《精神分析和心理治療的關係性革命》：防衛性的解離機轉，是創傷倖存者的典型反應

文：史蒂芬．庫查克（Steven Kuchuck）

精神分析扶正創傷的地位

眾所皆知， 佛洛伊德在1897年放棄了誘惑理論（seduction theory），這個理論假設所有的歇斯底里症患者與大部分精神官能症患者，童年真的有受過性（或是身體與語言上嚴重的）虐待經驗，而他們的症狀則是這些創傷的病理後果。但佛洛伊德與之後的精神分析，在病因學的解釋上，把重點放到兒童與成人（倖存者）的伊底帕斯慾望以及對性接觸的幻想（fantasies）上，而不是實際的性創傷。從這一刻起，精神分析對創傷治療就「僅」關注幻想本身——也就是心靈內在的內容而已。

在那個年代，因為童年有過受虐經驗而前來尋求治療的善男信女們，都會被治療師告知那是他們自己的願望與幻想，虐待從沒真正發生過，而這又造成了二度創傷；在許多案例中，他們小時候曾勇敢地與父母或其他大人求助，但大人卻反而責怪他們，只因大人們無法接受這可怕的真實；治療師的舉動悲劇性地加劇與複製了他們的童年經驗。對於「真實」虐待的認識與治療，變成創傷療法或一般心理治療才會觸碰的領域，反而跟精神分析沒有關係。

在佛洛伊德放棄誘姦理論十幾年後，他的個案兼同事，也是現在被公認為人際關係與關係取向精神分析的先驅——桑多爾．費倫齊，曾提出（1932）並隨後發表（1949）一個在當時很基進的觀點，那就是心理痛苦與創傷確實是肇因於真正的——而非幻想的——虐待事件。這個觀點導致費倫齊與佛洛伊德決裂，在他生命最後幾年中，還被瓊斯（Jones,1957）和其他國際精神分析學會會員指控，說他已經精神崩潰而且「瘋了」。他的理論遭到駁斥（事實上這根本與他的理論無關，只是因為他跟佛洛伊德鬧翻了）並被驅除出精神分析社群（Aron and Harris, 1993）。

在費倫齊被逐出精神分析界約半個世紀後，他的臨床日記才被出版（Dupont, 1988），關於他發瘋之類的謠言被洗刷乾淨，並能看到他對真實童年性創傷所造成的心理影響，有非常具啟發性且犀利的觀察，這是過往精神分析都無法觸及的領域。他不只提起了解離與其他因子，還提出了對「認同攻擊者」（identification with the aggressor，這個概念是費倫齊最先講的）的觀察、早期受虐經驗的身體化（somatization）防衛、對傳統反移情的挑戰，以及記錄了精神分析情境在處理虐待倖存者時會遇到的特殊動力，提到這類個案面對治療時會有更強的阻抗等等。

費倫齊的臨床日記與其他文章——包括重新出版那篇讓他被逐出學會的論文（Ferenczi, 1949; Ferenczi & Dupont, 1988）——以及一些推廣他的理論並將其應用到當代臨床思想與實務的學者們（Aron & Harris, 1993; Rachman, 1997; Rachman & Mattick,2012; Meszaros, 2014; Harris and Kuchuck, 2015; Kuchuck,2017 among others），都對在1980年代後期開始蓬勃發展的關係取向精神分析做出很大的貢獻，是這持續發展學派的精神標竿。

如前所述，費倫齊的工作，更具體來說是對創傷的工作，都具有前瞻性並留給了關係取向豐富的文獻。這也連結到關係取向文章所強調真實、系統化的主要範疇——像是虐待、社會文化、經濟與政治因素，以及其他社群與更大的系統——這告訴我們身為人類在發展上其實會受到各式各樣的負面影響，那不只是內在心理因素，很多更是外在的因素像是貧困、種族主義、性別剝削、恐同情節、恐跨情節、身體羞辱、虐待等等（Orbach and Eichenbaum,1993, Orbach, 2003, 2019, Wachtel, 2008, Altman, 2009, 2020,Dimen, 2011, Layton, 2020）。最近也有一篇非常棒的關係取向文章在講創傷的代間傳遞（intergenerational transmission）（Harris, Kalb & Klebanoff, 2016, 2017; Grand and Salberg, 2017; Salberg and Grand, 2017）。

#METOO運動

隨著MeToo運動的擴展，越來越多個案開始回憶起／有勇氣把自己被性虐待的經驗帶到治療中。正如第二章所討論的，這對一些曾受創的分析師是個新的挑戰，他們可能會重新想起自己被虐待的經驗，或是被與時俱增的這種對於性暴力的新聞報導給重新創傷。最近在《精神分析對話》期刊中就有篇重要的文章，用嶄新的關係取向角度來探討這個現象（Ceccoli, Goldner and Guralnik, 2020）。

解離與創傷

有些人可以比其他人更能「處在多重空間中」，而有些人連空間都沒有，這些人就是所謂心靈組織比較偏向解離，而不是偏向潛抑的人。對這些人來說，自我狀態會防禦性地盡量分割開來，確保在特定時刻只有主要的自我狀態處在意識層面，而排除其他狀態。利用這種方式，主要的、處在「真相」（truth）位置的自我狀態就不會受到其他狀態的干擾，特別是那些會令自己恐懼或困惑的狀態（Bromberg,1996）。