《大嘻哈時代2》：讓觀眾也走心的台灣嘻哈競賽節目

文：迪麥

如果說《大嘻哈時代》第一季是一場台饒圈內同歡的同樂會，《大嘻哈時代2》真正是走出嘻哈圈，吸引一般觀眾看的好看競賽綜藝節目。

自從《大嘻哈時代》第一季開始收視後就加了PTT的嘻哈版，雖然我跟賀瓏一樣是嘻哈圈外人，但外行人看個熱鬧，多少也有關注到第二季的消息。

直到三月底我正處於劇荒時期，總算開始追《大嘻哈時代2》，趁週末一口氣追完11集，然後跟上最後兩集的on檔。我必須說，如果您看的是串流版的冠軍賽，請務必重看一次Youtube版的冠軍賽。

我在周日晚上先看了MyVideo，結果被收音雷到亂七八糟加失望不已，過了兩天在Youtube上看了重新剪輯的版本後發現根本沒有那麼糟糕，甚至還鬆動了內心的排名。

一看完《大嘻哈時代2》冠軍賽，心中充滿感動。

我自然沒辦法對這個節目以及台灣嘻哈音樂的前世今生，說上什麼深刻的心得，然而也正因為我只是個普通觀眾，我感受到《大嘻哈時代2》是很好看的音樂選秀節目，不只滿足視聽娛樂的需求，還有相當勵志的素人成長過程，更從中看到某些從節目中傳遞出來的正面價值，間接激勵了自己。

Keep it real

也許和台饒的發展和性質有關，嘻哈圈裡三、四十歲就算是老人，因此大多是十幾二十歲的年輕人參賽，連評審都出乎我意料的年輕。

也因此當這樣的孩子在舞台上唱著所謂大屌歌（炫耀財富、男／女人、權勢地位），試圖展現氣勢殺翻全場，下台後卻露出靦腆害羞、搞笑不正經、人來瘋的模樣時，我會常常意識到，他們只是在扮演嘻哈歌手的可愛青年罷了，而且和嘻哈圈推崇的real好像有點抵觸。

但仔細想想，音樂就是一種vibe（氣氛）的載體，也是一種表現自己的媒體。我們認為的自己、表現給他人看的模樣，以及別人看到的模樣，有時候並不是一致的。與其說用音樂代表歌手這個人，倒不如讓作品有自己的生命。因為作品是永恆的，人和時空卻會改變。

例如一首罵人罵政治的歌，當下是符合情境的，但是過五年、十年之後，歌手本人的立場改變會讓這首歌變得相當尷尬。又或是正處於低潮的時候，做出一首陳述自己慘到什麼情況的情緒化歌曲，但等你狀態回復之後，看到這個作品可能又覺得有點臉紅。

音樂既是一種記錄，也可以反應歷史，因此一個好的嘻哈作品應該是從音樂性、藝術性、結構性、表演等等，不論歷經多久時空都能清楚傳達作者當時想表達的vibe。所謂嘻哈仔的real，應該是對作品不妥協，好好陳述一個故事的真誠態度吧。

Photo Credit: 大嘻哈時代提供

認真作事，認真追夢

德仔專訪評審迪拉胖的Podcast裡提到，人一到中年，看待事物的角度已變得很穩定，唯有年輕人還有很多魯莽的堅持，擁有許多可能性和創造性，才會激盪出這麼多有趣的東西。

嘻哈的活力正源自於此，因此我對選手們試圖跨出舒適圈，挑戰與自己真實性格不同的嘗試，並願意從中體認到自己的不足與侷限，我想對他們的努力喊聲Respect。

身為一個看過《大嘻哈時代》兩季的觀眾，能明顯感到《大嘻哈時代2》製作團隊想把節目做好的決心，對嘻哈音樂、對節目的熱情體現在節目的每個細節，尤其是相較第一季更緊湊的剪輯、主視覺和互動設計等等。

賽評區和四位串場主持人（阿達、鎖吶、美麗本人、賀瓏）的設置非常優秀，不但即時反應給不熟悉嘻哈音樂的一般觀眾可能會提的問題，也能即時帶入吃瓜觀眾的觀賽反應。中期以後評審對選手投入相當多的感情，邀請客座賽評還能平衡開始傾向主觀的評審講評。

PTT嘻哈版甚至還討論到運鏡，有高人點出《大嘻哈時代》第一季使用的傳統電視節目的棚內攝影機，而《大嘻哈時代2》使用全片幅相機／錄影機，運鏡上也有差異，讓小攝影棚做出高級效果。

製作團隊不只在拍攝、剪攝上都花了很多功夫，粉絲服務也做得很足。幕後花絮呈現出選手們在節目上無法表現的魅力，而節目本體還為了補足串流版（電視版）的缺陷，另外剪輯及混音Youtube版和純享版，為的是讓選手的表演呈現能更加完整，這樣的用心真的不得不讚許。

製作團隊在做出這些決定之前，無法預料這些努力能得到什麼迴響，但他們熬夜拼命為的就是想做好節目，想讓這群投入熱情與青春在台灣嘻哈音樂的歌手被看見。

這份心意和熱情令人感動，也再再證明台灣還是可以有好的影視作品，讓北流辦的決賽票賣光光，選手們得到嘻哈圈以外的大量流量關注，節目品質和節目製作團隊的努力也廣受好評。

製作人謝乾乾在大支的Youtube節目《校長兼撞鐘》上提到《大嘻哈時代2》賽制的設計是照著尼采（Nietzsche）的精神三變，所以賽制副標英文寫的正是精神三變裡寓意的The Camel、The Lion、The Kid，各別象徵服從、出擊、保持初心。一聽到這樣的設計我忍不住拍案叫絕，這不是一個只是看來爽的娛樂節目，這節目是真的有內涵的。

正如製作團隊的賽制設計意圖，《大嘻哈時代2》與其說是競賽節目，更像是成長型節目。台灣嘻哈音樂在華語歌壇並不大眾，即使歌手在圈內略有名氣，對於觀眾來說還是新面孔，更別說本次也有平常身居幕後的製作人，和不少沒有站過舞台的素人參賽。

比如說嘻哈女聲Majin的台風穩健，很難想像她其實在此之前沒有站過舞台；又像是擁有奇特人設的比杰Green Father，以為是個諧咖卻實力堅強地走到很後面；帶著平凡人人設的Forty也是很可愛，我相信她從這個比賽獲得的刺激能幫助她成長。