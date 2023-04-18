【國際大風吹】在最差的時機高喊「歐盟戰略自主」，馬克宏圖的是什麼？

法國總統馬克宏，上星期結束為期三天的訪中行，但回程時受訪表示，歐洲在台海問題上不應該追隨美國的腳步，結果引發軒然大波。從美國、歐洲到法國內部，都出現批評聲浪。或許是爭議太大，馬克宏12日出面滅火，改口說法國對台政策沒有變，還是支持和平解決台海問題。

法國和歐盟對台灣的立場是一樣的，維持現狀，這個政策沒變，支持一中政策，尋求和平解決問題，這是我對國家主席當面說的，也是在各地不斷重複的，沒有改變。 ——法國總統 馬克宏（Emmanuel Macron）

除了再一次讓台海安全登上國際版面，馬克宏前後不一的說法，也讓人好奇，到底他的想法是什麼？怎麼看待歐盟和中國和美國的關係？馬克宏一直提的歐盟戰略自主，其他歐洲國家認同嗎？

馬克宏遠美輕台論，與歐盟立場不合

馬克宏是中國結束疫情封控，完全開放國門之後，第一位到訪的歐洲國家元首。他還特地邀請歐盟執委會主席馮德萊恩同行，號稱要傳達歐盟團結一致的聲音，也讓這趟訪問的份量更重，備受矚目。

然而，馬克宏回程接受專訪時，對於台海問題以及歐美關係的說法，卻跟馮德萊恩的立場不一致。

他表示，作為歐洲人，我們要自問，加速台灣問題，對我們有好處嗎？最糟糕的，就是以為歐洲在這個議題上只能當個跟班，讓美國的節奏，以及中國的過度反應，決定我們的立場。另外也說，歐洲要避免捲入「不屬於我們的危機」，應該要秉持戰略自主，成為美中以外的世界第三個超級大國。

這番話就跟馮德萊恩傳達的歐盟立場相反。她在6日與中國國家主席習近平的會面中，表達台海穩定至關重要，使用或威脅使用武力改變台海現狀，是無法接受的。

更尷尬的是，歐洲戰略自主正是中國近年來一直鼓吹的概念。中國官媒環球時報英文版，也刊登社論讚賞這是歐洲聰明人的見解。

我們要堅持獨立自主，維護中歐共同利益，中歐是推動世界多極化的兩大力量，有著廣泛戰略共識、共同利益，和深厚的合作基礎。 ——中國國家主席 習近平

就在馬克宏離開中國的同一天，中國為了蔡英文總統與美國眾院議長麥卡錫在加州會面，展開第二階段的圍台軍演，更凸顯台海議題的敏感性，以及馬克宏的說法有多不妥。

遠美論遭批：馬克宏不代表全歐洲

話說回來，會不會歐洲人真的不太關心台灣呢？寫過馬克宏專書的德國學者德維克表示，其實部分歐洲國家領袖，跟馬克宏一樣，覺得台灣問題很遙遠，跟烏克蘭恰恰相反，但基本上不會公開講出來，因為一旦說破，就會失去對中國的嚇阻力。如今馬克宏這樣講，恐怕會削弱歐美的盟友關係。

美國網媒Politico則分析，離間歐美正是中國想要的。近年來，美國積極拉攏盟友，圍堵中國越來越強的軍事與地緣政治影響力，歐盟對中國的態度也變得謹慎小心。而去年爆發的俄烏戰爭讓北約重新動起來，也讓美國和歐洲聯手對抗俄國，以及在俄國背後默默支援的中國，而這都是北京不樂見的。

被問到怎麼看馬克宏不願追隨美國的這番話，白宮不願多談，只強調對雙方關係充滿信心。

一樣，馬克宏總統才有權解釋自己的說法，我們非常放心也很有信心，知道法美兩國的同盟和友誼關係很強大，同時，我們也跟法國在這個大陸以及世界其他角落 ，一起合作。 ——美國國安會發言人 科比（John Kirby）

不過，德國媒體南德意志報可沒這麼客氣，批評馬克宏忽略了一項事實，就是很多歐盟國家，尤其是東歐，對所謂擺脫美國根本毫無興趣。相反的，美國才是他們安全和主權的保障。此刻，美國正用幾百億美金的納稅人血汗錢，爲千里之外的烏克蘭提供武器，馬克宏卻高唱歐洲不要捲入亞洲衝突，實在說不過去。

對中鷹派的前英國首相特拉斯更公開表示，中俄站在同一陣線的態勢相當明確，西方國家根本不必奢望可以透過中國施壓俄國，而台灣更是與歐洲利益直接相關。

我認為西方領導人去造訪習主席，希望他解決烏克蘭衝突是個錯誤，我認為這是軟弱的表現，也因此，馬克宏總統暗示台灣與歐洲直接利益無關也不對，我完全不同意。 ——前英國首相 特拉斯

法國《世界報》更細數馬克宏的外交烏龍，包括2019年曾經喊出北約已經腦死，去年俄羅斯對烏克蘭開戰之後，他沒有事先與盟友協商，就單獨聯繫俄國總統普亭想調停，卻無法改變侵略行動。如今俄烏戰爭還在打，又高喊歐洲自主，更讓美國和歐洲盟友不滿。

Photo Credit: GettyImages

歐盟想要怎樣的歐中關係？

撇開失言風波，馬克宏為什麼急於跟中國接洽呢？輔仁大學義大利語系副教授兼系主任張孟仁指出，一方面是經濟。

中國剛從疫情復甦，近年又遭到西方針對高科技的圍堵，急需跟歐盟開展更多貿易，同時也利用歐盟對中國市場的依賴，試圖鬆動歐美聯盟的關係。而馬克宏在法國推動退休金改革引發激烈反彈，也需要中國對法國公司更多的訂單，替自己政績扳回一城。當然，也希望透過中國對俄國施壓，逼普亭放棄戰爭。

值得注意的是，歐盟也不是對中國毫無戒心。儘管歐盟早就表明不會與中國市場脫鉤，但卻已經開始對核心產品的依賴有所警覺，開始所謂去風險化。就在這趟訪中之前，馮德萊恩才提醒各國要小心。

歐盟必須定義與中國和其他國家，在敏感高科技產業的關係，例如微電子、量子電腦、機械人......只要無法排除軍民兩用的可能或有人權疑慮，就得劃清界線，確保投資或出口符合我方的安全利益。 ——歐盟執委會主席 馮德萊恩（Ursula von der Leyen）

除了保護關鍵產業，歐盟的晶片法案預料即將通過，而七大工業國年初也重申反對所謂經濟威脅，都有防備中國的意味。換句話說，歐盟只願意跟中國有經濟聯繫，除了貿易及其他非軍事的合作之外，歐盟對中國是有顧忌的。這趟訪中行，是帶著這些顧忌，但仍然以經濟互利為誘因，希望中國能改變俄國對戰爭的立場。

只是，從會中與會後的表態來看，北京當局除了不贊成使用核武之外，其他說法都是老調重彈，沒有改變。

對馬克宏來說，儘管法中兩國企業簽下不少合作協議，賺到經濟，法國形象卻深深受損。如今，馬克宏終於出面滅火，看來也體認到自己真的失言了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航