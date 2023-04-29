【小說】《最親愛的孩子》選摘：她們一家三口的故事，無論如何必須從麥可傑克森的歌曲開始

文：松浦理英子

剛開始，有個孩子⋯⋯

「爸爸」、「媽媽」、「王子」這個角色設定是誰想出來的，我們已經不記得了。明明三個人都是不可能被誤認為男人的女人，為什麼日夏是「爸爸」，而空穗是「王子」？ 空穗的外貌明明就是個平易近人的老百姓，為什麼是「王子」？ 如果空穗是「王子」，那身為「爸爸」、「媽媽」的日夏和真汐是國王和王后嗎？ 她們統治的是什麼國家？ 對於這些疑問，沒有人能夠負起責任作出合理解釋。

「傳說不就是這麼回事嗎？ 沒有人知道第一個說出口的人是誰，劇情設定上也是籠統模糊，想怎麼說就怎麼說。」草森惠文解釋：「所有著名的傳說，都會在傳承的過程中被人依照不同需求加入各種要素，導致故事越來越複雜，毫無道理可言。」

惠文對現代文及古文非常拿手，兩個科目的老師都對她說過「妳可以不用來上課」。因此只要惠文談論起與文學有關的想法，大家通常都會虛心接受。但是另一方面，她對數學完全沒輒，還曾經說過「我只要看到算式就頭痛，大腦好像都要液化了」。據說有一次她在煩惱了很久之後，跑去找數學老師，一臉認真地對數學老師說：「我不管再怎麼努力，也不可能學會數學，請允許我不用來上課，好嗎？」數學老師是關西人，他朝著惠文大罵一聲「傻瓜蛋」，聲音即使是在教職員辦公室外的走廊也聽得一清二楚。聽說當時惠文嚇得整個人跳起來，轉身倉皇逃走。

關於那一家三口的起源，惠文照例用她韻味十足的詞句來加以描述。

「剛開始，有個孩子，孤零零的孩子。」

若要追溯她們的故事，大致上是這樣的。

我們就讀的是神奈川縣的私立玉藻學園。這所學校的絕大部分學生，都是從國中部開始就讀。但也有少數學生是中途進來就讀高中部，空穗也是其中之一。在一個班上同學早已在國中三年混熟的班級裡，新同學當然會成為眾人注目的焦點。不過空穗的個性屬於文靜內向的類型，因此她在一年級的第一學期並沒有吸引太多的目光。她從來不曾主動發言或加入其他人的小圈子，但也沒有完全遭到孤立。例如每到中午的時候，會有一群特別要好的同學聚集在一起吃飯，空穗的座位跟她們隔了一條走道，她們偶爾會有一句沒一句地向空穗搭話。就在空穗與周圍同學維持著平淡的交流約半年後，同學之中漸漸有人說出「她是什麼時候來的，我怎麼想不起來了」之類的話。

空穗開始受到所有人的注意，是在第二學期初的時候。有一次，一大群同學相約放學後去唱歌。不知是誰邀了空穗，總之她也混在這一大群人之中。剛開始，她只是靜靜聽著同學們唱歌，後來大家勸她也唱一首，於是她唱了麥可．傑克森十三歲時的第一首個人單曲〈Got to Be There〉。歌聲一出，整個KTV包廂頓時被歌聲及聆聽者的讚嘆聲所籠罩，包廂內的空氣隨之劇烈震盪。所有人都不禁凝視著手握麥克風的空穗。麥可．傑克森在唱這首歌的時候，聲音屬於男童聲高音，能夠以這個音域唱歌的十多歲少女並不算少，但能夠在唱出高音的同時依然維持歌聲宏亮而強勁的少女卻不多。空穗的歌聲就像是水晶一樣，不僅宏亮又晶瑩剔透、光采奪目。

當然空穗並不具備麥可．傑克森那種纖細的詮釋能力，但憑藉著音質和音量，要吸引旁人聆聽她的歌聲已是綽綽有餘。再加上她平日文靜形象帶來的強烈對比，更是讓全場同學為之驚豔。同學之一在事後如此形容當時的感受：「真是嚇死我了，簡直像是看見人偶突然灌入靈魂，變成了活人。」大家仔細觀察空穗，發現她是個凡事不縈於懷的人，簡直就像是個完全沒發現自己已經迷路的孩子，依然自顧自地摸摸野貓、摘摘野花，沉浸在獨自一人的世界。她在包廂內唱出麥可．傑克森的歌，也不是故意為了耍帥，而是完全投入於獨自一人的歌唱世界之中。自從大家發現她這種天真無邪的性格後，即使是在教室裡，她在同學們的心中也有了一定的分量。

一年級的時候，日夏、真汐與空穗並不同班。當時她們兩人在不在場，大家也不記得了。不過那天的聚會，所有女生班裡愛唱歌的女生幾乎都參加了，所以她們兩人也在場的可能性並不低。上了二年級後，三個人編在同一班，日夏與真汐彷彿早已等著這一天，立刻開始接近空穗，並且將她占為己有。由這個狀況推想起來，日夏與真汐很可能就跟其他同學一樣，在那天聽見空穗的歌聲，並在心中種下感情的種子，對空穗逐漸萌生一股憐愛之情。更重要的一點，是空穗在學校生活中的每個重要環節，日夏與真汐都不應該缺席。因此她們三人的故事，無論如何必須從麥可．傑克森的〈Got to Be There〉開始。

空穗雖然個性怕生又內向，但遇到主動示好的人，卻能夠在很短暫的時間裡建立感情。因此不久之後，大家便看見空穗置身在日夏和真汐之間、露出充滿稚氣且完全不設心防的笑容。當然這方面也是由於日夏與真汐為了博得空穗的好感，可說是用盡了手段。空穗不會使用手機，她們教她如何設定來電鈴聲；空穗覺得制服的裙子半長不短實在很醜，她們幫她修改長度。有時遇上空穗沒來學校的日子，她們還會特地打電話關心，確認空穗是生病了還是睡過頭。當然如果只是這樣，還可以視為單純的照顧同學，但是當她們得知空穗平常午餐總是吃麵包或是買現成的便當時，習慣自己做便當的真汐還會每天多做一個便當給空穗。這種無微不至的照顧，幾乎已經到了跟父母沒什麼兩樣的程度。