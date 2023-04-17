Amicoipet 全新推出寵物居家生理監測智能項圈，一起寵愛家中毛寶貝！

amicoipet®，為全新推出的寵物居家生理監測智能項圈，透過對寵物完全無害的低功率雷達波，長時間偵測寵物生理數據，該項技術乃源自於工業技術研究院2022年CES獲獎的創新科技，不論寵物的毛髮有多長多濃密，只要戴上項圈且無須剃毛，透過無線傳輸技術，即可隨時紀錄寵物的心跳、呼吸及活動力，並配合環境溫溼度的偵測，飼主可以隨時掌握毛小孩的生理數據，提早發現異常並即時尋求醫療協助。

毛小孩的心，你懂

由中華民國獸醫內科醫學會日前發表針對全台410位狗兒飼主的「犬心臟病認知調查結果」發現，雖有76%的飼主知道「狗狗會得心臟病」，卻有98%的飼主不清楚犬心臟病的症狀，例如狗兒是否會因為跑一小段距離就喘個不停，甚至連續咳嗽（注意：是喘咳）？若有此情形，在報告中建議狗兒就醫檢查較為妥當。飼主也可以觀察狗兒胸腔起伏來計算呼吸次數，並用手摸或使用聽診器來測量狗兒心跳次數。狗兒正常呼吸（休息或睡覺）時為每分鐘15～30次；若是小型犬其心跳速率每分鐘應介於90～140下，大型犬則為每分鐘介於60～120下。一旦呼吸頻率有增加的趨勢，或是運動後心跳次數超過平時的30%，就要特別留意。萬一狗兒因心臟病發作而昏倒，可檢查其口腔黏膜的顏色，若是呈現紫黑色即為缺氧，而蒼白則是血液灌流量不足，均需要立即送醫處理。

艾沛特®致力於寵物科技的發展，了解飼主平日因為工作無法隨時陪伴毛孩子，更遑論觀察毛孩子的身體狀況及生活模式。透過amicoipet® 智能項圈及專屬app，飼主可以隨時收集毛孩子的生理數據，例如心跳、呼吸、活動力及睡眠時間長短，除了可以提早發現異常，也可以了解毛孩子平常在家的生活習慣；當飼主與毛孩子互動時，也可以透過這些生理數據的變化，觀察毛孩子的行為，讓飼主可以更了解毛孩子的喜好。一旦需要醫療協助時，amicoipet® app 內建的醫療諮詢服務，飼主可透過線上掛號與動物醫生進行醫療諮詢；此外，內建的寵物健康存摺可以紀錄毛孩子的疫苗注射、驅蟲、用藥及日常生活需要注意的事項及提醒。

amicoipet®不是傳統的項圈，而是幫助毛孩子傳遞“心聲”給飼主的重要媒介，毛孩子不會說話，但是我們都知道毛孩子用他們的一輩子全心全意愛著飼主，相信飼主們也願意透過amicoipet®來了解毛孩子的需要，搭配寵物預防醫學及行為學概念來保護毛孩子，為牠們打造健康及無壓力的幸福生活。

網站 : http://amicoipet.com.tw