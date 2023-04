《精神分析和心理治療的關係性革命》：防衛性的解離機轉，是創傷倖存者的典型反應

文:史蒂芬.庫查克(Steven Kuchuck)

精神分析扶正創傷的地位

眾所皆知, 佛洛伊德在1897年放棄了誘惑理論(seduction theory),這個理論假設所有的歇斯底里症患者與大部分精神官能症患者,童年真的有受過性(或是身體與語言上嚴重的)虐待經驗,而他們的症狀則是這些創傷的病理後果。但佛洛伊德與之後的精神分析,在病因學的解釋上,把重點放到兒童與成人(倖存者)的伊底帕斯慾望以及對性接觸的幻想(fantasies)上,而不是實際的性創傷。從這一刻起,精神分析對創傷治療就「僅」關注幻想本身——也就是心靈內在的內容而已。

在那個年代,因為童年有過受虐經驗而前來尋求治療的善男信女們,都會被治療師告知那是他們自己的願望與幻想,虐待從沒真正發生過,而這又造成了二度創傷;在許多案例中,他們小時候曾勇敢地與父母或其他大人求助,但大人卻反而責怪他們,只因大人們無法接受這可怕的真實;治療師的舉動悲劇性地加劇與複製了他們的童年經驗。對於「真實」虐待的認識與治療,變成創傷療法或一般心理治療才會觸碰的領域,反而跟精神分析沒有關係。

在佛洛伊德放棄誘姦理論十幾年後,他的個案兼同事,也是現在被公認為人際關係與關係取向精神分析的先驅——桑多爾.費倫齊,曾提出(1932)並隨後發表(1949)一個在當時很基進的觀點,那就是心理痛苦與創傷確實是肇因於真正的——而非幻想的——虐待事件。這個觀點導致費倫齊與佛洛伊德決裂,在他生命最後幾年中,還被瓊斯(Jones,1957)和其他國際精神分析學會會員指控,說他已經精神崩潰而且「瘋了」。他的理論遭到駁斥(事實上這根本與他的理論無關,只是因為他跟佛洛伊德鬧翻了)並被驅除出精神分析社群(Aron and Harris, 1993)。

在費倫齊被逐出精神分析界約半個世紀後,他的臨床日記才被出版(Dupont, 1988),關於他發瘋之類的謠言被洗刷乾淨,並能看到他對真實童年性創傷所造成的心理影響,有非常具啟發性且犀利的觀察,這是過往精神分析都無法觸及的領域。他不只提起了解離與其他因子,還提出了對「認同攻擊者」(identification with the aggressor,這個概念是費倫齊最先講的)的觀察、早期受虐經驗的身體化(somatization)防衛、對傳統反移情的挑戰,以及記錄了精神分析情境在處理虐待倖存者時會遇到的特殊動力,提到這類個案面對治療時會有更強的阻抗等等。

費倫齊的臨床日記與其他文章——包括重新出版那篇讓他被逐出學會的論文(Ferenczi, 1949; Ferenczi & Dupont, 1988)——以及一些推廣他的理論並將其應用到當代臨床思想與實務的學者們(Aron & Harris, 1993; Rachman, 1997; Rachman & Mattick,2012; Meszaros, 2014; Harris and Kuchuck, 2015; Kuchuck,2017 among others),都對在1980年代後期開始蓬勃發展的關係取向精神分析做出很大的貢獻,是這持續發展學派的精神標竿。

如前所述,費倫齊的工作,更具體來說是對創傷的工作,都具有前瞻性並留給了關係取向豐富的文獻。這也連結到關係取向文章所強調真實、系統化的主要範疇——像是虐待、社會文化、經濟與政治因素,以及其他社群與更大的系統——這告訴我們身為人類在發展上其實會受到各式各樣的負面影響,那不只是內在心理因素,很多更是外在的因素像是貧困、種族主義、性別剝削、恐同情節、恐跨情節、身體羞辱、虐待等等(Orbach and Eichenbaum,1993, Orbach, 2003, 2019, Wachtel, 2008, Altman, 2009, 2020,Dimen, 2011, Layton, 2020)。最近也有一篇非常棒的關係取向文章在講創傷的代間傳遞(intergenerational transmission)(Harris, Kalb & Klebanoff, 2016, 2017; Grand and Salberg, 2017; Salberg and Grand, 2017)。

#METOO運動

隨著MeToo運動的擴展,越來越多個案開始回憶起/有勇氣把自己被性虐待的經驗帶到治療中。正如第二章所討論的,這對一些曾受創的分析師是個新的挑戰,他們可能會重新想起自己被虐待的經驗,或是被與時俱增的這種對於性暴力的新聞報導給重新創傷。最近在《精神分析對話》期刊中就有篇重要的文章,用嶄新的關係取向角度來探討這個現象(Ceccoli, Goldner and Guralnik, 2020)。

解離與創傷

有些人可以比其他人更能「處在多重空間中」,而有些人連空間都沒有,這些人就是所謂心靈組織比較偏向解離,而不是偏向潛抑的人。對這些人來說,自我狀態會防禦性地盡量分割開來,確保在特定時刻只有主要的自我狀態處在意識層面,而排除其他狀態。利用這種方式,主要的、處在「真相」(truth)位置的自我狀態就不會受到其他狀態的干擾,特別是那些會令自己恐懼或困惑的狀態(Bromberg,1996)。