也十分受眾人敬仰。他們就是至今人們對「理想的傑出領導者」會有的形象。
相較之下，老虎給人的感覺就不太像「老大」。
他們不會穩踞在組織中央不動，而是非常喜歡待在工作現場。他們也愛好平行對等的關係，平時會在組織的邊界周遭徘徊。與獅子擔負著主流業務的情況對比，老虎多半處於「非核心的位置」。
這裡所說的「邊界」，是指各種事物交雜在一起的混亂狀態。老虎會把在那裡發現的、想到的待解決問題帶走，並著手處理這些問題。因此，與其說他們是像獅子一樣「將群體好好地整合在一起」，倒不如說他們更像是在「把大家混雜在一起」。
老虎不善於面對僵硬固著的組織，他們的「統整方法」，就是透過打亂、鬆散整體結構，將分散四處的人事物重新編排、連接起來。
正因如此，在獅子周圍大多進行的是「慎重嚴謹」的工作；而在老虎周遭則大多是以「大家一起鬧哄哄地討論，同時反覆試驗、摸索」的方式展開工作。
了解狗、貓、老虎、獅子大致上的差異後，讓我們更進一步理解這四種類型的詳情吧。
四種類型的契合度
這四種動物類型，彼此各有不同的「契合度」。
縱向關係
狗對獅子心懷敬畏，因此無論獅子說什麼，狗都會聽獅子的話。
貓對老虎心懷憧憬，因此他們經常想著：「好想成為那樣的人啊。我有辦法成為那樣的人嗎？ 」若讓貓來參與老虎著手成立的專案企畫，他們就會幹勁十足地投入執行。
橫向關係
獅子和老虎對彼此抱持著敬意。這是因為他們能理解，由於每個人的資質都存在差異，所以無論是各自能發揮長處的行事作風，還是擅長的職務與責任都各不相同。他們彼此都認為對方「正在替自己做那些自己做不到的事情」。
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！