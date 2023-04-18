【影評】《燈火闌珊》：念念不忘必有迴響，張艾嘉讓電影有了那核心的眷戀念想
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《燈火闌珊》整部電影，正是憑藉著張艾嘉所飾演的美香，橫跨想念轉化為行動的情緒，伴隨著茫然中的不捨，讓《燈火闌珊》有了那核心的眷戀念想，纏繞綿延。
「蛾兒雪柳黃金縷。笑語盈盈暗香去。衆裏尋他千百度。驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。」——辛棄疾《青玉案．元夕》
從辛棄疾的詞延伸想起。「闌珊」，指的是蕭瑟、衰退之意；「燈火闌珊」則成了用作形容燈光稀落、微暗的樣子。電影《燈火闌珊》提供了一個喧鬧後落敗之感，卻從衰亡中緬懷復古，溫暖人心，回首思念的意義。
敘事從當代的背景說起，指涉了一個燦爛霓虹燈衰亡而消失的世代，舊工匠的手藝漸漸不被新時代需要，更不再傳承後人，而會這些技藝的人才越來越少、需要的人也少了。
然而，憑一口氣，點一盞燈，女主角美香其實原先也霓虹技藝毫無關係，只因為自己嫁給了一位，以此為一生志業的情人阿鑣，他們人生中的情感伴隨著霓虹的輝煌，她的生命就此摻進了燈火中。
阿鑣走了，霓虹工廠閒置，本來還不太想面對亡夫已離去的事實，此刻的空間一點都未整理，那些碰觸過的東西停留在丈夫離開前最後一刻。
直到她遇見丈夫的徒弟Leo，原來還有個「重建霓虹招牌」的遺願放在那裏，千迴百轉想念一個人的空洞與虛浮中，似乎讓她抓到了一項「任務」感，任務是親手學習燒製、找尋燈管設計，然後實際完成它。
念念不忘，必有迴響，有燈，就有人。空虛的想念轉換為一個實際動作，執行一件早已漸漸衰亡之事，重建一個時代的記憶，這是美香被賦予，也將明白如何道別與接納的事情。
整部電影，正是憑藉著張艾嘉所飾演的美香，橫跨想念轉化為行動的情緒，伴隨著茫然中的不捨，讓《燈火闌珊》有了那核心的眷戀念想，纏繞綿延。
好幾場戲都是，已經預設離開，由任達華所飾演的阿鑣，憑著記憶實體現身，但又突然一個斷念間消失，張艾嘉需跨越時間過往與此刻限制，將其融為同一空間中展現，並伴隨不同情境應當的反射情緒，去決定展現在銀幕之上的變化為何，那些念想中默默的潛移默化，都被濃縮在閃回之間，娓娓道來，細膩動人。
一眼相識，決然一生，尋尋覓覓那群眾中的那一人，獨一無二，燦爛繁盛都不為特別，只有自己心底指向，那美好的執念，就是想抵達、完成。
那如同是《燈火闌珊》中先想起了辛棄疾的詞，書寫情愛中的回眸一望；接著化作電影中面對逝去的愛人丈夫曾共同有過的追憶，實則更是對時代與逝去的回首，繁華復古的重建與道別。
古典詩詞裡那一位千百度穿梭、面對無數巡迴過的景色，都印象深刻的人，最後其實出現在了驀然回首平凡之間，像是美香一路後的拚搏，即便心底終得知道改變不了什麼，仍舊要好好面對阿鑣的一切。
直到最後，任務都完成了，魔法神燈的願望仍舊沒有完成，只是讓她再回到了現實，那孤單對映在遙遠處之人，早已是記憶中的他，卻實實在在感受到，如此特別而情深義重。或許，這部電影並不完美，有些青澀的轉折，但燈火闌珊後醞釀著餘韻，溫暖慰藉，如同依傍在美香的想念中，去懷舊、思念然後緩緩的道別。
夫妻是千年修得的愛人，而記憶中不往復的年代化作緬懷，一同勾起了人們拼命不想消失而活下去的動力，縱使努力也不見得能萬事順利，不一定能尋見那人、也不一定能獲得答案與真正填滿空洞的地方，但總會又在蕭瑟索然之際，驀然發現另一種原來如此的感嘆。
美香如此，她碰見的那位冒失的徒弟如此，甚至是準備建立一個家庭的女兒也是。燈火闌珊之處，自己尚在那裡等候，擁有想念的能力，繼續好好前行。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
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