聯發科發布Dimensity Auto平台切入電動車產業，鎖定智慧駕駛、智慧座艙、車聯網等商機
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聯發科（MEDIATEK）指出，未來將整合聯發科集團多元化的關鍵技術與核心產品，包括電源管理晶片、螢幕顯示驅動晶片、GNSS、全球衛星導航系統、鏡頭ISP等，長期為汽車產業提供關鍵零部件解決方案。
台灣知名無晶圓廠半導體業者——聯發科（MEDIATEK）宣布進軍汽車領域，已經和全球領先的汽車製造商和供應鏈夥伴展開深入合作，在智慧座艙、車聯網、關鍵元件等市場達成上千萬套出貨成績，此外，還發布全新的汽車解決方案Dimensity Auto汽車平台，賦能汽車製造商的科技創新。
聯發科觸手伸到Dimensity Auto汽車平台
聯發科是一間IC設計公司，本身並沒有晶圓工廠，它們的設計在智慧手持裝置、智慧家庭應用、無線連結技術及物聯網產品等市場位居領先地位。
聯發科表示，每年約有20億台內建聯發科技晶片的終端產品在全球上市，目前分別在智慧型手機、平板電腦、智慧電視與機上盒、穿戴式裝置與車用電子等產品上努力。
本次聯發科發布全新整合的汽車解決方案Dimensity Auto汽車平台，象徵消費性電子產品已經不是聯發科重點發展業務，未來將進一步豐富車用產品組合切入電動車產業。
聯發科技資深副總經理暨運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑表示：「聯發科技堅持投資前瞻科技，已在汽車市場深耕多年。」
他還說：「我們將公司多領域的技術優勢延伸到Dimensity Auto汽車平台，提供豐富的產品組合，目的是為全球駕駛與乘客打造創新應用平台，開啟智慧行車生活新時代。聯發科技將與全球頂級的生態合作夥伴共同推動汽車產業技術革新，帶來更加智慧化、沉浸式的舒適駕乘體驗。」
聯發科解釋，Dimensity Auto開放系統解決方案涵蓋四個面向：Dimensity Auto智慧座艙、Dimensity Auto車聯網、Dimensity Auto智慧駕駛、Dimensity Auto關鍵元件。
聯發科鎖定車聯網商機
隨著車聯網的快速發展，汽車也連上網路，與大量外部設備、系統共同運作，滿足新的應用需求。日益增長的資訊傳輸量也大量提升高頻寬、高速率、高能效、多種無線網路協定共存性與多功能應用需求。
聯發科強調，在5G、Wi-Fi、藍牙、導航、衛星等通訊技術方面的領先優勢得以充分釋放。Dimensity Auto智慧車聯網平台的解決方案具有高整合度和互通性、高性能、低功耗特性。
此外，聯發科技在人工智慧領域深耕已久，獨創的AI處理單元APU以高運算效能、高能效的表現，賦能各類終端裝置的人工智慧應用。
聯發科技將用領先的AI人工智慧科技打造全面且可擴展的Dimensity Auto智慧駕駛平台，高度開放與生態夥伴在軟硬體方面的合作，充分發揮聯發科技APU的先進特性，為智慧駕駛提供成熟解決方案。
未來聯發科將整合集團多元化的關鍵技術與核心產品，包括電源管理晶片、螢幕顯示驅動晶片、GNSS、全球衛星導航系統、鏡頭ISP等，長期為汽車產業提供關鍵零部件解決方案。
隨著對汽車市場的持續投資與深耕，聯發科技積極開展前瞻研究布局和創新突破，為新一代智慧汽車提供可靠的晶片組。
最後聯發科指出，汽車的智慧化時代已經到來，車規等級晶片已成為驅動汽車的關鍵核心之一，聯發科技是這場劃時代技術革新的重要參與者。聯發科技Dimensity Auto汽車平台將持續投資創新科技。
展望未來，聯發科技指出，每年驅動超過20億台智慧終端裝置在高速成長的雲端運算趨勢下 扮演著非常重要的互補角色，以豐富用戶的聯網體驗。聯發科技擁有與智慧終端裝置相關的關鍵技術與開發能力，例如高性能且低功耗的CPU、GPU及APU等。
同時聯發科也會積極地投資於未來成長的技術，將核心的開發能力延伸至高性能／低功耗的繪圖IP、供低延遲與更廣泛應用使用的5G數據機、下一世代的WiFi等，聯發科也與晶圓代工夥伴 展開先進製程及3D chiplets技術的合作，以支持這些產品的開發。
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核稿編輯：翁世航
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
首款跨裝置的1TB大容量存取空間
市面上多數儲存裝置不能同時適用於各家的手機與平板，而外接式硬碟也僅限用於桌機或筆電，且可能會受限於不同的作業系統。iXCharger擁有首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用，廣泛適用於iOS、Android、Windows、Chrome OS、macOS等作業系統。此外，iXCharger擁有高達1TB大容量的儲存空間，使用者可將檔案、照片輕鬆做備份，其輕巧便攜的設計，可讓使用者隨身攜帶、隨時存取，不用擔心檔案遺漏。
搭載65W GaN氮化鎵快充技術
「iXCharger」採用第三代GaN氮化鎵技術，以更小的體積提供更高的功率密度和散熱速度，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。
更值得注意的是，iXCharger不僅有擁有摺疊插頭90度彈片設計，還可更換多國插頭，外出旅行攜帶更加便利。並採用USB Type-C規格，提升傳輸效率，符合不久的將來，電子產品全面使用Type-C為統一充電介面的歐盟規定，達到減少電子垃圾的目標，是環保永續的綠色產品。
iXCharger 為使用者同時提供快充與資料備份的解決方案，成功以最小的體積延伸最大的效益，證明了綠色科技能為生活帶來更多便利。飛宏科技智慧電能事業群兼生產製造中心 林冠宏副總表示：「飛宏科技投入電源供應器生產研發已經有五十多年的經驗，這次與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，我們不僅僅為使用者解決產品使用上的痛點，更致力綠色科技的導入，落實節能、永續、環保的核心理念」。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。