聯發科發布Dimensity Auto平台切入電動車產業，鎖定智慧駕駛、智慧座艙、車聯網等商機

台灣知名無晶圓廠半導體業者——聯發科（MEDIATEK）宣布進軍汽車領域，已經和全球領先的汽車製造商和供應鏈夥伴展開深入合作，在智慧座艙、車聯網、關鍵元件等市場達成上千萬套出貨成績，此外，還發布全新的汽車解決方案Dimensity Auto汽車平台，賦能汽車製造商的科技創新。

聯發科觸手伸到Dimensity Auto汽車平台

聯發科是一間IC設計公司，本身並沒有晶圓工廠，它們的設計在智慧手持裝置、智慧家庭應用、無線連結技術及物聯網產品等市場位居領先地位。

聯發科表示，每年約有20億台內建聯發科技晶片的終端產品在全球上市，目前分別在智慧型手機、平板電腦、智慧電視與機上盒、穿戴式裝置與車用電子等產品上努力。

本次聯發科發布全新整合的汽車解決方案Dimensity Auto汽車平台，象徵消費性電子產品已經不是聯發科重點發展業務，未來將進一步豐富車用產品組合切入電動車產業。

聯發科技資深副總經理暨運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑表示：「聯發科技堅持投資前瞻科技，已在汽車市場深耕多年。」

他還說：「我們將公司多領域的技術優勢延伸到Dimensity Auto汽車平台，提供豐富的產品組合，目的是為全球駕駛與乘客打造創新應用平台，開啟智慧行車生活新時代。聯發科技將與全球頂級的生態合作夥伴共同推動汽車產業技術革新，帶來更加智慧化、沉浸式的舒適駕乘體驗。」

聯發科解釋，Dimensity Auto開放系統解決方案涵蓋四個面向：Dimensity Auto智慧座艙、Dimensity Auto車聯網、Dimensity Auto智慧駕駛、Dimensity Auto關鍵元件。

聯發科鎖定車聯網商機

隨著車聯網的快速發展，汽車也連上網路，與大量外部設備、系統共同運作，滿足新的應用需求。日益增長的資訊傳輸量也大量提升高頻寬、高速率、高能效、多種無線網路協定共存性與多功能應用需求。

聯發科強調，在5G、Wi-Fi、藍牙、導航、衛星等通訊技術方面的領先優勢得以充分釋放。Dimensity Auto智慧車聯網平台的解決方案具有高整合度和互通性、高性能、低功耗特性。

此外，聯發科技在人工智慧領域深耕已久，獨創的AI處理單元APU以高運算效能、高能效的表現，賦能各類終端裝置的人工智慧應用。

聯發科技將用領先的AI人工智慧科技打造全面且可擴展的Dimensity Auto智慧駕駛平台，高度開放與生態夥伴在軟硬體方面的合作，充分發揮聯發科技APU的先進特性，為智慧駕駛提供成熟解決方案。

未來聯發科將整合集團多元化的關鍵技術與核心產品，包括電源管理晶片、螢幕顯示驅動晶片、GNSS、全球衛星導航系統、鏡頭ISP等，長期為汽車產業提供關鍵零部件解決方案。

隨著對汽車市場的持續投資與深耕，聯發科技積極開展前瞻研究布局和創新突破，為新一代智慧汽車提供可靠的晶片組。

最後聯發科指出，汽車的智慧化時代已經到來，車規等級晶片已成為驅動汽車的關鍵核心之一，聯發科技是這場劃時代技術革新的重要參與者。聯發科技Dimensity Auto汽車平台將持續投資創新科技。

展望未來，聯發科技指出，每年驅動超過20億台智慧終端裝置在高速成長的雲端運算趨勢下 扮演著非常重要的互補角色，以豐富用戶的聯網體驗。聯發科技擁有與智慧終端裝置相關的關鍵技術與開發能力，例如高性能且低功耗的CPU、GPU及APU等。

同時聯發科也會積極地投資於未來成長的技術，將核心的開發能力延伸至高性能／低功耗的繪圖IP、供低延遲與更廣泛應用使用的5G數據機、下一世代的WiFi等，聯發科也與晶圓代工夥伴 展開先進製程及3D chiplets技術的合作，以支持這些產品的開發。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航