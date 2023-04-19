《大嘻哈時代2》：讓觀眾也走心的台灣嘻哈競賽節目
我們想讓你知道的是
我沒辦法對《大嘻哈時代2》以及台灣嘻哈音樂的前世今生，說上什麼深刻的心得，然而也正因為我只是個普通觀眾，我感受到《大嘻哈時代2》是很好看的音樂選秀節目，不只滿足視聽娛樂的需求，還有相當勵志的素人成長過程，更從中看到某些從節目中傳遞出來的正面價值，間接激勵了自己。
文：迪麥
如果說《大嘻哈時代》第一季是一場台饒圈內同歡的同樂會，《大嘻哈時代2》真正是走出嘻哈圈，吸引一般觀眾看的好看競賽綜藝節目。
自從《大嘻哈時代》第一季開始收視後就加了PTT的嘻哈版，雖然我跟賀瓏一樣是嘻哈圈外人，但外行人看個熱鬧，多少也有關注到第二季的消息。
直到三月底我正處於劇荒時期，總算開始追《大嘻哈時代2》，趁週末一口氣追完11集，然後跟上最後兩集的on檔。我必須說，如果您看的是串流版的冠軍賽，請務必重看一次Youtube版的冠軍賽。
我在周日晚上先看了MyVideo，結果被收音雷到亂七八糟加失望不已，過了兩天在Youtube上看了重新剪輯的版本後發現根本沒有那麼糟糕，甚至還鬆動了內心的排名。
一看完《大嘻哈時代2》冠軍賽，心中充滿感動。
我自然沒辦法對這個節目以及台灣嘻哈音樂的前世今生，說上什麼深刻的心得，然而也正因為我只是個普通觀眾，我感受到《大嘻哈時代2》是很好看的音樂選秀節目，不只滿足視聽娛樂的需求，還有相當勵志的素人成長過程，更從中看到某些從節目中傳遞出來的正面價值，間接激勵了自己。
Keep it real
也許和台饒的發展和性質有關，嘻哈圈裡三、四十歲就算是老人，因此大多是十幾二十歲的年輕人參賽，連評審都出乎我意料的年輕。
也因此當這樣的孩子在舞台上唱著所謂大屌歌（炫耀財富、男／女人、權勢地位），試圖展現氣勢殺翻全場，下台後卻露出靦腆害羞、搞笑不正經、人來瘋的模樣時，我會常常意識到，他們只是在扮演嘻哈歌手的可愛青年罷了，而且和嘻哈圈推崇的real好像有點抵觸。
但仔細想想，音樂就是一種vibe（氣氛）的載體，也是一種表現自己的媒體。我們認為的自己、表現給他人看的模樣，以及別人看到的模樣，有時候並不是一致的。與其說用音樂代表歌手這個人，倒不如讓作品有自己的生命。因為作品是永恆的，人和時空卻會改變。
例如一首罵人罵政治的歌，當下是符合情境的，但是過五年、十年之後，歌手本人的立場改變會讓這首歌變得相當尷尬。又或是正處於低潮的時候，做出一首陳述自己慘到什麼情況的情緒化歌曲，但等你狀態回復之後，看到這個作品可能又覺得有點臉紅。
音樂既是一種記錄，也可以反應歷史，因此一個好的嘻哈作品應該是從音樂性、藝術性、結構性、表演等等，不論歷經多久時空都能清楚傳達作者當時想表達的vibe。所謂嘻哈仔的real，應該是對作品不妥協，好好陳述一個故事的真誠態度吧。
認真作事，認真追夢
德仔專訪評審迪拉胖的Podcast裡提到，人一到中年，看待事物的角度已變得很穩定，唯有年輕人還有很多魯莽的堅持，擁有許多可能性和創造性，才會激盪出這麼多有趣的東西。
嘻哈的活力正源自於此，因此我對選手們試圖跨出舒適圈，挑戰與自己真實性格不同的嘗試，並願意從中體認到自己的不足與侷限，我想對他們的努力喊聲Respect。
身為一個看過《大嘻哈時代》兩季的觀眾，能明顯感到《大嘻哈時代2》製作團隊想把節目做好的決心，對嘻哈音樂、對節目的熱情體現在節目的每個細節，尤其是相較第一季更緊湊的剪輯、主視覺和互動設計等等。
賽評區和四位串場主持人（阿達、鎖吶、美麗本人、賀瓏）的設置非常優秀，不但即時反應給不熟悉嘻哈音樂的一般觀眾可能會提的問題，也能即時帶入吃瓜觀眾的觀賽反應。中期以後評審對選手投入相當多的感情，邀請客座賽評還能平衡開始傾向主觀的評審講評。
PTT嘻哈版甚至還討論到運鏡，有高人點出《大嘻哈時代》第一季使用的傳統電視節目的棚內攝影機，而《大嘻哈時代2》使用全片幅相機／錄影機，運鏡上也有差異，讓小攝影棚做出高級效果。
製作團隊不只在拍攝、剪攝上都花了很多功夫，粉絲服務也做得很足。幕後花絮呈現出選手們在節目上無法表現的魅力，而節目本體還為了補足串流版（電視版）的缺陷，另外剪輯及混音Youtube版和純享版，為的是讓選手的表演呈現能更加完整，這樣的用心真的不得不讚許。
製作團隊在做出這些決定之前，無法預料這些努力能得到什麼迴響，但他們熬夜拼命為的就是想做好節目，想讓這群投入熱情與青春在台灣嘻哈音樂的歌手被看見。
這份心意和熱情令人感動，也再再證明台灣還是可以有好的影視作品，讓北流辦的決賽票賣光光，選手們得到嘻哈圈以外的大量流量關注，節目品質和節目製作團隊的努力也廣受好評。
製作人謝乾乾在大支的Youtube節目《校長兼撞鐘》上提到《大嘻哈時代2》賽制的設計是照著尼采（Nietzsche）的精神三變，所以賽制副標英文寫的正是精神三變裡寓意的The Camel、The Lion、The Kid，各別象徵服從、出擊、保持初心。一聽到這樣的設計我忍不住拍案叫絕，這不是一個只是看來爽的娛樂節目，這節目是真的有內涵的。
德國哲學家尼采於他的《查拉圖斯特拉如是說》提出的一個概念。以三種生物：駱駝、獅子、嬰兒來譬喻人類精神的變化。精神會由駱駝變成獅子，再由獅子變成嬰兒。駱駝代表的是背負傳統道德的束縛，獅子則是象徵勇於破壞傳統規範的精神，最後的嬰兒則是代表破壞後創造新價值的力量。——維基百科
正如製作團隊的賽制設計意圖，《大嘻哈時代2》與其說是競賽節目，更像是成長型節目。台灣嘻哈音樂在華語歌壇並不大眾，即使歌手在圈內略有名氣，對於觀眾來說還是新面孔，更別說本次也有平常身居幕後的製作人，和不少沒有站過舞台的素人參賽。
比如說嘻哈女聲Majin的台風穩健，很難想像她其實在此之前沒有站過舞台；又像是擁有奇特人設的比杰Green Father，以為是個諧咖卻實力堅強地走到很後面；帶著平凡人人設的Forty也是很可愛，我相信她從這個比賽獲得的刺激能幫助她成長。
Tags：
搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/