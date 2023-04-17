錫克教分離主義「哈利斯坦運動」呼籲脫離印度建國，誓言帶給旁遮普邦「自由」

根據《華盛頓郵報》報導，因錫克教分離主義領袖辛格（Amritpal Singh）而起的暴力案件，近日不斷增加，4月12日，四名士兵在旁遮普邦的一個軍事基地被槍殺。此外，印度此前也發生爆炸案、襲擊警察局解救錫克教徒，和殺害宗教領袖的案例。這些事件讓印度政府發出警告，認為印度北部旁遮普邦錫克教分離主義運動——哈利斯坦運動，即將重新抬頭。

旁遮普邦民眾則回應，當地民眾普遍不支持分離主義運動，但政府的打壓可能會使民眾激進化，漠視哈利斯坦運動的升溫。

哈利斯坦運動：錫克教徒獨立建國？

結合《華盛頓郵報》與《CNN》報導，印度的安全官員指出，過去5年，他們注意到旁遮普邦的動盪逐漸加劇，當地一些錫克教徒，再次呼籲建立一個名為哈利斯坦的獨立國家。

錫克教徒在印度屬於少數群體，佔該國人口不到2%，但在旁遮普邦卻佔60％的多數。哈利斯坦運動的起源可以追溯到1947年，印度從英國獨立時，當時一些錫克教徒要求在旁遮普邦獨立建國。

英國在印度獨立時，依宗教劃分國界，讓穆斯林成立巴基斯坦，印度教及錫克教徒則留在印度。旁遮普大學政治學教授庫瑪（Ashutosh Kumar）指出：「錫克教群體希望在政治上有更多的代表權，擁有自己的領土、家園，不再成為少數群體。」

旁遮普邦是錫克教、印度教衝突最嚴重的地區，多年來，錫克教徒為爭取政治和文化自主權進行鬥爭，但中央不斷干預旁遮普邦的事務，引發錫克教徒不滿，也使哈利斯坦運動越發壯大。

1984年，印度軍隊在前總理甘地（Indira Gandhi）命令下，襲擊錫克教聖地阿姆利則金廟，並殺害時任錫克教領袖賓德蘭瓦萊（Jarnail Singh Bhindranwale），引發大規模錫克教徒暴動，也使哈利斯坦運動達到高峰。旁遮普邦的一些錫克教分裂分子在案發後，犯下了一系列侵犯人權的行為，包括屠殺平民和襲擊少數印度教徒。甘地也在隨後，被她的錫克教保鑣暗殺。

2022年2月，辛格接任錫克教組織Waris Punjab De後，哈利斯坦運動再次升溫，辛格自比為賓德蘭瓦萊的繼承者，不斷呼籲錫克教分離運動，並在最近指出要帶給旁遮普邦「自由」，結束哈利斯坦的「苦難」。

辛格的支持者｜Photo Credit: GettyImages

哈利斯坦運動在旁遮普邦並無獲得支持，但政府的打壓可能使民眾激進化

《華盛頓郵報》報導指出，建立哈利斯坦的呼聲，引起了海外許多錫克教徒的共鳴。3月，辛格的頭像，就被投射到美國紐約時代廣場的螢幕上。然而，在錫克教徒佔總人口數60%的旁遮普邦，卻幾乎聽不見支持哈利斯坦運動的聲音。

旁遮普邦一名匿名的錫克教徒即表示：「那些談論哈利斯坦的人是錯的。我們能拿什麼在旁遮普邦創建一個新國家？你不能用幾家工廠創建一個國家。」

儘管對分離主義的支持有限，但旁遮普邦的民眾仍因為宗教衝突、農業不平等與毒品氾濫等因素，對印度政府不滿。而這些不滿可能會轉化成對辛格的支持。

印度總理莫迪（Narendra Modi）的支持者不斷呼籲印度成為印度教國家，激怒了當地居民，其中包括不支持分離的人。他們指出：「如果你可以呼籲一個印度教國家，那我們為什麼不能呼籲一個錫克教國家呢？」

此外，旁遮普邦多年來一直是印度的糧倉，但該邦農業的現代化，加劇了貧富不平等，旁遮普邦雖然是印度最富有的邦之一，卻背負著債務和農業危機。該邦也存在毒品氾濫的問題，且毒品問題與政府、警察勾結有關，辛格在當地推動禁毒運動，建造戒毒中心，也獲得了當地民眾的好感。

當地民眾指出，政府對分離主義者過於強硬的打壓行為，包括關閉網路和社群媒體言論審查，可能會進一步使民眾激進化，轉而支持辛格。

旁遮普邦民眾辛格（Anup Singh）接受《華盛頓郵報》採訪，指出政府對錫克教徒的打壓會使不支持分離運動的當地民眾激進化｜Photo Credit: GettyImages

我們是農民，不是恐怖分子

研究宗教暴力和旁遮普邦的加州大學教授於爾根斯邁爾（Mark Juergensmeyer）也、表示，旁遮普邦村莊中的不滿情緒，可能逐漸提升至1980年代的水平。「即使他們不支持激進分子，即使他們不會加入分離主義運動，他們可能也會容忍激進分子，因為他們更討厭中央。」

2月，許多旁遮普邦的民眾，呼籲政府釋放在1980年代抗議中，被逮捕的錫克教徒，與警方發生衝突。該抗議與長達一年、最終導致新農業法被廢除的農民抗議十分相似。農民抗議活動中有許多旁遮普人，印度政府試圖將抗議，描繪成哈利斯坦運動，也讓旁遮普邦產生反彈，出現「我們是農民，不是恐怖分子」的口號

對當地多數民眾而言，哈利斯坦並不意味著一個獨立國家——而是一個口號，旨在使錫克教社群團結，並幫助推動旁遮普邦的政治訴求。著名錫克教徒塔爾瓦拉（Palwinder Singh Talwara）即表示：「我們是為了旁遮普邦的福祉而參加抗議，我們希望出現清晰穩定的旁遮普政治，在我們心中，錫克教沒有領袖。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航