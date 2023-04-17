台積電資本支出下修面臨300億元保衛戰，受惠於超微2奈米大單長期前景看好
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雖然台積電受到消費者和行動裝置庫存增加影響，傳出要再度下修資本支出，但是受惠於人工智慧（AI）、超速運算（HPC）等產業成長，獲得處理器大廠美商超微（AMD）先進製程的大單。
受到景氣未明影響，外傳台積電（TSMC）將再度下修資本支出面臨最低280億美元的保衛戰。不過，近日高效能運算及人工智慧（AI）爆發。繪圖及視覺技術大廠超微（AMD）確認採用台積電2奈米製程。整體而言，受惠於下世代產業的帶動，業界仍看好台積電長期發展。
台積電資本支出面臨300億元保衛戰
台灣經濟研究院強調，全球需求持續疲弱，產業鏈依舊進行庫存調整，抑制廠商進貨及備料意願，加上淡季效應，今（2023）年2月份出口、外銷訂單及生產指數等經濟數據續呈現衰退，因春節效應拉低基期，減幅明顯縮小，推升需求面及原物料。
全球景氣處於未明階段，台積電傳出再度下修「資本支出」。業內傳出，由於半導體景氣回溫不如預期，資本支出恐怕面臨新台幣300億元保衛戰，甚至砍到280億元，引起市場矚目。
手機、筆電需求疲弱，車用電子仍熱絡
國際半導體產業協會（SEMI）日前指出，以全球來說，受晶片需求疲軟以及消費者和行動裝置庫存增加影響，下修2023年全球前端晶圓廠設備支出總額，預計將從2022年創紀錄的980億美元下滑22%至760 億美元；2024年則回彈 21%至920億美元，重回900億大關。
據台積電（TSMC）於4月10日公布最新營收顯示，2023年3月合併營收約為新台幣1454.8億元，較上月減少了10.9%，較去（2022）年同期減少了15.4%。累計2023年1至3月營收約為新台幣5086.33億元，較去年同期增加了3.6%。
從台積電的最新營收可知，半導體產業緩降趨勢，其中成熟製程的車用電子最為明顯。不過，《DIGITIMES研究中心》分析馬孟勤調查相對樂觀。他強調車用晶片短缺現象自2022年第4季起逐漸改善，除矽基功率元件、微控制器（MCU）仍緊缺，電源管理晶片（PMIC）、CMOS影像感測器（CIS）、嵌入式多媒體卡（eMMC）、顯示驅動IC （DDI/TDDI）交期陸續鬆動。
《DIGITIMES研究中心》強調，自2020年疫情爆發後，汽車產業因晶片短缺導致整車廠陸續出現停工、減產現象，背後原因在於2020至2021年電子產品需求強盛，排擠車用晶片產能。
同時，在汽車電動化與智慧化趨勢下，全球車用晶片需求持續增加，致使相關晶片供不應求，隨著整車廠積壓訂單逐漸去化，汽車供應鏈對車用晶片購買力道正逐漸消退，預估2023年多數車用晶片交期將持續縮短。
台積電獲得超微大單，長期趨勢仍佳
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「本季SEMI全球晶圓廠預測報告可以看到業界對2024年的初步展望，全球晶圓廠產能可望穩定擴張，以切合汽車、運算領域，以及一系列新興應用推波助瀾下，半導體產業未來的長期成長。」
另一方面，處理器大廠美商超微（AMD）今年第1季正式展開全新Zen 6處理器（CPU）核心架構開發，但是受到電腦在內的市場在需求疲弱影響，沒有放慢推出產品的進度，早在去年下半年推出研發代號為Persephone的Zen 4核心架構。近日終於傳出採用台積電5奈米及4奈米製程的消息。
AMD還提到，推出至今以來最強大的工作站繪圖卡－AMD Radeon™ PRO W7000系列繪圖卡。AMD Radeon™ PRO W7900和AMD Radeon™ PRO W7800繪圖卡基於突破性的AMD RDNA™ 3架構，相較前代產品帶來顯著提升的效能，同時比其他競品具有更卓越的性價比。隨著繪圖卡和人工智慧產業發展越快，意味著台積電也更有舞台發揮。
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核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/