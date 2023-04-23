【影評】《我的意外爸爸》：成為父親，是有時效的
我們想讓你知道的是
是枝裕和《我的意外爸爸》裡頭，以「父親」作為核心分別探討了父親在文化與生物上的身分區別，同時也提問了基因與環境的影響，以此作為對什麼是父親這個問題的回答。
文：曾友俞
有時電影在台灣上映，會因應票房需求或是演員配套，使得中外文片名有不一致的現象，例如總動員系列、魔鬼系列、終極系列，就像文章失去了題名一般有些言不及義。是枝裕和的《我的意外爸爸》（そして父になる）照譯的話是「於是成為了父親」，但問題在於如何成為父親？
父親是文化性的，是由母親所指稱為父親的人，而使其成為了父親。母親作為母親是無庸置疑在文化與生物上一致的，畢竟胎兒的誕生，無法不經由懷孕與分娩的過程，當然在當代的生殖醫學技術下有代理孕母的技術，姑且不論這部分，在自然的情形下，母親的身分能與自然的受孕過程有所合致是常態。
也因此在民法上才有受胎期間，並且在受胎期間中具有婚姻關係將使得子女成為婚生。但父親也是生物性的，這個條件的滿足十分單純，即射精與受精。
《我的意外爸爸》的電影裡頭，以「父親」作為核心分別探討了父親在文化與生物上的身分區別，同時也提問了基因與環境的影響，以此作為對什麼是父親這個問題的回答。
故事開始於野野宮一家，有著先生良多、妻子綠與獨子慶多，住在高級社區任職建設公司的先生讓妻子作為家庭主婦無後顧之憂。直到醫院通知在這個時代可稱作奇聞的抱錯嬰孩事件，才讓這個家庭面臨困境。
不似交換靈魂的奇想，卻是交換孩子的奇聞，另一個家庭是齋木一家。演員選角的差別讓我們有刻板印象，前者是由福山雅治飾演，後者則是中川雅也，尤其在首次兩家見面會談時西裝分別穿著筆挺與邋遢更凸顯出差異。但這差異的優劣何在？
在醫院居間的斡旋中，讓兩個家庭會面去思量是否要交換孩子，雖說發生如此事件的家庭終究都會希望有自己血緣的孩子回到己家，但身邊沒有血緣卻扶養數年的孩子，也確確實實地培養出了感情，於是才產生兩難。
畢竟，生養孩子包括了生與養，這無法簡單以兩個都是孩子來作答，因為故事所提問的是究竟哪個才是孩子，以去回答究竟如何才是父親的問題。
齋木雄大（齋木家父親）是個水電工，看起來顧名思義地是個歐吉桑，他的孩子是齋木琉晴。良多發現琉晴的飲料吸管被咬扁了，進而發現這是雄大被學習的習慣。
在遊樂場的兩家人更顯現出琉晴跟慶大的差別，一個就像野孩子一般，一個則是學音樂不會變壞的乖孩子。跟孩子玩了一番回到座位休息的雄大與一直在座位上的良多有了如下對話：
「你比我年輕那麼多，勸你多花點時間陪陪孩子。」（雄大）
「每個家庭相處的方式不一樣。」（良多）
「聽說你不會跟小孩洗澡？」
「我的教育方針是培養他獨立。」
「如果是教育方針，那就沒辦法，但是千萬別嫌麻煩。我這半年和慶多相處的時間，已經比你陪他的時間多了。」
「時間不能代表一切。」
「別傻了，時間就是一切，孩子的時間不能等。」
「有些工作非我不可。」
「父親也是無人能取代的工作。」
工作狂的良多在六年間幾乎沒有花時間在陪伴孩子，雖說拿搬出教育方針的大纛，但這更像是個藉口，畢竟在遊樂場的兩家相聚也是由雄大履行了父親的責任。良多的觀念可說是十分傳統，男人賺錢養家，女人持家顧內。
這也是許多人以為成為父母唯一要做的事而已，以為把錢繳給保母、幼兒園、學校、補習班，就不用再盡教養的責任，但這些交出去的錢是用時間換來的，這些錢再換到有孩子後有「自己的時間」，但是被換掉的孩子的時間是不會回返的，畢竟成長只有一次。
良多甚至片面地認為自己能提供更好的環境，提出了同時養育慶多與琉晴的失禮要求。
「我是考慮孩子的幸福。」（良多）
「當我們的孩子很不幸嗎？」（齋木緣，齋木雄大之妻）
「我願意支付高額賠償金。」（良多）
「有些東西是用錢買不到的。你想用錢買小孩嗎？」（雄大）
「你們自己不也說過，誠意要用錢表示嗎？」（良多）
良多拿這句話塞齋木一家的嘴，起因於在兩家討論如何與醫院溝通時，雄大著重在賠償金，而良多關心更多的是起因。但在後見之明我們才發現，認為錢才是一切的並不是齋木一家，卻是野野宮良多，承接在傳統觀念之下是父權式的「為了你好」的思維。
時間並不是金錢，金錢也不會是時間。在孩子的成長過程中，時間是人生，是回憶，是人格，是童年。也因此，時間是成就父親的充要條件。
鏡頭前的兩家換宿我們看到齋木雄大在飯桌上咳到噴飯似乎連點禮儀、教養都沒有，但他才是陪孩子在地上打滾的人，才是陪孩子去放風箏的人，才是把時間用來陪伴孩子的人。相較於此，良多卻從未意識到這點，雖然這也源於他的成長環境使然。他的父親沒陪伴過他放風箏。
成長過程中，父親的缺席更常多過於母親，除了父親的身分識別之外，更因為身分所具有的義務在社會上有所區別，也因此對於親職的要求有所不同。許多人就像良多一樣並未意識到時間的重要，卻以為父親是個不具有任何作為義務的角色，縱使意識到這一點，孩子可能都已經長大了而再也不及。
而對於父與母的社會期待差異，也從兩家抱錯嬰兒時良多的反應可以見得，那時他說：「果然是這樣啊」他因為慶多不夠優秀就不相信是親生的，他甚至懷疑為何綠連自己的孩子都認不出來。
但是，父親的責任究竟是什麼？甚至發生疏失的病院，也被良多拿來作文章以早說鄉下醫院不好，然而綠提出了充分的駁斥，即那時良多因為工作未及，綠才找了母親能來到的院所。不僅對於孩子，即便是對於妻子，良多依然不在場。
Tags：
2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。